Deportes

Lautaro Martínez se metió en el podio de los máximos goleadores de la selección argentina: cómo quedó la tabla histórica

El delantero del Inter convirtió frente a Burkina Faso y alcanzó al Kun Agüero entre los principales anotadores

El Toro falló un penal, pero mandó el rebote adentro de la red
Guardar

Lautaro Martínez quedó entre los tres máximos goleadores en la historia de la selección argentina luego de convertir ante Burkina Faso en el estadio Monumental, durante el segundo amistoso de la Fecha FIFA. El delantero abrió el marcador y alcanzó los 42 tantos con la camiseta albiceleste, una cifra que le permitió igualar la marca de Sergio Kun Agüero y consolidar su lugar entre los principales artilleros del equipo nacional.

El gol llegó apenas a los tres minutos de juego, después de que el árbitro sancionó penal para Argentina por una acción que comenzó sobre la derecha. Agustín Giay envió un centro atrás y Moumouni Diallo derribó al defensor tras tocar la pelota. Lautaro se hizo cargo de la ejecución y buscó el palo derecho del arco defendido por Razak Guira. El arquero contuvo el primer intento, aunque el rebote favoreció al atacante, que reaccionó antes que la defensa rival y definió para establecer el 1-0.

PUBLICIDAD

La conquista tuvo un valor especial para el delantero bahiense, que llegó a 42 goles en 86 partidos con la Selección. De esa manera, alcanzó al Kun Agüero, quien acumuló la misma cantidad de tantos pero en 101 encuentros antes de despedirse del combinado nacional. La diferencia entre ambas campañas también expuso la eficacia de Lautaro y dejó una nueva marca en su recorrido internacional. Finalmente, el ex jugador de Racing dejó el campo de juego al minuto 69, sustituido por Santiago Castro.

Lautaro Martínez celebró su gol número 42 con la camiseta celeste y blanca (Fotobaires)
Lautaro Martínez celebró su gol número 42 con la camiseta celeste y blanca (Fotobaires)

El arranque de Argentina fue dominante ante un adversario que tuvo dificultades logísticas antes del partido y sufrió la presión del conjunto local desde los primeros minutos. El equipo encontró espacios, recuperó la pelota cerca del área rival y sostuvo una presencia constante en ataque. La ventaja de Lautaro ordenó el desarrollo de un encuentro que se inclinó rápidamente en favor del seleccionado argentino.

PUBLICIDAD

A los ocho minutos, el local amplió la diferencia con un gol en contra de Diallo, luego de un intento de Julián Álvarez dentro del área. La jugada se originó en una subida de Facundo Medina por la izquierda y terminó con una acción confusa frente al arco de Burkina Faso, donde el delantero argentino buscó la definición y el defensor rival desvió la pelota.

Lautaro volvió a ser determinante cuatro minutos después, aunque en esa ocasión no fue como goleador. El atacante participó en la combinación que derivó en el primer tanto de Gianluca Prestianni con la Selección Mayor. El joven completó la acción tras recibir la asistencia del delantero, que sumó una intervención decisiva en una noche que ya tenía como principal dato su ascenso en la tabla histórica de anotadores.

El atacante del Benfica amplió la diferencia con una asistencia de Lautaro Martínez ante Burkina Faso

El seleccionado mantuvo el ritmo ofensivo y llegó al cuarto gol a los 35 minutos mediante Nico Paz, quien primero fue bloqueado y luego aprovechó una nueva oportunidad cuando quedó mano a mano para definir. Un minuto más tarde, Julián Álvarez selló el quinto con una asistencia de Prestianni y volvió a convertir luego del Mundial para cerrar el primer tiempo con una ventaja abultada. En el segundo tiempo, los de Scaloni ampliaron las cifras con un tanto de Franco Mastantuono.

En el Inter de Milán, el presente del Toro también respalda su peso como goleador. El capitán argentino suma 177 tantos en 379 partidos y ocupa el tercer puesto en la tabla histórica del club, por detrás de Alessandro Altobelli, con 209, y de Giuseppe Meazza, máximo artillero del Nerazzurro con 284.

