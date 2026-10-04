Lautaro Martínez se metió en el podio de los máximos goleadores de la selección argentina: cómo quedó la tabla histórica

El Toro falló un penal, pero mandó el rebote adentro de la red

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Lautaro Martínez quedó entre los tres máximos goleadores en la historia de la selección argentina luego de convertir ante Burkina Faso en el estadio Monumental, durante el segundo amistoso de la Fecha FIFA. El delantero abrió el marcador y alcanzó los 42 tantos con la camiseta albiceleste, una cifra que le permitió igualar la marca de Sergio Kun Agüero y consolidar su lugar entre los principales artilleros del equipo nacional.

El gol llegó apenas a los tres minutos de juego, después de que el árbitro sancionó penal para Argentina por una acción que comenzó sobre la derecha. Agustín Giay envió un centro atrás y Moumouni Diallo derribó al defensor tras tocar la pelota. Lautaro se hizo cargo de la ejecución y buscó el palo derecho del arco defendido por Razak Guira. El arquero contuvo el primer intento, aunque el rebote favoreció al atacante, que reaccionó antes que la defensa rival y definió para establecer el 1-0.

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La conquista tuvo un valor especial para el delantero bahiense, que llegó a 42 goles en 86 partidos con la Selección. De esa manera, alcanzó al Kun Agüero, quien acumuló la misma cantidad de tantos pero en 101 encuentros antes de despedirse del combinado nacional. La diferencia entre ambas campañas también expuso la eficacia de Lautaro y dejó una nueva marca en su recorrido internacional. Finalmente, el ex jugador de Racing dejó el campo de juego al minuto 69, sustituido por Santiago Castro.

Lautaro Martínez celebró su gol número 42 con la camiseta celeste y blanca (Fotobaires)

El arranque de Argentina fue dominante ante un adversario que tuvo dificultades logísticas antes del partido y sufrió la presión del conjunto local desde los primeros minutos. El equipo encontró espacios, recuperó la pelota cerca del área rival y sostuvo una presencia constante en ataque. La ventaja de Lautaro ordenó el desarrollo de un encuentro que se inclinó rápidamente en favor del seleccionado argentino.

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A los ocho minutos, el local amplió la diferencia con un gol en contra de Diallo, luego de un intento de Julián Álvarez dentro del área. La jugada se originó en una subida de Facundo Medina por la izquierda y terminó con una acción confusa frente al arco de Burkina Faso, donde el delantero argentino buscó la definición y el defensor rival desvió la pelota.

Lautaro volvió a ser determinante cuatro minutos después, aunque en esa ocasión no fue como goleador. El atacante participó en la combinación que derivó en el primer tanto de Gianluca Prestianni con la Selección Mayor. El joven completó la acción tras recibir la asistencia del delantero, que sumó una intervención decisiva en una noche que ya tenía como principal dato su ascenso en la tabla histórica de anotadores.

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El atacante del Benfica amplió la diferencia con una asistencia de Lautaro Martínez ante Burkina Faso

El seleccionado mantuvo el ritmo ofensivo y llegó al cuarto gol a los 35 minutos mediante Nico Paz, quien primero fue bloqueado y luego aprovechó una nueva oportunidad cuando quedó mano a mano para definir. Un minuto más tarde, Julián Álvarez selló el quinto con una asistencia de Prestianni y volvió a convertir luego del Mundial para cerrar el primer tiempo con una ventaja abultada. En el segundo tiempo, los de Scaloni ampliaron las cifras con un tanto de Franco Mastantuono.

En el Inter de Milán, el presente del Toro también respalda su peso como goleador. El capitán argentino suma 177 tantos en 379 partidos y ocupa el tercer puesto en la tabla histórica del club, por detrás de Alessandro Altobelli, con 209, y de Giuseppe Meazza, máximo artillero del Nerazzurro con 284.

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Argentina se impone 5-0 ante Burkina Faso en el estadio Monumental REUTERS/Rodrigo Valle

Los 10 máximos goleadores de la selección argentina:

Lionel Messi 125 (207 PJ) Gabriel Batistuta 54 (77) Lautaro Martínez 42 (86) Sergio Agüero 42 (101) Hernán Crespo 35 (63) Diego Maradona 32 (87) Gonzalo Higuaín 31 (75) Ángel Di María 30 (145) Luis Artime 24 (25) Daniel Passarella 23 (68)