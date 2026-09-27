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El estremecedor relato de una figura del fútbol sobre el robo que sufrió con su pareja embarazada: “Me tiraron del pelo, uno me golpeó y nos ataron”

Se conoocieron detalles del asalto que sufrieron el arquero Donnarumma y su hoy esposa Alessia Elefante en 2023 durante su estadía en PSG

Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante durante su casamiento en junio pasado (REUTERS/Alessandro Garofalo)
Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante durante su casamiento en junio pasado (REUTERS/Alessandro Garofalo)
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Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante fueron golpeados, atados y amenazados con un cuchillo durante un asalto a su departamento de París en 2023, cuando la pareja del hoy arquero del Manchester City estaba embarazada. El jugador italiano, que entonces jugaba para el Paris Saint Germain, no declaró en el proceso que un tribunal penal parisino realizó por el robo que sufrió la pareja.

La reconstrucción del caso, difundida por Daily Mail, incluye el testimonio que Donnarumma entregó a los investigadores. El robo ocurrió en Avenue Montaigne, una de las avenidas más lujosas y conocidas de París, mientras la pareja dormía. Cuatro delincuentes usaron una escalera para llegar al techo del edificio, descendieron hasta el balcón e ingresaron tras romper las ventanas. Donnarumma despertó cuando uno de los hombres le ordenó que guardara silencio. El asaltante lo golpeó en el rostro con una manopla metálica y lo amenazó con un cuchillo antes de exigirle sus relojes.

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El arquero relató que le mostró un Audemars Piguet que estaba sobre una mesa de tocador. Ese tipo de relojes puede alcanzar valores de cientos de miles de euros. Elefante también fue despertada por los intrusos, que la atacaron mientras le reclamaban dinero y relojes. La mujer les entregó un reloj Cartier, joyas y 2.000 euros en efectivo.

Los ladrones le exigieron el código de una caja fuerte, pero ella respondió que no lo conocía y que el compartimiento estaba vacío. “Se enfurecieron porque pensaron que estaba mintiendo. Me tiraron del pelo y uno de ellos me golpeó en los muslos. Dije que estaba embarazada, pero continuaron”, le dijo la pareja del portero a los investigadores.

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El arquero y su pareja sufrieron un robo en 2023 cuando vivían en París (REUTERS/Benoit Tessier)
El arquero y su pareja sufrieron un robo en 2023 cuando vivían en París (REUTERS/Benoit Tessier)

Donnarumma finalmente proporcionó el código, aunque la caja fuerte no contenía objetos de valor. Los delincuentes se llevaron las llaves de un Mercedes y un Lamborghini, además de dinero, relojes y bolsos de lujo.

El joven Ilyas Kherbouch, alias “Ganito”, fue condenado a nueve años de prisión y una multa de 80.000 euros por encabezar el secuestro. El asalto ocurrió en la vivienda de la pareja, ubicada en el distrito VIII de la capital francesa. Elefante, que estaba embarazada de pocas semanas, sufrió un aborto espontáneo poco después. Los atacantes se llevaron un botín estimado en 1 millón de euros.

El fallo fue dictado tras un juicio en el Tribunal Correccional de París, que debió interrumpirse por los insultos y amenazas de Kherbouch. Khyan Mamouni, de 22 años y señalado por la acusación como el otro responsable principal de la operación, fue absuelto. Moktar Diop, de 24 años, recibió una pena de cinco años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento. Un cuarto sospechoso murió por suicidio en 2024 después de haber reconocido haber estado implicado en el hecho delictivo. Había dicho a los investigadores que actuó bajo presión de sus cómplices.

Los abogados de Donnarumma y Elefante afirmaron que ambos seguían “profundamente conmocionados”. Es importante recordar que tras el incidente, del que ya pasaron tres años, el arquero había dado algunos detalles de lo que vivieron junto a su pareja aquella noche en París. “Tenía mucho miedo, y más aún por Alessia”, reconoció el ex futbolista de Milán en la previa al partido amistoso frente al Le Havre. “Tenía miedo de que le pasara algo. Estaba indefenso, atado, no podía hacer nada”, agregó.

“No hablo muy bien francés y era difícil explicarles a estas personas dónde estaban las cosas que estaban buscando. “Alessia todavía está muy asustada. Yo estaba aterrorizado de que pudieran lastimarla. Me inmovilizaron de inmediato y Alessia se vio obligada a regalar todo lo que teníamos. Es el peor sentimiento que puedes tener”, indicó en diálogo con Libero en aquella oportunidad.

La celebración de Donnarumma y Elefante (REUTERS/Alessandro Garofalo)
La celebración de Donnarumma y Elefante (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Este verano en Europa, la figura del City se casó en Locorotondo, en el sur de Italia, con una celebración que reunió a estrellas del fútbol, artistas internacionales y tradiciones de Apulia bajo un amplio operativo de seguridad. El lugar elegido para la fiesta, Pettolecchia La Residenza, está situada en Savelletri y rodeada de olivos centenarios. El alquiler semanal de la propiedad puede superar los 53.000 euros durante la temporada alta, mientras que la organización y el banquete para un centenar de personas cuestan entre 20.000 y 23.000 euros, de acuerdo con la información a la que accedió Corriere dello Sport.

Las estimaciones del sector citadas por el diario italiano ubicaron el costo global de la boda por encima de 200.000 euros. La cifra no contempla únicamente la residencia: también incluyó el traslado de invitados en vuelos privados, personal de seguridad y la logística montada entre la iglesia y el lugar de la recepción.

La jornada comenzó en la Iglesia de San Giorgio Martire, en el centro histórico de Locorotondo. Donnarumma vistió un traje blanco y Elefante ingresó con un velo largo, mientras invitados, curiosos y seguidores aguardaron durante más de cuatro horas detrás de las vallas instaladas para preservar la privacidad.

Entre los asistentes estuvieron el delantero noruego Erling Haaland, Paolo Maldini, Sandro Tonali, Giovanni Malagò, Nicolò Barella y el ex seleccionador italiano Roberto Mancini. Los pedidos de autógrafos y los cánticos acompañaron la llegada de los futbolistas y dirigentes al templo.

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