Cuáles son los tres sectores de la economía que más empresas perdieron en la era Milei

En mayo y junio de este año se aceleró el cierre de empresas a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La reducción de la cantidad de empresas que emplean trabajadores en relación de dependencia ha sido uno de los puntos más sensibles de análisis de la gestión Milei. El fenómeno no impacta de la misma manera en todos los sectores ni en todas las provincias, y según los expertos responde a una combinación de factores macroeconómicos junto con dinámicas propias de cada actividad.

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) procesados por la consultora Politikon Chaco, en junio de 2026 había 476.750 empresas empleadoras activas en el sector privado de todo el país. La cifra evidencia una caída del 3,3% frente a igual mes de 2025, equivalente a 16.259 firmas menos. Cuando la comparación se extiende hasta noviembre de 2023, mes previo al comienzo de la actual administración, la baja es considerablemente mayor: 31.098 empresas empleadoras dejaron de estar activas en el período, lo que marca una contracción del 6,1% del total nacional.

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Que una empresa deje de estar “activa” no implica en todos los casos que haya quebrado o cerrado, pero sí que dejó de hacer sus contribuciones. Además, se trata de un proceso que ya acumula 28 meses consecutivos de caídas. Según la consultora, desde septiembre de 2025 el ritmo se aceleró, y las bajas registradas en mayo y junio de 2026 fueron las más pronunciadas de todo el período analizado.

Los sectores más golpeados

Al desagregar la caída acumulada entre noviembre de 2023 y junio de 2026 por sector de actividad, se encuentra que tres rubros concentran la mitad de los cierres de empresas registrados en el país: el comercio, la industria manufacturera y el agro. El comercio fue el que más firmas perdió en términos absolutos, con 8.758 empresas menos, una baja del 5,9 por ciento. Le siguió la industria manufacturera, con 4.158 empresas empleadoras menos, lo que representó una contracción del 8,4 por ciento. El agro, por su parte, sufrió el cierre de 2.437 empresas, lo que marcó un retroceso del 4,5% desde el inicio de la actual gestión.

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Entre esos tres sectores explican 15.353 de las 31.098 empresas perdidas en el período, lo que representa el 49,4% del total nacional, prácticamente la mitad de los cierres registrados desde noviembre de 2023.

La construcción, en tanto, exhibió la caída porcentual más marcada de todas las actividades relevadas, con un retroceso del 9,5%, aunque en términos absolutos la pérdida fue menor a la de los tres sectores mencionados, con 2.068 empresas. El resto de los rubros, agrupados, sumaron una baja de 13.677 firmas, equivalente al 5,9 por ciento.

Diferencias regionales

Ahora bien, la caída del entramado empresario también tuvo una distribución geográfica dispar. De las 24 jurisdicciones del país, solo Neuquén mostró un crecimiento neto de empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y junio de 2026, con un alza del 1,5% equivalente a 132 firmas más. El resto de las provincias retrocedió, aunque con intensidades muy distintas entre sí.

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Los descensos porcentuales más moderados se dieron en CABA, con una caída del 2,5%, y en Tucumán, con el 2,4 por ciento. En el otro extremo, un grupo de seis distritos registró bajas de dos dígitos, entre las que se destacan por su profundidad las de Tierra del Fuego (-14,2%), Catamarca (-14,7%) y La Rioja, la provincia con la contracción más pronunciada de todo el país, con 20% de caída.

Sólo Neuquén, impulsada por Vaca Muerta, ha logrado incrementar su universo empresario desde noviembre de 2023. (Reuters)

En términos absolutos no hay demasiada sorpresa, dado que el ranking de cierres de empresas lo encabezan las provincias con mayor peso en la economía nacional y con mayor número de firmas registradas. Por lógica, una caída del 2,5% en CABA se traduce en una mayor cantidad de cierres que una baja del 20% en La Rioja, por citar un ejemplo. Así, la mayor pérdida en términos absolutos se dio en la provincia de Buenos Aires, con 8.437 empresas menos, seguida por Córdoba, con 4.909 firmas menos, Santa Fe, con una baja de 3.155, y CABA, con 3.020 empresas menos. Estos cuatro distritos concentran el mayor volumen del universo empresario del país, por lo que sus caídas explican buena parte de la contracción registrada a nivel nacional.

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Qué pasó en junio

El último dato mensual disponible confirma la continuidad de la tendencia. En junio de 2026, la industria manufacturera fue el sector con la caída relativa más fuerte respecto a igual mes de 2025, con un retroceso del 5,5%, equivalente a 2.644 empresas. El comercio, en cambio, fue el que más empresas perdió en términos absolutos ese mes, con 6.600 firmas menos, una baja del 4,5 por ciento. Le siguieron el agro, con un descenso del 2,5% (1.287 empresas), y la construcción, con -2,4% (487 empresas). El resto de las actividades, agrupadas, cayeron 2,3%, equivalente a 5.241 firmas.

A nivel provincial, Neuquén también fue la única jurisdicción con una variación positiva en la comparación interanual de junio, con un incremento del 0,2% equivalente a 20 empresas, mientras que La Rioja volvió a ubicarse en el otro extremo, con una caída del 18% en el mismo mes.

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