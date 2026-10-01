Deportes

Marcelo Gallardo sufrió su segunda derrota en Ecuador: perdió por penales un amistoso ante Japón

El seleccionado del Muñeco empató 0-0 en tiempo reglamentario y cayó desde los 12 pasos por la Copa Kirin

Tanda de penales Ecuador-Japón
Guardar

La selección de fútbol de Ecuador perdió este jueves ante Japón en una ajustada tanda de penales por 5-4, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario en el Nissan Stadium de Yokohama, resultado que llevará al elenco conducido por Marcelo Gallardo a disputar el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin frente a Panamá el próximo lunes 5 de octubre.

El Muñeco sigue sin lograr la primera victoria al frente de la selección tricolor y eso que los ecuatorianos saltaron al terreno con sed de revancha contra los japoneses, a los que no pueden vencer desde 1996, y con ganas de resarcirse por la reciente derrota por 3-0 ante Corea del Sur.

PUBLICIDAD

Con otra valla invicta en el arco adversario, el cuadro dirigido por el DT argentino extiende una mala racha estadística que arrastra desde el Mundial 2026: anotó solo dos goles en los últimos seis partidos disputados. Ambos fueron contra Alemania, duelo que le otorgó la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo de la mano de Sebastián Beccacece.

Marcelo Gallardo, con una derrota y un empate en sus dos primeros partidos al frente de Ecuador (AP Foto/Ahn Young-joon)
Marcelo Gallardo, con una derrota y un empate en sus dos primeros partidos al frente de Ecuador (AP Foto/Ahn Young-joon)

En cuanto a la acción en los 90 minutos, Yuito Suzuki lo tuvo encadenando una limpia combinación de tres pases, con un disparo que se marchó fuera. Una nueva jugada de los Samuráis Azules, la más clara del cotejo, se neutralizó por la providencial parada del guardameta de Huracán Hernán Galíndez, quien voló para meter una mano milagrosa y mantener su arco en cero. El cuadro ecuatoriano encontró su respuesta con destellos de Keny Arroyo y Nilson Angulo por la banda izquierda, cuyo centro peligroso al área chica no encontró quién rematara.

PUBLICIDAD

La igualdad continuó en la segunda mitad del partido, a pesar de los cambios para revolucionar el ataque por parte de ambos técnicos, enviando esta semifinal amistosa directamente a la tanda de penales en Yokohama. Ya desde los 12 pasos, el golero nipón Zion Suzuki le detuvo el tiro a Byron Castillo antes de que su compañero Daizen Maeda anotara el definitorio a favor de los locales y sellara el pase a la final, que será ante Nueva Zelanda (derrotó en penales a Panamá).

“El partido fue parejo contra una selección de Japón ya consolidada. Mejoramos del partido anterior, en especial en la primera parte. Fue en un contexto diferente y de prueba. Hay siete u ocho cambios para observar comportamientos de futbolistas que no jugaban”, analizó el estratega de 50 años después del match. Y concluyó: “Hoy se notó en el juego los días de trabajo. El equipo fue mucho más fresco. Creo que si quitamos los penales, nos vamos con una buena sensación. Faltan jugadores fundamentales para la selección. Una vez los tengamos, seguro se irá potenciando el equipo”.

Si se toma como referencia este resultado como una derrota, sería la tercera consecutiva de la Tri, algo que no sucedía desde mediados de 2021, cuando cayó 2-0 ante Brasil (en Porto Alegre) y 2-1 con Perú (en Quito) por las Eliminatorias camino a Qatar 2022, resultados adversos que se sumaron a la caída en el debut por Copa América contra Colombia (1-0).

Formaciones:

Japón: Zion Suzuki; Ko Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Yuito Suzuki; y Kaina Tanimura. DT: Hajime Moriyasu

Ecuador: Hernán Galíndez; Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Jackson Porozo, Alan Franco (Félix Torres Caicedo, m. 46); John Mercado, Jordy Alcivar, Pedro Vite, Keny Arroyo; Nilson Angulo, John Yeobah. DT: Marcelo Gallardo

Estadio: Yokohama (Japón)

Árbitro: Wiwat Jumpaoon (Tailandia)

Temas Relacionados

EcuadorSelección JapónJapónMarcelo GallardoRiver PlateSelección Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comenzó la preventa de entradas para el regreso del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires

La carrera se disputará del 9 al 11 de abril de 2027 en el Gálvez, que tendrá una configuración renovada y será sede de la cuarta fecha del campeonato mundial

Comenzó la preventa de entradas para el regreso del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires

El misterio sobre la herencia multimillonaria que dejó una figura del boxeo tras su muerte: “Mi familia sigue completamente a oscuras”

El hijo de Ricky Hatton afirmó que no participaron en las finanzas de su padre desde hace más de quince años y reclamó precisiones a quienes administran los activos del excampeón mundial

El misterio sobre la herencia multimillonaria que dejó una figura del boxeo tras su muerte: “Mi familia sigue completamente a oscuras”

Esteban Ocon sembró la polémica sobre los motivos de su salida de Haas: el equipo de Fórmula 1 en el que podría recalar

El francés apuntó contra la escudería estadounidense al remarcar que la decisión “no tiene que ver con mi rendimiento” y aclaró que todavía no hay que descartarlo para continuar en la categoría

Esteban Ocon sembró la polémica sobre los motivos de su salida de Haas: el equipo de Fórmula 1 en el que podría recalar

Franco Mastantuono explicó cómo impactó en su nivel el “cambio de vida” tras firmar con Fiorentina

El futbolista de la Fiorentina ingresó en el complemento en la goleada ante la Verde

Franco Mastantuono explicó cómo impactó en su nivel el “cambio de vida” tras firmar con Fiorentina

Se filtró una imagen del proyecto de la nueva Bombonera que quiere armar Riquelme: el detalle que causó furor

El Master Plan fue presentado a periodistas y a varios grupos de socios, pero todavía no fue anunciado oficialmente

Se filtró una imagen del proyecto de la nueva Bombonera que quiere armar Riquelme: el detalle que causó furor

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Satisfactory anuncia ‘Core Values’, su primera expansión de pago subterránea

‘Queen’s Domain’, el RPG inspirado en ‘King’s Field’, fija su estreno para octubre

Baldur’s Gate 3 recibe un parche sorpresa de Larian con tres arreglos clave

Jennifer Lawrence protagonizará ‘The Flood’, la ciencia ficción de Zach Cregger

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

Ben Affleck sobrevivió a un asalto con un cuchillo: años después, uno de los atacantes terminó en prisión por asesinato

Ben Affleck habla por primera vez sobre la muerte de sus padres: “Me ha hecho pensar en mi infancia de una manera distinta”

Sharon Stone habló del aborto que tuvo en su adolescencia: “Podría haber sido la chica que dio a luz en el baño de un bar”

Jesse Tyler Ferguson recordó una tensión oculta en Modern Family: “Teníamos a padres divorciados al frente de la serie”

INFOBAE AMÉRICA

Super Prime de Caminos del Inca 2026: fecha, horarios, entradas y qué se define en el Kartodromo La Chutana

Super Prime de Caminos del Inca 2026: fecha, horarios, entradas y qué se define en el Kartodromo La Chutana

Murió Rafael Ferrer, el artista puertorriqueño que derritió hielo en el MoMA y desafió al mercado del arte durante seis décadas

El agotamiento como modo de vida en Cuba y la emigración como horizonte inalcanzable para muchos

Más de 12 mil citas de pacientes reprogramadas por conflicto médico en Honduras

Tragedia en Panamá: hallan muertos a dos participantes de un curso de rescate en montaña