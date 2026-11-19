Una mujer conduce su automóvil por una calle comercial de San Salvador mientras un transeúnte silba hacia el vehículo desde la acera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un silbido o un comentario de contenido sexual puede derivar en una denuncia por acoso sexual en El Salvador si se trata de una conducta no deseada y reúne los elementos previstos por la ley. El Código Penal establece penas de tres a cinco años de prisión para estos casos, además de sanciones más graves cuando la víctima es menor de 15 años.

El abogado y consultor en tránsito y seguridad vial Benedicto Perlera abordó la situación durante el programa Pulso Ciudadano de canal 21 y advirtió sobre los silbidos a mujeres que conducen vehículos. “No le vaya a chiflar la vieja, como decimos así a una mujer que vaya manejando”, expresó.

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Perlera sostuvo que estas expresiones constituyen violencia contra las mujeres y señaló que una condena puede afectar los antecedentes penales y la obtención de visas.

Penas de prisión y multas previstas por el Código Penal

El artículo 165 del Código Penal salvadoreño sanciona a quien realice una conducta sexual que no sea deseada por la persona que la recibe, cuando implique frases, tocamientos, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y no constituya por sí sola un delito más grave.

La condena por acoso sexual se eleva hasta los ocho años de cárcel cuando la víctima tiene menos de 15 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma establece: “El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave, será sancionado con prisión de tres a cinco años”.

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Cuando el acoso sexual se comete contra una persona menor de 15 años, la pena aumenta de cuatro a ocho años de prisión. Si la conducta ocurre mediante el aprovechamiento de una relación de superioridad, también corresponde una multa de 100 a 200 días multa.

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, conocida como LEIV, prevé además sanciones por expresiones de violencia contra las mujeres. El artículo 55, difundido por la Corte Suprema de Justicia, contempla multas de dos a 25 salarios mínimos del sector comercio y servicios.

Entre las conductas incluidas en esa disposición figuran la difusión de imágenes o mensajes de odio o menosprecio hacia las mujeres; expresiones verbales o no verbales destinadas a intimidarlas mediante referencias a la autoridad parental; y burlas, desacreditaciones, degradaciones o aislamientos en ámbitos laborales, educativos, comunitarios, institucionales o de participación política y ciudadana.

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La Fiscalía General de la República identificó a los piropos, los tocamientos indebidos y los gestos sugestivos entre las formas comunes de acoso sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piropos, insinuaciones y gestos no deseados

La Fiscalía General de la República identificó en 2019 los piropos y los comentarios inapropiados sobre el aspecto físico entre las diez formas más comunes de acoso sexual. También incluyó bromas e insinuaciones sexuales, tocamientos innecesarios, miradas morbosas y gestos sugestivos.

La institución advirtió que algunas situaciones o insinuaciones pueden presentarse como bromas o conductas cotidianas, aunque podrían constituir alguna forma de acoso. Su lista también incorpora invitaciones o peticiones, con o sin amenazas; mensajes o llamadas recurrentes no deseadas; preguntas incómodas sobre la vida sexual, amorosa o personal; expresiones verbales innecesarias y chantaje.

Las personas que deseen denunciar deben identificar al agresor y reunir elementos que respalden su acusación. La Fiscalía General de la República indica: “Respalda tu denuncia y acude a la Fiscalía General o a la PNC”.

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La Fiscalía recibe consultas y denuncias en el teléfono 2593-7400, mientras que la Policía Nacional Civil atiende emergencias mediante el 911. Quienes presentan su denuncia directamente ante la institución pueden recibir atención legal y psicológica.