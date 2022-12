La historia detrás del corte de pelo del Dibu Martínez con los colores de la bandera argentina que lució ante Australia: “Era solo para este partido”

Dibu Martinez y su corte de pelo con los colores argentinos que lució en el partido de octavos de final del Mundial ante Australia (REUTERS/Carl Recine)

Emiliano Dibu Martínez fue otra vez uno de los pilares de la Selección para sostener el triunfo de la Argentina ante Australia y en el momento que más se lo necesitó, el arquero marplatense se vistió de héroe con una tapada ante Garang Kuol que impidió el empate de los oceánicos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El jugador del Aston Villa salió a la cancha en el Ahmad bin Ali Stadium con un particular y colorido corte de pelo en el costado izquierdo de su cabeza, donde se lucía una bandera argentina. Dibu contó los detalles del llamativo look que despertó la curiosidad de todos los presentes y que refuerza la unión del grupo que lidera Lionel Scaloni.

Consultado acerca de la decisión de pasar por la peluquería antes del choque con los Socceroos, el guardián del arco argentino respondió: “Era solo para este partido. Hicimos una apuesta con (Germán) Pezzella, (Marcos) Acuña y Guido (Rodríguez) y gracias a Dios la ganamos”. De esta manera, ante Países Bajos el próximo viernes en Lusail por cuartos de final, Dibu no tendrá el mismo corte.

Acerca de la jugada que pudo haber enviado el partido al tiempo extra, el ex Independiente relató que buscó “no darle ángulo de tiro” a Kuol. “Por suerte salí rápido, me pude hacer grande, dejé el brazo firme y gracias a Dios me pegó. Trato de hacer lo mejor que puedo, es mi primer Mundial”, agregó sobre la gran salvada.

“No nos sorprendió lo que mostró Australia porque son muy verticales, agresivos y presionaron. De la nada vino el gol (del descuento) que rebota (en Enzo Fernández) y me cambia la trayectoria. Tuvimos mucha mala suerte. Son 20 minutos de sufrir, pero en la mente del arquero sabía que una iba a llegar y llegó. Por suerte pude ayudar al equipo”, resumió Dibu.

Con respecto a lo que se viene en la Copa del Mundo y la ilusión que tiene el arquero campeón de América con la camiseta de la Selección, remató: “Tengo alegría y ganas de llorar. Voy a seguir trabajando y esforzándome esta semana, porque quiero hacer historia con esta camiseta. Queremos estar en la historia, vamos partido a partido. Ahora se viene otro equipo (Países Bajos), una selección con mucha calidad técnica, pero nosotros también la tenemos”.

