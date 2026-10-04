Los mejores memes que dejó la goleada de Argentina ante Burkina Faso

Argentina goleó 6-0 a Burkina Faso en Núñez

Guardar

La selección argentina dejó atrás su segundo compromiso en esta fecha FIFA con una lógica goleada 7-0 a una Burkina Faso repleta de bajas. El gol de Lautaro Martínez inició una seguidilla de tres tantos en los primeros 12 minutos del partido y, de ahí en más, la Albiceleste se dedicó a profundizar su dominio ante un débil rival, que llegó a Buenos Aires por la tarde de este sábado. El triunfo registró también un sinfín de reacciones en redes sociales sobre la actuación del subcampeón del mundo.

Uno de los focos de atención fue Emiliano Dibu Martínez. El arquero del Chelsea de Inglaterra no sufrió sobresaltos durante la noche porteña y diferentes cuentas realizaron bromas sobre cómo transitaba el partido sin llegadas a su arco. Otros perfiles compararon la actuación de los africanos con la de Croacia, que perdió 7-0 contra Inglaterra en la Nations League.

PUBLICIDAD

Además, los usuarios comenzaron a palpitar la despedida de Lionel Messi, ya que el 10 jugará su último partido en el seleccionado este martes desde las 20 contra Benín en el estadio Monumental. Ese duelo marcará el final de la fecha FIFA para el plantel de Lionel Scaloni y la Selección regresará al ruedo en la ventana del 9 al 17 de noviembre.

Los mejores memes que dejó Argentina-Burkina Faso