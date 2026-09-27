Guatemala notifica 1,079 diagnósticos de VIH durante el primer semestre de 2026

Una infografía de Infobae detalla que Guatemala registró 1.079 diagnósticos de VIH en el primer semestre de 2026, con una marcada brecha de tamizaje entre hombres y mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala notificó 1.079 nuevos diagnósticos de VIH y VIH avanzado entre enero y junio de 2026, un promedio cercano a un caso cada cuatro horas que refleja la cantidad de personas diagnosticadas y registradas por el sistema de salud, no el momento exacto de transmisión del virus. La cifra confirma la necesidad de ampliar la prevención y el diagnóstico oportuno, según la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala.

Los hombres concentraron el 83% de los casos nuevos: 899 de los 1.079 diagnósticos del semestre. Sin embargo, representaron solo el 17,5% de las 354.445 pruebas de tamizaje realizadas en el país, con 61.770 exámenes aplicados a población masculina.

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La diferencia se mantiene sin cambios importantes desde hace nueve años. Las mujeres recibieron el 82,5% de las pruebas, mientras que la razón de masculinidad entre los diagnósticos fue de cinco hombres por cada mujer.

El grupo de 25 a 29 años registró la mayor cantidad de casos, seguido por las personas de 20 a 24 años. En conjunto, los adultos de 20 a 39 años concentraron el 70% de los diagnósticos notificados durante el primer semestre.

La cifra nacional permaneció prácticamente estable frente al mismo período de 2025, cuando se registraron 1.087 casos, una variación de -0,7%. Los datos proceden del sistema EPIWEB, son preliminares y pueden actualizarse a medida que los servicios sanitarios completan sus reportes.

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La licenciada Hibeb Alejandra Silvestre Tuch, coordinadora del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida del Ministerio, sostuvo que el promedio de un diagnóstico cada cuatro horas involucra a personas, familias y comunidades. “Por eso seguimos trabajando para que el diagnóstico llegue antes y el estigma no sea la barrera que impide buscar ayuda”, afirmó.

Un grupo de personas participa en una sesión de apoyo enfocada en la convivencia y el bienestar de los pacientes con VIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha de pruebas entre hombres y mujeres

Los hombres que se identifican como heterosexuales presentan la mayor proporción de diagnósticos tardíos: el 55,5% llegó al sistema de salud con VIH avanzado. La proporción fue menor entre hombres gay u homosexuales, con 28,5%.

Para el MSPAS, la diferencia apunta a una menor percepción de riesgo y a un acceso más limitado al tamizaje entre hombres heterosexuales. La prueba no debe asociarse exclusivamente con la orientación sexual, sino con el cuidado de la salud de toda persona sexualmente activa.

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La campaña Hablemos Claro promueve la prevención combinada, que incluye el uso del condón, la prueba de VIH, la profilaxis preexposición, conocida como PrEP, y la profilaxis postexposición o PEP. El mensaje sanitario remarca que una persona puede tener el virus sin síntomas y recibir el diagnóstico semanas, meses o años después de haberlo adquirido.

“Muchas personas todavía no consideran que hacerse la prueba les corresponda, por miedo o por desconocimiento”, señaló Silvestre Tuch. “Cambiar esa percepción es hoy nuestra prioridad”.

El Ministerio indicó que las pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B y C son gratuitas, rápidas y confidenciales en centros y puestos de salud, hospitales y Unidades de Atención Integral de todo el país. La Ley General del VIH/SIDA, Decreto 27-2000, garantiza el acceso universal y sin discriminación al diagnóstico y al tratamiento, dentro del derecho constitucional a la salud establecido en los artículos 93 al 95.

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Diagnósticos tardíos y desigualdad territorial

De los casos notificados durante el semestre, 445 diagnósticos, equivalentes al 41,2%, correspondieron a VIH avanzado: situaciones en las que el virus ya provocó daño grave en el sistema inmunológico. El 93% de las personas diagnosticadas fue vinculado a una Unidad de Atención Integral y el 91,2% de quienes ingresaron a esos servicios inició tratamiento antirretroviral, en la mayoría de los casos antes de siete días.

Las diferencias entre departamentos fueron marcadas. Totonicapán registró un 85,7% de diagnósticos en etapa avanzada, seguido por Alta Verapaz, con 60%, y Sololá y Baja Verapaz, con 57,1%.

Esos porcentajes no indican una mayor prevalencia del VIH en esas regiones, sino obstáculos lingüísticos, geográficos, culturales y de acceso a la información que demoran el diagnóstico, en especial en comunidades del altiplano. El 80% de los casos se concentró en 11 de los 22 departamentos del país, encabezados por Guatemala, Escuintla y El Petén.

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El diagnóstico tardío también se vinculó con la mortalidad: de los 57 fallecimientos registrados entre enero y junio, el 70% ocurrió entre personas de 25 y 49 años. “Mientras más pronto las personas conozcan su estado de salud, mejor es el pronóstico”, expresó Silvestre Tuch.