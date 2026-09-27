Irán afirmó haber incautado un dron submarino de EEUU en el estrecho de Ormuz

Embarcaciones navegan cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 31 de agosto de 2026, la vía marítima por la que solía transitar una quinta parte de los hidrocarburos mundiales (REUTERS/Stringer/archivo)

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La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el domingo que incautó un vehículo submarino autónomo estadounidense Remus 600 que operaba en el estrecho de Ormuz y que, según sostuvo, llevaba a cabo actividades de espionaje, informaron medios estatales iraníes.

“Mediante una operación coordinada y compleja que involucró vigilancia de inteligencia y guerra electrónica, el personal de las fuerzas navales del CGRI logró capturar un vehículo submarino no tripulado (UUV) avanzado, perteneciente a las fuerzas militares terroristas de Estados Unidos”, indicaron las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria en un comunicado citado por la televisión estatal. Agregaron que el dron “operaba en el estrecho de Ormuz con fines de espionaje” y que ahora se encontraba “en manos de especialistas de la fuerza para la recuperación de datos”.

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A principios de este mes, la Guardia ya había informado la captura de otro dron submarino estadounidense en el estrecho, una vía clave para el comercio de petróleo y gas antes de que la guerra en Medio Oriente, iniciada a fines de febrero, paralizara la navegación por la zona. Irán mantiene un bloqueo sobre Ormuz desde el estallido del conflicto, mientras Estados Unidos impone a su vez un contrabloqueo sobre los puertos iraníes.

Un contexto de máxima tensión diplomática

Varias personas pasan junto a una valla publicitaria sobre el estrecho de Ormuz, en un edificio de Teherán, Irán, el 16 de septiembre de 2026, mientras Irán insiste en mantener sus condiciones para reabrir la vía marítima (Majid Asgaripour/WANA/vía REUTERS)

El anuncio se conoce en momentos de fuerte tensión entre ambos países por el futuro de la vía marítima. Irán insistió el domingo en que mantiene sus condiciones para reabrir el estrecho, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara una propuesta de Teherán para restablecer la navegación. “Nuestras condiciones son claras, y todo movimiento para reabrir el estrecho de Ormuz depende de que se cumplan esas condiciones. No daremos marcha atrás”, declaró el canciller iraní, Abás Araqchi.

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Irán había presentado el viernes una propuesta para reabrir Ormuz en un plazo de siete días desde su validación, elaborada “en coordinación” con el guía supremo, Mojtaba Khamenei, y a cargo de un equipo de seis miembros con “poder para tomar decisiones”.

Trump, sin embargo, rechazó la propuesta: “Los dirigentes iraníes quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de inmediato porque están perdiendo terreno estrepitosamente”, dijo a periodistas frente a la Casa Blanca, poco después de publicar en Truth Social un mapa que rebautizaba a la vía marítima como “Estrecho Trump”.

Según el diario Wall Street Journal, Trump evalúa una reanudación de los bombardeos contra Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre. Washington no ha atacado territorio iraní desde el 1 de septiembre, cuando una serie de bombardeos causó cinco muertos durante una boda en el sureste del país, aunque continuaron los ataques contra buques en el estrecho.

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El ministro de Relaciones Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, había advertido el sábado ante la Asamblea General de la ONU que “la estabilidad de esta región vital está directamente ligada a la seguridad energética mundial”, y reclamó garantizar la libertad de navegación tanto en Ormuz como en el estrecho de Bab el Mandeb, donde los rebeldes hutíes consolidaron su control tras una ofensiva lanzada en septiembre.