Argentina se impone 5-0 ante Burkina Faso en el estadio Monumental REUTERS/Rodrigo Valle
Argentina se impone 5-0 ante Burkina Faso en el estadio Monumental REUTERS/Rodrigo Valle

Los 10 máximos goleadores de la selección argentina:

  1. Lionel Messi 125 (207 PJ)
  2. Gabriel Batistuta 54 (77)
  3. Lautaro Martínez 42 (86)
  4. Sergio Agüero 42 (101)
  5. Hernán Crespo 35 (63)
  6. Diego Maradona 32 (87)
  7. Gonzalo Higuaín 31 (75)
  8. Ángel Di María 30 (145)
  9. Luis Artime 24 (25)
  10. Daniel Passarella 23 (68)

Temas Relacionados

Lautaro MartínezSelección argentinaBurkina FasoJulián ÁlvarezKun AgüeroGianluca PrestianniDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará 21° en Malasia por una sanción: hora, TV y todo lo que hay que saber del GP de Baréin de Fórmula 1

El argentino quedó relegado en la grilla por una penalización y deberá recuperar lugares para sumar puntos con Alpine. Max Verstappen saldrá desde la pole en Sepang. Transmitirá Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto largará 21° en Malasia por una sanción: hora, TV y todo lo que hay que saber del GP de Baréin de Fórmula 1

La exclusiva Ferrari negra que se regaló Zlatan Ibrahimovic por su cumpleaños: cuánto cuesta y cuál es su velocidad máxima

El ex futbolista sueco celebró sus 45 años con una nueva adquisición para su colección

La exclusiva Ferrari negra que se regaló Zlatan Ibrahimovic por su cumpleaños: cuánto cuesta y cuál es su velocidad máxima

Un proyectil destrozó la cámara a bordo de un piloto de Fórmula 1 cuando iba a 200 km/h: el cambio de seguridad que fue clave

Carlos Sainz protagonizó un incidente que no pasó a mayores, pero anticipa cuáles serán las condiciones de pista para la carrera de este domingo

Un proyectil destrozó la cámara a bordo de un piloto de Fórmula 1 cuando iba a 200 km/h: el cambio de seguridad que fue clave

En un partido sin equivalencias, la selección argentina golea a Burkina Faso y se florea en el Monumental

Los goles del 5-0 parcial fueron convertidos por Lautaro Martínez, Diallo -en contra-, Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez y Mastantuono

En un partido sin equivalencias, la selección argentina golea a Burkina Faso y se florea en el Monumental

Cómo están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual con la clasificación a las copas internacionales en disputa

Arrancó la fecha 11 del campeonato de primera división y se empiezan a mover las tablas

Cómo están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual con la clasificación a las copas internacionales en disputa

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

ENTRETENIMIENTO

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Inde Navarrette promete hacerle justicia a Rogue en la nueva película de X-Men: “Amo este personaje”

El regreso de Cady Heron: Lindsay Lohan recrea la escena más viral de ‘Chicas pesadas’

Sophia Bush, estrella de ‘One Tree Hill’, se casó en secreto con Ashlyn Harris

Al igual que BTS, Stray Kids le dice “no” a los Grammy 2027 en plena polémica por la nueva categoría asiática

INFOBAE AMÉRICA

Consejo Monetario Centroamericano propone minería de textos para anticipar cambios económicos regionales

Consejo Monetario Centroamericano propone minería de textos para anticipar cambios económicos regionales

Guatemala cerró el puente de Villa Hermosa por riesgo de colapso tras las lluvias; reportan un nuevo socavamiento en Mixco

Más de 100 voluntarios retiraron residuos de Playa Guacalillo durante jornada ambiental en el pacífico costarricense

República Dominicana acumula 1,403 muertes infantiles en 2026 y el 84% corresponde a recién nacidos

Un laboratorio solar recorrerá Panamá para llevar impresoras 3D y tecnología a las comunidades