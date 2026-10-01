One More Level detalla las armas y poderes de ‘Valor Mortis’ en un nuevo video

Valor Mortis presenta su tráiler.

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Lyrical Games publicó un nuevo video de jugabilidad de Valor Mortis, el soulslike en primera persona desarrollado por One More Level. El juego se estrenará el 13 de octubre en PS5, Xbox Series y Steam por 39,99 dólares, y estará disponible desde ese mismo día en Xbox Game Pass. El avance recorre el combate, las armas, los poderes y varios escenarios de esta historia alternativa ambientada en el siglo XIX.

Combate rápido, resistencia y armas para cada enemigo

One More Level, estudio responsable de Ghostrunner, traslada varios componentes habituales del género soulslike a una perspectiva en primera persona. Este tipo de juegos exige estudiar los movimientos del rival, administrar recursos limitados y recuperar tras cada muerte la moneda perdida. En Valor Mortis, esas reglas se combinan con enfrentamientos rápidos y ataques que cambian según el arma equipada.

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El video está narrado por James Alexander, actor que interpreta al protagonista William Dowsett. Su explicación cubre la gestión de la resistencia, los ataques ligeros y pesados, las paradas defensivas y los contraataques. La resistencia determina cuántas acciones puede realizar William antes de quedar expuesto, por lo que atacar sin medirla puede dejarlo sin capacidad para bloquear o alejarse.

El arsenal incluye una claymore, una espada de dos manos lenta pero capaz de causar mucho daño. El mosquete también requiere ambas manos y ofrece más alcance y potencia que la pistola de William. La elección depende del adversario: un arma pesada puede servir contra objetivos resistentes, mientras que otras opciones permiten responder con mayor rapidez.

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El protagonista dispone además de Transmutaciones, habilidades que maneja con la mano izquierda. Fuego incendia a los enemigos; Escudo absorbe daño y después libera una onda de choque; y Gancho permite desplazarse mediante puntos de anclaje distribuidos por los escenarios. Estas capacidades sirven para atacar, defenderse o alcanzar otras zonas, de modo que cada jugador puede ajustar su estrategia según el peligro o el terreno.

Cómo funcionan las mejoras y la muerte

Los Catalysts son la moneda utilizada para mejorar al personaje. Se gastan en las Lanterns, puntos que permiten aumentar estadísticas como salud, resistencia y capacidad de parada. Cuando William muere, los Catalysts quedan en el lugar de la caída. El jugador debe regresar hasta ese punto para recuperarlos, con el riesgo de perder el progreso acumulado si vuelve a caer antes de conseguirlo.

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Los Ambers añaden otra capa de personalización. Estos objetos se encuentran durante la campaña y pueden equiparse en las Lanterns a medida que William sube de nivel. Sus efectos permiten modificar la configuración del protagonista y adaptarla a distintas formas de combatir, ya sea mediante mayor resistencia, una defensa más eficaz o el uso frecuente de determinadas habilidades.

La campaña tendrá una duración aproximada de 20 horas. El avance también incluye niveles y entornos que no se habían mostrado, aunque Lyrical Games no detalló cuántas áreas formarán parte del recorrido completo. El estudio sí remarcó que los enemigos requieren enfoques diferentes, tanto por sus patrones de ataque como por la utilidad de cada arma y Transmutación.

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Valor Mortis, de One More Level

Napoleón, Waterloo y el reparto de voces

La historia presenta una versión alternativa del siglo XIX en la que William, un joven inglés desilusionado con la monarquía, se alistó voluntariamente en el ejército de Napoleón Bonaparte. Lo hizo atraído por el ideal de una Europa unificada, pero despierta en un campo de batalla sombrío, aparentemente como el único soldado que todavía conserva la mente intacta.

William apenas recuerda su vida anterior. Durante el recorrido deberá decidir si confía en los supervivientes que aseguran haber sido sus compañeros y enfrentarse a los engendros de la Guardia Eterna de Napoleón. También mantiene un vínculo misterioso con el emperador, cuya voz puede escuchar dentro de su propia cabeza.

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En esta línea histórica, Napoleón ganó la batalla de Waterloo y utilizó esa victoria para avanzar hacia el este. Su ejército quedó estancado en Europa Oriental cuando la guerra adquirió características sobrenaturales. El conflicto deja a William entre la fidelidad al emperador y la influencia de The Shrike, personaje interpretado por Jennifer English.

El reparto se completa con Vincent Cassel, ganador de un Premio César, como la voz de Napoleón. Cassel acompaña a English y Alexander entre los intérpretes principales de la producción.

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Valor Mortis también tendrá una edición Deluxe de 59,99 dólares. Esta versión incluirá varios paquetes cosméticos y un contenido descargable centrado en la historia principal, previsto para el próximo año. Lyrical Games planea publicar actualizaciones gratuitas durante las semanas y meses posteriores al estreno.