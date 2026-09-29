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Les negaron la chance de viajar a la despedida de Messi a dos campeones del mundo con Argentina: las razones

La Roma informó que Paulo Dybala y Nahuel Molina no podrán estar presentes el 6 de octubre en el estadio Monumental ante Benín

Paulo Dybala y Nahuel Molina no viajarán a la Argentina para el partido despedida de Lionel Messi ante Benín
Paulo Dybala y Nahuel Molina no viajarán a la Argentina para el partido despedida de Lionel Messi ante Benín
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En la antesala de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina del próximo martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental, habrá dos grandes ausentes en el evento. Tanto Paulo Dybala como Nahuel Molina, ambos campeones del mundo en Qatar 2022 junto al rosarino, no estarán presentes dado que la Roma, club al que representan ambos, no les concedió el permiso para viajar a Buenos Aires.

La entidad de la capital de Italia justificó su decisión en un comunicado oficial que se publicó este martes: “La elección del club se basó en razones deportivas y logísticas, vinculadas a la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales”. El trayecto entre Roma y Buenos Aires implica aproximadamente 14 horas de vuelo en cada tramo y el club romano no quiere que los futbolistas argentinos lleguen con poco descanso antes del partido de Serie A ante Como, programado para el domingo 11 de octubre. A eso se le agrega que tres días después estará el choque ante el Real Madrid por la segunda fecha de la Champions League en el estadio Olímpico.

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Según informó La Gazzetta dello Sport, tanto Dybala como Molina tenían intención de sumarse a la despedida pese a que el entrenador de la selección, Lionel Scaloni, no los incluyó en la convocatoria oficial. El entrenador Gian Piero Gasperini había dejado la decisión en manos de la institución en los últimos días, pero finalmente el club optó por no autorizar el viaje. El caso de la Joya, quien no formó parte de la nómina en el Mundial 2026, perdió terreno en la consideración del entrenador. Mientras que el lateral derecho sigue estando en la órbita nacional, pero la sanción que acarrea tras la final contra España lo dejó al margen en esta ventana FIFA. Por otro lado, quienes sí estarán presentes en la cancha de River Plate son Santiago Castro y Matías Soulé, futbolistas de la Roma, que forman parte de la convocatoria del entrenador albiceleste.

La Roma justificó su decisión por la duración del trayecto aéreo y la cercanía de partidos oficiales ante Como y Real Madrid. (REUTERS/Matteo Ciambelli)
La Roma justificó su decisión por la duración del trayecto aéreo y la cercanía de partidos oficiales ante Como y Real Madrid. (REUTERS/Matteo Ciambelli)

A pesar del veto, la Roma reconoció en su comunicado “la importancia de este acontecimiento para los dos jugadores, que están vinculados a Lionel Messi y desempeñaron un papel clave en su victoria en la Copa del Mundo de 2022”. El texto concluyó con un saludo institucional al astro rosarino: “La AS Roma expresa su máximo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria trayectoria, deseándole a él y a la Asociación del Fútbol Argentino una velada muy especial”.

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El encuentro del 6 de octubre en el Monumental fue organizado por la AFA como homenaje al capitán albiceleste, que anunció su retiro internacional el 31 de agosto mediante una publicación en Instagram. Será su 208.ª presentación con la Selección, en la que acumula 125 goles, y es el máximo artillero de la historia. La AFA invitó también a todos los campeones del mundo de Qatar 2022 a participar del evento y jugarán Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes no fueron convocados para los encuentros ante Bolivia y Burkina Faso, pero sí estarán ante Benín junto a Messi y Nicolás Otamendi, quien también tendrá su despedida de la Selección.

El homenaje de la AFA a Lionel Messi se celebrará el 6 de octubre en el estadio Monumental durante el cruce ante Benín. (REUTERS/Paul Childs)
El homenaje de la AFA a Lionel Messi se celebrará el 6 de octubre en el estadio Monumental durante el cruce ante Benín. (REUTERS/Paul Childs)

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