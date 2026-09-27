De Lorca a las redes sociales: España se convirtió en el cruce entre literatura y pantallas

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¿Qué pierde una novela cuando llega al cine? Con esa pregunta comenzó Escribidores 2026 en Cáceres. La plantearon David Trueba y Ray Loriga en la primera conversación del festival. Pero el encuentro no quedó encerrado en las adaptaciones literarias.

La quinta edición del Festival Literario de América y Europa se celebró del 23 al 26 de septiembre bajo el lema «Pantallas y Literatura». La impulsó la Cátedra Vargas Llosa, un proyecto de la Fundación Internacional para la Libertad, con el apoyo de la Junta de Extremadura.

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A lo largo de las jornadas, escritores, cineastas y periodistas abordaron asuntos tan distintos como el acoso escolar, la memoria de Federico García Lorca, la crispación en las redes sociales y el cansancio de la vida cotidiana.

El Teatro Capitol y la Filmoteca de Extremadura acogieron una programación gratuita que volvió a situar a Cáceres en el mapa de las actividades culturales de la Cátedra: el año pasado, la región había sido sede de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

La quinta edición de Escribidores, en Cáceres, fue escenario de conversaciones sobre literatura, cine, salud mental, polarización y agotamiento

En la inauguración, Raúl Tola, director de la Cátedra, presentó Escribidores como un puente entre la literatura y las pantallas. El consejero extremeño de Cultura, Turismo y Deporte, Laureano León, destacó la posibilidad de proyectar la región a través de la cultura y describió el festival como un espacio de encuentro entre las dos orillas del Atlántico.

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Después llegó la conversación inaugural: Loriga sostuvo que una película puede conservar la trama, los personajes o el sentimiento de una novela, aunque no su estilo; Trueba recordó que la adaptación también puede ocupar el lugar de las imágenes que cada lector había imaginado por su cuenta.

El jueves, la escritora extremeña Inma Rubiales llenó el Capitol de público joven. Habló de la reedición de Un amigo gratis, su primera novela, escrita a los catorce años y leída millones de veces en Wattpad.

Contó que comenzó a escribir después de sufrir acoso escolar y que la literatura se convirtió entonces en un refugio. Reescribir la obra como adulta le permitió volver sobre aquella experiencia y revisar cómo había tratado cuestiones delicadas, entre ellas la autoestima, la imagen corporal y el suicidio.

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El hispanista Ian Gibson y la actriz Ana Belén recordaron sus primeros encuentros con la obra de Lorca

Ese mismo día, la Filmoteca proyectó La casa de Bernarda Alba, de Mario Camus. Al terminar, el hispanista Ian Gibson y la actriz Ana Belén recordaron sus primeros encuentros con la obra de Lorca. Ambos habían descubierto sus libros de jóvenes, en circunstancias muy diferentes, y habían quedado marcados por ellos.

Más tarde, en el Capitol, Ramoncín y la periodista Lucía Méndez hablaron de la dificultad de conversar con quienes piensan distinto. La presión de las redes sobre los periodistas y el funcionamiento de los algoritmos ocuparon buena parte de un diálogo sobre la polarización social y mediática.

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El viernes comenzó con una pregunta menos ligada a los libros que a la vida de quienes los escriben y leen: ¿por qué estamos tan cansados? Juan del Val y Nativel Preciado conversaron sobre la autoexigencia, la dificultad de desconectar y el peso del agotamiento mental.

Por la tarde, Iria G. Parente y Selene M. Pascual recordaron cómo se conocieron hace veinte años y cómo hicieron de la escritura a cuatro manos su método de trabajo. Repasaron historias que tardaron años en terminar, como Pétalos de papel, y la importancia de abrir lugar a personajes queer en la literatura fantástica juvenil.

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La jornada concluyó en la Filmoteca con la proyección de Al otro lado del río y entre los árboles, de Paula Ortiz, seguida de un diálogo entre Imanol Uribe y Antonio Soler sobre Hemingway y las dificultades de convertir una novela en película.

Ramoncín y la periodista Lucía Méndez hablaron de la dificultad de conversar con quienes piensan distinto

Extremadura tuvo así un papel más amplio que el de simple anfitriona. Rubiales aportó una voz extremeña capaz de convocar a lectores jóvenes; la Filmoteca puso su pantalla al servicio de conversaciones sobre Lorca y Hemingway; y los espacios de Cáceres acercaron al público a autores y cineastas de distintas generaciones. La programación mostró que un festival literario podía partir de los libros para discutir problemas presentes fuera de ellos.

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La última jornada volvió sobre la figura de Mario Vargas Llosa y abrió debates sobre la meritocracia, la memoria de Dulce Chacón y la escritura de series. La entrega del Premio Escribidores a la Trayectoria a Carme Riera completó el cierre del festival.

Durante cuatro días, la propuesta de la Cátedra Vargas Llosa y Extremadura reunió en Cáceres a personas de distintas generaciones alrededor de libros y pantallas, y les dio motivos para continuar la conversación después de salir de las salas