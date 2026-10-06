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El corte de pelo que se hizo el Dibu Martínez en honor a Lionel Messi antes de su despedida con la selección argentina

El arquero se hizo un retoque en la cabellera para rendirle homenaje al capitán albiceleste

El corte de pelo del Dibu Martínez en honor a Messi

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Emiliano Martínez se hizo un corte de pelo especial como homenaje a Lionel Messi en la previa de su despedida de la Selección argentina. El arquero mostró un diseño dedicado al número 10 a horas del amistoso ante Benín, programado para las 20 horas de este martes en el estadio Monumental.

El look fue difundido por el peluquero de la delegación, conocido como Dany Ale, en una publicación de Instagram, donde se observa el trabajo realizado sobre uno de los laterales de la cabeza del marplatense con la marca registrada de la “M” de Messi. El gesto se sumó a los mensajes de los futbolistas que acompañarán el último partido del rosarinocon la camiseta albiceleste. En tanto, el número 10 también aprovechó las horas previas al match para hacerse un retoque.

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Martínez había anticipado el significado que le asigna a la jornada. “Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz”, dijo tras el triunfo argentino ante Burkina Faso. El arquero también definió como uno de los mayores honores de su carrera haber ayudado al capitán a alcanzar los títulos que buscaba con el seleccionado. A horas de la despedida, el guardameta publicó además una imagen junto a sus compañeros y escribió: “Último día con esta hermosa banda. Mañana a ganar y despedir al mejor”.

El diseño dedicado a Messi tiene un antecedente en la costumbre de Martínez de modificar su imagen antes de compromisos de alta carga simbólica con Argentina. Su pelo, habitualmente corto en los costados, pasó a ser un espacio para referencias a la camiseta nacional y a los desafíos que afronta el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El cambio más recordado llegó durante el Mundial de Qatar 2022. Tras la fase de grupos, Martínez se pintó uno de los parietales de celeste y blanco antes de los octavos de final contra Australia. Argentina ganó aquel encuentro por 2-1 y continuó su recorrido hasta la final frente a Francia, que conquistó el 18 de diciembre en Lusail.

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El diseño se instaló como una de las imágenes del arquero durante el torneo y se vinculó con una etapa decisiva de su actuación. En la final, Martínez intervino con una atajada ante Randal Kolo Muani en el último minuto del tiempo suplementario y luego detuvo un penal en la definición. En marzo de 2023, antes del amistoso ante Panamá que celebró el título mundial en el estadio Monumental, el arquero eligió otra referencia: una estrella en la nuca. El corte fue realizado por el mismo barbaro vinculado al plantel y fue difundido en redes sociales antes del encuentro.

La elección coincidió con la primera presentación de la selección argentina en el país después de Qatar. El equipo venció 2-0 a Panamá el 23 de marzo, en una noche de homenaje a los campeones del mundo. El arquero volvió a utilizar los colores nacionales en la semifinal de la Copa América 2024 ante Canadá. Argentina se impuso por 2-0 y avanzó a la definición, en la que derrotó a Colombia para obtener su 16° título continental.

También recuperó el mismo recurso antes de un partido eliminatorio del Mundial de 2026. El Dibu se pintó otra vez un lateral con la bandera argentina antes del cruce con Cabo Verde, en Miami, y relacionó el gesto con el que había estrenado en Qatar. El diseño dedicado a Lionel Andrés Messi agrega una nueva escena a esa secuencia. Esta vez, el corte no quedó asociado a una fase eliminatoria ni a una celebración de títulos, sino al partido que despedirá al capitán ante el público argentino.

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