Marcelo Gallardo debuta como entrenador de Ecuador con una derrota 2-0 en un amistoso ante Corea del Sur

Son Heung-min en acción con Keny Arroyo (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

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Marcelo Gallardo comienza su ciclo al frente de la selección de Ecuador cuando La Tri dispute un amistoso internacional ante Corea del Sur en el Estadio Mundialista de Suwon.

El técnico argentino convocó a la mayoría de los jugadores que disputaron el Mundial 2026, en el que Ecuador fue eliminado en los dieciseisavos de final por México con un 2-0. Sin embargo, la lista presenta ausencias sensibles: Moisés Caicedo (Chelsea) y Piero Hincapié (Arsenal) quedaron fuera por molestias físicas. Tampoco está Kendry Páez, cedido al Chelsea Sub 21, quien fuera incorporado como refuerzo de River Plate a comienzos de 2026.

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Entre los convocados que sí están figuran figuras de primera línea europea como Willian Pacho (PSG) y Pervis Estupiñán (Milan), además de dos jugadores del fútbol argentino: el arquero Hernán Galíndez y el delantero Jordy Caicedo, ambos en Huracán, que actúan como titulares. Se suman los regresos de Jeremy Sarmiento (Middlesbrough) y Keny Arroyo (Cruzeiro).

Primera convocatoria de Gallardo en Ecuador

Gallardo dirigió apenas un entrenamiento en campo desde su llegada a Corea del Sur, ya que varios futbolistas se incorporaron tarde al grupo. La dinámica de los plazos acotados de la fecha FIFA le dejó márgenes reducidos para trasladar su propuesta futbolística.

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“Esperamos ir conociéndonos, aprovechando que tenemos que jugar. Lo más importante es que vamos a aprovechar esta estadía en Asia para ir conociéndonos entre todos”, afirmó el técnico de 50 años en conferencia de prensa, junto al arquero Galíndez.

El primer discurso de Marcelo Gallardo en Ecuador

El Muñeco dejó en claro cuál será el eje conceptual de su proceso. “La idea madre va a ser el protagonismo que queramos adoptar. Vamos a intentar ser protagonistas con las muy buenas características que tiene el futbolista ecuatoriano”, señaló. Aun así, pidió moderación en las expectativas: “Es muy pronto”, advirtió al referirse a la posibilidad de ver su impronta reflejada desde los primeros encuentros.

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Tras este amistoso, Gallardo tendrá otros dos partidos en la gira asiática: el 1 de octubre, Ecuador visitará a Japón en Yokohama en el marco de la Copa Kirin, cuadrangular que completan Nueva Zelanda y Panamá; y el lunes 5, la Tri disputará la final o el partido por el tercer puesto de ese torneo.

Corea del Sur también estrena técnico: Robert Moreno llega en carácter interino

Robert Moreno también debuta con los coreanos (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Los locales atraviesan una situación similar. El español Robert Moreno asumió como director técnico interino tras la salida de Hong Myung-bo, después de que Corea del Sur quedara eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026 con una derrota 1-0 ante Sudáfrica.

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La formación del conjunto asiático tiene a Son Heung-min y Lee Kang-in como principales referencias ofensivas, junto a Kim Min-jae en la defensa. La selección de Corea del Sur busca aprovechar la localía para arrancar el nuevo ciclo con un resultado positivo.

Formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Willian Pacho, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Pedro Vite, Nilson Angulo, Keny Arroyo; John Yeboah y Jordy Caicedo. DT: Marcelo Gallardo.

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok; Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min y Hwang Hee-chan. DT: Robert Moreno.

Estadio: Mundialista de Suwon.