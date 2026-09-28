La Secretaria de Obras Sociales de Guatemala benefició a más de 36 mil personas hasta agosto de 2026

Un grupo de mujeres participa en una actividad de nutrición ocupacional mientras personal de asistencia realiza tareas de registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) benefició a más de 36 mil personas en Guatemala durante 2026, hasta agosto, mediante programas para mujeres, niñez y personas adultas mayores en los 22 departamentos.

La entidad, supervisada por la primera dama, Lucrecia Peinado, y dirigida por la secretaria Zulma Calderón, reportó niveles de ejecución de entre 85% y 98% frente a sus metas anuales.

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El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 prevé una asignación conjunta de 850 millones de quetzales para SOSEP y la Secretaría de Bienestar Social.

La planificación también amplía las metas de atención para sus cuatro programas, incluido el Servicio Social, que proyecta llegar a 6 mil personas.

Este último componente organiza jornadas médicas, entrega aparatos ortopédicos y brinda apoyo a población vulnerable, entre ella las familias migrantes retornadas.

La institución fue creada en 1991 por medio del Acuerdo Gubernativo 893-91 como dependencia de apoyo a las funciones del presidente de la República.

Un grupo de personas mayores baila al ritmo de la marimba durante un encuentro recreativo organizado por la Secretaría de Obras Sociales en Guatemala. (SOSEP Guatemala)

Emprendimientos para 18.898 mujeres en los 22 departamentos

El programa Mejoramiento de las Condiciones Socioeconómicas de la Mujer atendió a 18.898 mujeres, equivalente al 85% de su meta anual de 22.300 beneficiarias. Su alcance abarcó los 22 departamentos mediante cuatro modalidades definidas por la etapa de desarrollo de cada emprendimiento.

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Soy Emprendedora concentró la mayor cantidad de participantes, con 10,828 mujeres, seguida por Mi Emprendimiento, que reunió a 7.140. Mi Negocio incorporó a 851 participantes y Mi Empresa, orientada a iniciativas con mayor consolidación, incluyó a 79 mujeres.

El esquema acompaña procesos productivos que van desde la formación inicial hasta la gestión de negocios en funcionamiento. Durante este año, SOSEP incorporó una metodología con enfoque de derechos humanos y sistema de cuidados, que suma la perspectiva del derecho al cuidado a las acciones dirigidas a las participantes.

Para 2027, el proyecto presupuestario fija una meta de 18 mil mujeres atendidas en todo el país. La previsión reduce la cantidad prevista respecto de la meta vigente para 2026.

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Cuidado infantil y controles de salud para 12,005 niñas y niños

Hogares Comunitarios atendió a 12,005 niñas y niños hasta agosto, el 98% de la meta anual de 12,200 menores. El programa funciona en 500 centros de atención y desarrollo infantil distribuidos en los 22 departamentos, para menores de entre cero y seis o siete años.

Los centros ofrecen alimentación, educación inicial y preprimaria, mientras permiten que las madres destinen tiempo a actividades productivas. La atención también incorpora seguimiento médico y detección temprana de dificultades en el desarrollo sensorial.

Hasta agosto se realizaron 3,360 tamizajes auditivos y visuales. Para 2027, la meta contemplada asciende a 12,500 niñas y niños atendidos por este programa.

La atención infantil busca incorporar un componente de desarrollo integral además del cuidado cotidiano. Los servicios están dirigidos a menores que asisten a los centros en los distintos departamentos del país.

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Siete ejes de atención para las personas adultas mayores

Mis Años Dorados acumuló más de 5 mil personas adultas mayores atendidas durante 2026. El registro de agosto indicó una participación diaria de 2.368 personas en los Centros de Atención Diurna y el Centro de Atención Permanente, el 85% de la meta de 2.800 participantes.

El programa organiza sus actividades en siete ejes: salud, atención psicosocial, educación, cultura, propuestas lúdicas, actividades físico-recreativas y terapia ocupacional. También ofrece alimentación con criterios nutricionales, atención primaria de salud, estimulación cognitiva y ejercicios para reforzar la autonomía.

Durante este mes, la institución inauguró un Centro de Atención Diurna en Melchor de Mencos, en el departamento de Petén. El municipio se convirtió en el primero de esa región con cobertura de los cuatro programas administrados por SOSEP.

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El presupuesto proyectado para 2027 establece una meta de 2.900 personas adultas mayores atendidas. La ampliación se concentrará en municipios priorizados por la iniciativa intersectorial Mano a Mano.