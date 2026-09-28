Sociedad

Granizo, destrozos y fuertes lluvias en Córdoba: rige una alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la jornada se espera agua acumulada de entre 20 y 50 milímetros en algunas zonas

Granizada en Córdoba

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La caída de granizo y lluvias intensas afectó a Córdoba este lunes, con daños registrados en localidades de las Sierras Chicas, entre ellas Unquillo y Mendiolaza, mientras rige una alerta amarilla por tormentas en gran parte de la provincia.

El fenómeno comenzó durante las primeras horas de la jornada, después de un fin de semana con temperaturas elevadas. En sectores del centro provincial, las precipitaciones estuvieron acompañadas por una fuerte granizada.

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La granizada afectó principalmente a las localidades de Unquillo y Mendiolaza

El temporal causó destrozos en Unquillo y Mendiolaza. La información disponible no precisó aún el alcance total de las pérdidas materiales ni si hubo personas afectadas. “Fue impresionante, no solo el tamaño del granizo, sino también con la fuerza con la que caían las piedras, prácticamente explotaban al caer contra el piso”, señaló Erica, una vecina de Unquillo en declaraciones televisivas. Además, indicó que hubo varios destrozos y daños materiales, que involucraron a termotanques y autos.

Mapa del centro de Argentina teñido en sectores de amarillo y verde con botones de fechas arriba y menú de iconos a la izquierda
La alerta amarilla por tormentas, emitida por el SMN, afecta a casi toda la provincia de Córdoba

Desde Mendiolaza, Sandra relató que actualmente el cielo se encuentra nublado y que cayeron “piedras para todos lados”. Y agregó: “La granizada nos rompió el plástico de los toldos de las ventanas. Fueron 15 minutos de granizo muy fuerte, del tamaño de una pelota de golf”.

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Granizada en Córdoba
El granizo generó destrozos en Córdoba

El Sistema de Detección Temprana del Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el inicio de esta semana, en Córdoba. El aviso contempla tormentas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante agua en lapsos breves, ráfagas, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo. Las localidades señaladas son Colón, Cruz del Eje, Minas, Pocho, Punilla, San Alberto, Santa María, Río Primero y Río Segundo.

La inestabilidad en Córdoba se prolongará hasta mañana

Además, podrían acumularse entre 20 y 50 milímetros de lluvia, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual en algunas zonas. Las máximas previstas se ubican entre 21 ℃ y 23 ℃. Ante este panorama, el SMN oficialmente recomienda:

  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

La inestabilidad no solo se mantendrá durante este lunes, sino que además continuaría hasta el martes, cuando se espera el ingreso de un frente de viento sur y las precipitaciones solo afectarían al sector sur. El pronóstico anticipa además nubosidad persistente y temperaturas sin grandes cambios durante los próximos días.

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