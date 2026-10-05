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El destacado puesto que logró Colapinto en el ranking de un medio inglés pese a los problemas que sufrió en el GP de Baréin

La carrera del argentino en Sepang quedó marcada por la mala estrategia de Alpine, aunque el pilarense mostró un gran ritmo

Franco Colapinto completó una sólida actuación en Sepang pese a la estrategia de Alpine
Franco Colapinto completó una sólida actuación en Sepang pese a la estrategia de Alpine
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Franco Colapinto dejó una buena imagen en el Gran Premio de Baréin en Malasia a pesar de la mala jornada de Alpine. La carrera de los pilotos de la escudería francesa en Sepang quedó marcada por la mala estrategia con los neumáticos, aunque el argentino logró remontar ocho posiciones para finalizar 13°, delante de su compañero Pierre Gasly (16°). Los medios especializados de la Fórmula 1 destacaron la actuación del pilarense, pese a que se vio empañada por los problemas del arranque.

The Race publicó su tradicional ranking de la carrera elaborado por el periodista Edd Straw, quien analiza el desempeño de los corredores a lo largo de todo el fin de semana, y posicionó a Colapinto entre los 10 mejores (séptimo mejor) de la carrera en Sepang. “Más sólido de lo que sugieren los resultados sobre el papel”, fue su veredicto final sobre la actuación de Franco.

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En el desglose de su actuación, el medio británico, que históricamente fue muy crítico del número 43, hizo hincapié en cómo el argentino aprovechó su trabajo en los entrenamientos centrados en el ritmo de carrera, algo que tampoco lo privó de estar cerca de Gasly en tiempos de clasificación. “Dado que ya tenía una penalización de cinco puestos en la parrilla, Alpine optó por utilizar nuevos componentes de la unidad de potencia que tarde o temprano iban a ser necesarios, lo que obligó a Colapinto a salir desde la última fila. Aunque los entrenamientos de Colapinto estuvieron más orientados a la preparación para la carrera, demostró tener una buena velocidad base en la Q1 al igualar el tiempo de Pierre Gasly”, argumentó.

Respecto al desarrollo del domingo, la estrategia de utilizar gomas para piso seco con la pista mojada empañó su performance: “El ritmo de carrera de Colapinto fue bueno, pero tuvo una de esas carreras en las que a menudo se vio perjudicado por decisiones estratégicas desacertadas (salió con neumáticos lisos, entró en boxes justo antes de que se desplegara el coche de seguridad virtual para su tercera parada), lo que significó que no pudo remontar hasta los puntos”.

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El análisis de The Race sobre la carrera de Colapinto en Sepang
El análisis de The Race sobre la carrera de Colapinto en Sepang

El portal especializado PlanetF1 calificó la carrera de Colapinto con un “5/10”, aunque destacó su actuación personal. “Colapinto se arriesgó estratégicamente al comenzar con neumáticos lisos desde la última posición de la parrilla. Si bien demostró un buen ritmo más adelante con los compuestos medio y duro, realizando adelantamientos, su carrera se vio comprometida por un error de cálculo inicial con los neumáticos”, argumentó el periodista Mat Coch.

En lo que coincidieron los portales especializados es que Alpine fue uno de los grandes “perdedores” del fin de semana en Sepang. La estrategia equivocada dejó a los dos pilotos sin la posibilidad de pelear por los puntos, mientras que Racing Bulls sumó siete unidades y estiró su ventaja en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

“Esta vez no hubo colisión interna en el equipo Alpine, pero sí un par de decisiones erróneas sobre los neumáticos en ambos coches, que dejaron a Franco Colapinto y Pierre Gasly muy fuera del top 10. Doloroso porque Racing Bulls sumó siete puntos y amplió su ventaja sobre Alpine en su lucha por el quinto puesto del campeonato a 22 puntos”, señaló The Race, según su periodista Josh Suttill.

Franco Colapinto remontó ocho posiciones y quedó cerca de la zona de puntos (REUTERS/Annice Lyn)
Franco Colapinto remontó ocho posiciones y quedó cerca de la zona de puntos (REUTERS/Annice Lyn)

“Optamos porque ambos coches comenzaran con neumáticos blandos. Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. A veces asumimos riesgos y salen bien, otras veces no; simplemente ha sido uno de esos días”, explicó Alpine en un mensaje difundido al que tuvo acceso Infobae.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo, fue autocrítico y reconoció el error. “No fue el resultado que esperábamos hoy, considerando de dónde partimos en la carrera. Al analizar lo que pasó en la carrera, no tomamos las decisiones correctas ni hicimos un trabajo lo suficientemente bueno como equipo”, explicó el líder del equipo.

Tanto Gasly como Colapinto fueron en la misma línea. “Fue una tarde muy difícil y obviamente no decidimos bien. Fue la decisión incorrecta y la peor que se podía haber tomado. Es una pena que nos haya costado tanto con esa decisión y creo que hubiese sido una buena carrera en el final”, afirmó el argentino. Alpine tendrá revancha el próximo fin de semana en el Gran Premio de Singapur.

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