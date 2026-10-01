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Las gambetas de Leonel Flores en su debut en la selección argentina: el pedido especial de Scaloni para él y Boca Juniors

El juvenil de Boca Juniors se lució en los 12 minutos que estuvo en la cancha. Desequilibró y casi marca un gol

Resumen de acciones y jugadas de Leonel Flores en su debut en la selección argentina
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Leonel Flores tuvo su primera experiencia con la selección argentina en la goleada 4-0 ante Bolivia, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso del combinado nacional tras el Mundial 2026. El delantero de Boca Juniors, de 19 años, ingresó en el segundo tiempo y participó de manera directa en la jugada del cuarto gol del equipo.

Flores entró a los 35 minutos del complemento en reemplazo de Exequiel Palacios. El cambio llegó con el resultado ya resuelto a favor de la Albiceleste, que había abierto el marcador con Lautaro Martínez a los 19 minutos, lo había ampliado con Nico Paz a los 29 y había estirado la ventaja con un cabezazo de Cristian “Cuti” Romero a los 53.

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El atacante del Xeneize no necesitó demasiado tiempo para dejar una marca en su estreno. De inmediato se distinguió con su habilidad a pura gambeta y con espíritu de potrero para jugar sin pesarle su estreno con la Selección.

A los 41 minutos del segundo tiempo, avanzó por el sector izquierdo con la pelota dominada y desequilibró a la defensa boliviana con una apilada que le permitió meterse en el área. Aunque los rivales lograron cerrarle el espacio, la pelota quedó disponible para José “Flaco” López, que ganó la disputa, recuperó el control y definió con un puntinazo cruzado que se clavó contra el poste izquierdo del arquero Guillermo Viscarra para marcar el 4-0 definitivo.

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Leonel Flores tuvo un gran debut en la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)
Leonel Flores tuvo un gran debut en la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

En el final estuvo a punto de marcar su primer gol luego de un remate dentro del área, pero el arquero Guillermo Viscarra le ahogó el grito.

Flores llegó a la convocatoria de Lionel Scaloni después de consolidarse en el plantel profesional de Boca, donde acumula 17 partidos oficiales y dos goles desde su estreno en Primera, ocurrido pocos meses atrás. Su ingreso ante Bolivia marcó su primera presentación con la camiseta albiceleste mayor, en una noche que también incluyó el debut oficial de Román Vega, titular en ese partido.

Luego del encuentro, Scaloni se refirió al juvenil y contó qué le pidió: “Que hagan lo que hace en su club. Si no lo hiciera estaríamos preocupados. Tiene que hacerlo, porque lo hace muy bien. Hay que contenerlo, sé que en Boca, el Vasco (Arruabarrena) y el Mono Markic lo cuidan mucho. Es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco (Mastantuono). Hay que cuidarlo para que den frutos, no podemos pedirle que lo hagan todos los partidos como hoy”.

En sintonía con los testimonios del DT, el punta indicó: “Me pidió eso antes de entrar y que es lo que venía haciendo en el club. Jugué tranquilo con toda la confianza que me dio”. También habló también de su bautismo con el seleccionado: “Estoy muy contento por mí y mi familia que siempre me acompañó desde chico”.

Sobre los 12 minutos que jugó, sostuvo: “Estoy conforme con el tiempo me tocó jugar y voy a estar conforme siempre. Con tal de que sea jugar al fútbol voy a ser feliz”.

Respecto de su impronta en el campo de juego, manifestó: “De chico tengo bastante personalidad a la hora de agarrar la pelota y no me importa quién tengo enfrente. Eso es algo muy importante en mi juego”.

Además, reveló qué le dijeron sus compañeros en la Selección: “Todos me hablaron y me dijeron que lo disfrute al máximo porque es algo muy importante para todos los jugadores”. Mientras que sobre su rendimiento, admitió: “Hice lo que sé hacer que es jugar a la pelota y después queda en las manos del DT”.

Tras su participación ante Bolivia, Flores regresará a Boca Juniors, donde el cuerpo técnico del club lo espera para el próximo compromiso del equipo por el campeonato local.

El segundo amistoso de la selección argentina será el sábado ante Burkina Faso, en el Monumental desde las 21:00. En el mismo recinto, pero a las 20:00, el martes 6 se llevará a cabo el cotejo ante Benín, con la despedida a Lionel Messi.

La Albiceleste se llevó la victoria por 4-0 en Córdoba

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