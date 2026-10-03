Cachetazo histórico de Inglaterra a Croacia: lo goleó 7-0 por la Nations League

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Inglaterra tuvo una actuación histórica como visitante en el Stadion Rujevica: goleó 7-0 a Croacia por la 3ª fecha del Grupo A3 de la Nations League 2026. Harry Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon y Morgan Rogers firmaron los tantos.

El diario croata IndexHR informó que se trata de la derrota más abultada de Croacia en su historia. El detalle es que este seleccionado había firmado otra caída histórica en la edición 2018/19 de UEFA Nations League cuando España se impuso por 6-0 por la fase de grupos de ese certamen, aunque ese encuentro se celebró en el territorio español, en el Estadio Martínez Valero de Elche.

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“Fue una noche increíble para nosotros. Salimos desde el principio dominando. Mucha energía, los castigamos, disfrutamos de esa actuación. Fue especial”, dijo Saka a la cadena británica ITV según replicó The Guardian.

El marcador histórico en la pantalla del estadio (Foto: Reuters/Paul Childs)

El recinto de la ciudad de Rijeka, con capacidad para poco más de 8 mil espectadores, tuvo a 6342 niños en sus butacas de una jornada histórica: hay una prohibición de público a raíz de un enfrentamiento con fanáticos franceses en 2025. En ese contexto, sólo se permitió la entrada a niños locales y unos 100 aficionados ingleses. Los liderados por Slaven Bilić contaron en cancha con el arquero Dominik Livakovic y otros nombres destacados como Ivan Perisic, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic y Luka Modric desde el inicio.

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“Quizás salvo tres minutos después del 3-0, con un error y algunas pérdidas de balón fáciles, hubo una actuación de 90 minutos al más alto nivel de todos. Felicitaciones al equipo, muy impresionante. Creamos muchísimas ocasiones, con mucha fluidez desde el principio. Nunca paramos, fuimos muy efectivos y mantuvimos el hambre. Fue una actuación completa”, analizó el entrenador alemán de Inglaterra Thomas Tuchel.

Croacia venía de superar 2-1 a República Checa como visitante en el inicio del Grupo A3, pero luego cayó 4-1 contra España en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. En su primera aparición como local de un torneo en el que fue finalista en 2023 (cayó por penales ante España), firmó una caída para la historia. El martes 6 de octubre recibirá en el Estadio Poljud de la ciudad de Split a España y concluirá la actividad en la zona contra los checos como locales en la ciudad de Osijek el 15 de noviembre.

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Sólo se permitió el ingreso a las tribunas a niños: algunos aficionados se las ingeniaron para ver el partido desde afuera de la cancha (Foto: Reuters/Paul Childs)

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