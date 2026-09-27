El Salvador

El Salvador lanza una plataforma ambiental con IA para monitorear el cambio climático y priorizar zonas de restauración

La infraestructura digital permitirá consultar y cruzar registros de instituciones públicas y municipios, con accesos internos y abiertos según las reglas de seguridad que establezca la cartera responsable del medio ambiente

El Salvador oficializó una plataforma ambiental con inteligencia artificial y modelos predictivos.
El Salvador oficializó una plataforma ambiental con inteligencia artificial y modelos predictivos.
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El Salvador oficializó el Sistema de Información y Monitoreo Ambiental y Cambio Climático (SIMACC), una plataforma digital del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales destinada a centralizar, procesar, analizar y vigilar datos geoambientales para incorporarlos en la planificación territorial y la gestión del paisaje.

El Acuerdo estableció que el sistema entró en vigor desde el 7 de septiembre. La normativa lo define como la plataforma oficial del Ministerio para administrar información ambiental y analizar la incidencia del cambio climático en el territorio.

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Según la descripción institucional, el SIMACC funcionará como una infraestructura pública digital que articula datos, monitoreo y herramientas de análisis.

Su alcance contempla el uso de bases espaciales, sistemas de información geográfica, servicios web, interfaces de programación de aplicaciones, modelos y mecanismos de interoperabilidad.

El sistema reunirá información ambiental de instituciones y gobiernos locales

El acuerdo dispone que las dependencias del Ministerio deberán entregar, actualizar, validar y administrar los datos ambientales bajo su competencia dentro del SIMACC.

La plataforma también podrá intercambiar información con otras instituciones públicas, gobiernos locales y entidades vinculadas a la gestión ambiental.

Infografía con esquemas gráficos e iconos que dividen el Índice de Prioridad de Restauración Hídrica en los componentes A y B.
Un diagrama detalla la estructura del Índice de Prioridad de Restauración Hídrica a partir de la importancia hídrica estratégica y la oportunidad de restauración activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma establece que esa integración buscará facilitar el intercambio y aprovechamiento de los datos, sin crear sistemas paralelos ni reemplazar las plataformas que ya operan en las entidades participantes.

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El sistema tendrá entornos diferenciados para el acceso interno y público, según los niveles de autorización, clasificación y seguridad que defina la cartera ambiental.

Entre los objetivos del SIMACC figuran la centralización de información geoambiental, la reducción de los tiempos de consulta, el seguimiento de indicadores, la trazabilidad técnica y el apoyo a procesos de evaluación y cumplimiento ambiental.

La plataforma incorporará inteligencia artificial y modelos predictivos

El acuerdo autoriza al SIMACC a incorporar herramientas de análisis automatizado, modelación predictiva e inteligencia artificial para procesar información ambiental.

Los resultados que produzcan esas tecnologías tendrán carácter de insumos técnicos y no reemplazarán las atribuciones legales de los funcionarios responsables de las decisiones administrativas.

Los materiales institucionales del sistema plantean una secuencia de trabajo que parte de consultas técnicas en lenguaje natural, pasa por el análisis de capas y bases de datos, y concluye con respuestas sustentadas en información verificable.

El esquema busca respaldar tareas de monitoreo, reporte, verificación y ajuste de decisiones vinculadas con compromisos ambientales.

El Salvador oficializó una plataforma ambiental con inteligencia artificial y modelos predictivos. (Imagen ilustrativa Infobae)
El Salvador oficializó una plataforma ambiental con inteligencia artificial y modelos predictivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La administración, actualización y mejora continua de la plataforma quedará bajo responsabilidad de la Dirección General de Cumplimiento Ambiental o de la dependencia que asuma esas funciones en el futuro. El Ministerio también podrá emitir manuales, protocolos y lineamientos técnicos para su implementación y operación.

Los índices permitirán priorizar áreas para evaluación y restauración

Entre las herramientas previstas figura el Índice de Significancia Ambiental (ISA), que valora la importancia de un área a partir de la zona de intervención, los atributos del paisaje y la sensibilidad territorial.

El instrumento incorpora variables como remanentes de ecosistemas, zonas de recarga hídrica, categorías de protección, patrones espaciales y condición de los ecosistemas.

El SIMACC también contará con el Índice de Prioridad de Restauración Hídrica (IPRH), destinado a ordenar territorios estratégicos para la recuperación de zonas de recarga. El modelo combina la importancia hídrica, la vulnerabilidad intrínseca y las categorías de protección con factores como degradación y erosión de suelos, cobertura arbórea y conectividad ecológica.

Además, la plataforma incluye un Índice de Priorización de Áreas a Restaurar, el Inventario Nacional de Bosques y análisis basados en imágenes satelitales.

El Ministerio plantea que esas herramientas aporten elementos técnicos para la planificación del paisaje, la conservación de suelos, la restauración ambiental y la evaluación de proyectos.

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