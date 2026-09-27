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La impactante lesión que sufrió en el rostro un luchador durante una pelea de boxeo sin guantes

El combate finalizó antes del inicio del tercer round, después de que el personal médico determinara que Ste Wallwork no podía continuar

Así quedó el rostro de un luchador de BKFC

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El debut de Ste Wallwork en Bare Knuckle Fighting Championship terminó con una detención médica al cierre del segundo asalto, después de que su rival, Leigh Cohoon, le provocara una marcada inflamación en el lado derecho del rostro durante la pelea disputada en el AO Arena de Manchester.

El combate formó parte de BKFC 94, una cartelera de boxeo a puño limpio encabezada por Darren Till y Yoel Romero. Wallwork, identificado como The Spartan, enfrentó a Cohoon en un duelo de peso mediano entre peleadores radicados en la ciudad inglesa.

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La intervención del médico del cuadrilátero impidió que se iniciara el tercer round. El resultado oficial fue triunfo de Cohoon por nocaut técnico, con el final registrado a los cinco minutos del segundo asalto. El boxeador vencedor elevó su marca dentro de la organización a 4-1, mientras que Wallwork disputó su primera pelea en la promotora.

Primer plano del rostro de un hombre rapado con la mejilla inflamada y sangre en la nariz y boca bajo focos de luz
El luchador abandonó el ring con el rostro totalmente desfigurado

Las imágenes posteriores a la pelea mostraron una inflamación pronunciada en la mandíbula y el pómulo derecho de Wallwork. La fisonomía del peleador cambió de forma visible tras los dos rounds, una situación que llevó al equipo médico a detener la contienda antes de que pudiera continuar.

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El diario británico The Sun informó que Cohoon castigó a su adversario durante los dos asaltos y que la interrupción se produjo al comienzo del tercero. El medio describió que Wallwork resistió los intercambios pese a que sus piernas cedieron en distintos pasajes de la pelea.

La determinación no fue una decisión arbitral durante la acción, sino una evaluación sanitaria entre asaltos. El médico de ring examinó al competidor y ordenó el final del combate, un procedimiento contemplado en los deportes de contacto cuando el estado físico de un atleta puede comprometer su integridad si la pelea continúa. Finalmente, la pelea entre Cohoon y Wallwork terminó por decisión médica entre el segundo y el tercer round. El portal especializado Bare Knuckle Heroes precisó que el resultado fue un nocaut técnico en el segundo episodio, mientras que otros registros de la velada consignaron el minuto 5:00, correspondiente al cierre del asalto.

Si bien no se difundió un parte médico oficial que detallara un diagnóstico, tratamientos posteriores o el tiempo de recuperación de Wallwork, todo parece indicar que se trata de una fractura de pómulo o mandíbula. Las imágenes difundidas permitieron constatar la inflamación facial, pero no establecer una lesión específica, la cual se resolverá tras los estudios pertinentes.

Dos hombres ensangrentados combaten en un cuadrilátero mientras uno golpea en la cara al otro y salpica sangre
El personal médico decidió detener la pelea antes del inicio del tercer round

Leigh Cohoon, también conocido como The Boom, se impuso en el combate que abrió la cartelera principal. La pelea presentó un cruce entre dos representantes locales y consolidó al ganador con un registro de cuatro triunfos y una derrota en BKFC.

Wallwork llegó al evento con una marca previa de 2-1 en el circuito de boxeo sin guantes, según Bare Knuckle Heroes. La experiencia en Manchester fue su primera aparición bajo la marca Bare Knuckle Fighting Championship, organización estadounidense que celebra eventos regulados de esta disciplina desde 2018 y cuyo padrino es el reconocido peleador de UFC Conor McGregor.

La promotora sostiene en su sitio oficial que sus normas fueron diseñadas con criterios de seguridad para los peleadores. Aun así, los combates sin guantes exponen a los deportistas a cortes, hematomas e inflamaciones visibles, como ocurrió en el cruce de Wallwork y Cohoon. La imagen de Wallwork después del combate se convirtió en uno de los momentos más comentados de la función en Manchester, por el contraste entre el estado de su rostro antes y después de los dos asaltos.

Un peleador tatuado con marcas de sangre en el rostro alza un brazo junto a un árbitro en un cuadrilátero
Cohoon celebró su cuarta victoria en la empresa de Conor McGregor

BKFC 94 tuvo como combate principal el duelo entre los ex aspirantes al título de Ultimate Fighting Championship (UFC) Darren Till y Yoel Romero. Till obtuvo una victoria por decisión unánime luego de cinco rounds.

Los tres jueces otorgaron la misma puntuación, 49-46, a favor del peleador inglés. Bare Knuckle Heroes informó que ninguno de los dos fue derribado de forma oficial y que Till impuso su puntuación en un enfrentamiento de ritmo táctico.

El resultado dejó a Till con marca de 2-0 en BKFC, de acuerdo con la cobertura especializada y los datos difundidos tras la cartelera. Romero, excampeón olímpico de lucha y exretador de UFC, quedó con registro de 1-1 en la organización.

La jornada también incluyó la victoria de Jack Cullen sobre David Mundell por decisión dividida, resultado que le permitió conquistar el título mundial de peso mediano de BKFC. En otro de los combates centrales, Gaz Corran derrotó a Mac Bygraves por nocaut técnico en el tercer asalto y se quedó con el cinturón británico de la categoría.

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