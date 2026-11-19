José Gelvez y su hijo de ocho años murieron ahogados en el canal Cacique Guaymallén en la localidad de Luján de Cuyo

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Una nueva tragedia en un canal de riego marcó a la provincia de Mendoza en las últimas horas después de que un padre y su hijo murieran ahogados en la localidad de Luján de Cuyo. El hombre fue identificado como José Gelvez, un camillero del Hospital Español, que fue despedido por sus compañeros.

Según trascendió, todo ocurrió durante la mañana de este miércoles cuando el menor, de 8 años, cayó accidentalmente a un canal de riego a la altura de Pueyrredón y San Martín y fue arrastrado por la corriente. Rápidamente, José se tiró al agua para intentar rescatarlo; sin embargo, ambos murieron ahogados producto de la fuerza de la correntada.

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El cuerpo de Gelvez fue encontrado primero durante el operativo de búsqueda, en la zona de San Martín y Besares, poco más de una hora después de que ambos cayeran al zanjón, según informó el medio regional Los Andes. Desde ese momento, los equipos de rescate intensificaron la búsqueda del niño y extendieron el rastrillaje hacia el sur del Gran Mendoza.

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El operativo desplegado por las fuerzas de seguridad abarcó los departamentos de Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza y Las Heras, dado que la velocidad de la corriente pudo haber desplazado el cuerpo del menor varios kilómetros aguas abajo. El dispositivo incluyó cortes de calle, desvíos de tránsito, un fuerte contingente policial a lo largo de distintos tramos del canal y la interrupción del suministro hídrico. Poco antes de las 13, tras más de dos horas de rastrillaje, los rescatistas confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del niño.

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Tras conocerse su fallecimiento, el Hospital Español de Mendoza publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir a Gelvez y acompañar a la familia. “Con profundo dolor despedimos a José Gelvez, Camillero de nuestro hospital”, comienza el comunicado difundido por la institución. “Lamentamos el fallecimiento de José y de su hijo. Acompañamos a su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros en este momento tan difícil”, agregaron desde el establecimiento.

Una de las publicaciones más conmovedoras fue la compartida por la delegación y los colegas de Gelvez en el hospital, donde trabajaba de camillero. A través de una imagen con su fotografía expresaron su pesar por la pérdida. “Hoy el dolor nos une y las palabras parecen no alcanzar. Es una pérdida irreparable y una tragedia que nos deja un profundo vacío”, escribieron en el mensaje.

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Lo ocurrido con Gelvez y su hijo no fue el único deceso registrado ese día en el canal Cacique Guaymallén. En un episodio completamente distinto, también fue hallado sin vida un tercer hombre en el mismo cauce, a la altura del Barrio El Plumerillo, en Las Heras. Se trató de L. D. T., de 34 años, cuya desaparición había sido informada la tarde del martes.

Según informaron medios locales, un empleado municipal había visto a un hombre correr hacia el canal en la zona de la Rotonda del Avión; poco después, menores en bicicleta advirtieron que esa persona era arrastrada por la corriente. El operativo de búsqueda se había iniciado la tarde anterior con rastrillajes en la zona de la Costanera y se emplearon vehículos aéreos no tripulados (VANT) para ampliar el área de observación. Su cuerpo fue hallado al mediodía del miércoles por personal del Grupo Halcón 2 de la Policía de Mendoza, en simultáneo con las tareas de búsqueda del niño de 8 años.

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En total, tres personas perdieron la vida en el canal Cacique Guaymallén en menos de 24 horas, en dos hechos independientes que movilizaron a bomberos, policías y equipos de rescate de varios departamentos del Gran Mendoza.