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La agenda de la selección argentina tras la goleada ante Burkina Faso y la previa de la despedida de Lionel Messi

Luego del festival ante el combinado africano, los dirigidos por Scaloni jugarán el martes ante Benín

La selección argentina posa antes del partido amistoso ante Burkina Faso (REUTERS/Rodrigo Valle)
La selección argentina posa antes del partido amistoso ante Burkina Faso (REUTERS/Rodrigo Valle)
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La selección argentina hizo valer la diferencia de jerarquía ante Burkina Faso, que viajó al país con una delegación repleta de bajas, y lo goleó 7-0 en el estadio Monumental por el segundo amistoso de esta fecha FIFA para el vigente subcampeón del mundo. De esta manera, el plantel de Lionel Scaloni sumó su segundo triunfo después de la alegría ante Bolivia en Córdoba y se concentrará en el duelo del próximo martes ante Benín en Núñez, que marcará la despedida de Lionel Messi del combinado nacional.

El capitán no formó parte de la convocatoria para los dos primeros compromisos de la gira y se sumará al plantel exclusivamente para el duelo frente al combinado africano, el último de la serie. Messi aterrizó en la Argentina en la jornada de este viernes junto a su familia y siguió de cerca la goleada de CD Eldense de la Segunda División de España, luego de haberse transformado en su nuevo propietario. El goleador histórico de la Albiceleste viajará este domingo a Buenos Aires y a la noche comerá un asado con el plantel. El lunes entrenará con sus compañeros y martes saldrá a la cancha ante Benín en lo que será su último partido con la Selección.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la AFA, el partido con Benín tendrá lugar el martes 6 desde las 20. Se jugará en el estadio Monumental, a diferencia de la primera presentación de la gira, disputada ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Messi se despedirá de la selección argentina ante Benín (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)
Messi se despedirá de la selección argentina ante Benín (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

El encuentro frente a Benín quedó establecido como la despedida oficial de Messi de la selección. El capitán disputará ese partido como cierre de su etapa en la Albiceleste. La Pulga viene de disputar con el Inter Miami un partido ante Columbus Crew en el que anotó un gol de tiro libre, en una jornada que terminó en derrota para el equipo de la Major League Soccer. La institución de Florida no volverá a jugar hasta el sábado 10 de octubre, lo que dejó margen para que Messi se sume a la selección.

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A partir de ahora, el cuerpo técnico que conduce Scaloni continuará sus trabajos con el resto del plantel en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Durante la primera semana de trabajo se realizaron ejercicios de posesión, presión tras pérdida, definición, movimientos posicionales y fútbol en espacios reducidos, con jornadas parcialmente abiertas a la prensa acreditada.

La preparación de la Celeste y Blanca se desarrolla en un contexto particular para el cuerpo técnico. Lionel Scaloni expresó en los últimos días su predisposición para dialogar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, respecto de su continuidad al frente del equipo, y remarcó su intención de sostener el proyecto mientras el comando técnico trabaja en la renovación del plantel de cara a los próximos compromisos internacionales.

La Albiceleste regresará al ruedo en la última fecha FIFA de 2026, que está estipulada del 9 al 17 de noviembre. Aún se desconoce cuál será la planificación y qué amistosos se disputarán.

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