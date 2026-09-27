ONU Turismo: la desaceleración global no frenó el crecimiento de República Dominicana

El presidente Luis Abinader inauguró el muelle turístico del Atelón y lanzó la construcción de un club de playa en Isla Catalina para potenciar el turismo de lujo en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

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República Dominicana sumó 8,556.415 visitantes entre enero y agosto de 2026, un alza del 6.9% frente al mismo período de 2025. El dato, difundido por el Ministerio de Turismo (Mitur), llega justo cuando el turismo mundial casi no crece.

Esa combinación deja al país caribeño como una de las excepciones dentro de un panorama global que se enfrió de forma abrupta este año.

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El turismo mundial creció apenas 0.4% en el primer semestre

Entre enero y junio de 2026 viajaron internacionalmente unos 690 millones de turistas, apenas tres millones más que en igual lapso de 2025. El dato surge del World Tourism Barometer, el reporte más reciente de ONU Turismo, organismo de Naciones Unidas para el sector, publicado el 17 de septiembre.

El ministerio de Turismo destaca el auge del turismo de experiencias en Punta Cana (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)

El avance de 0.4% marca una desaceleración pronunciada frente al 4% que había registrado 2025, año en que 1,520 millones de personas viajaron fuera de sus países.

ONU Turismo atribuye el freno al conflicto en Medio Oriente, al encarecimiento del petróleo y a una revisión a la baja de las proyecciones globales para el año.

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República Dominicana cerró el semestre con 6.6 millones de visitantes

El país terminó los primeros seis meses del año con 6,616.671 visitantes, un incremento de 7.7% respecto de 2025. El dato fue presentado por el ministro de Turismo, David Collado y difundido por medios locales.

De ese total, 4.9 millones llegaron por vía aérea, con un crecimiento de 10%. Otros 1.6 millones arribaron en cruceros, con un aumento de 1.4%.

El turismo en República Dominicana recibió 816,512 pasajeros no residentes por vía aérea en junio, un 6.0% más que en 2025. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

La comparación con el escenario mundial resulta favorable para el destino caribeño. Mientras el planeta apenas sumó tres millones de turistas adicionales en seis meses, República Dominicana por sí sola incorporó cientos de miles de visitantes nuevos y superó ampliamente el promedio global y regional.

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Además, el Banco Central de República Dominicana informó que el país captó USD 6,716 millones por turismo durante el primer semestre. La cifra representa un incremento de 15.3% frente a igual período de 2025, equivalente a USD 891.2 millones adicionales.

El alza en los ingresos superó el ritmo de crecimiento en la cantidad de visitantes, lo que sugiere un mayor gasto promedio por turista. El Banco Central no detalló las causas específicas de esa mejora en la facturación del sector.

Dos personas practican esnórquel junto a un arrecife de coral y peces en la costa de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos lideró el crecimiento de visitantes con 31%

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor del país y explicó el 31% del crecimiento adicional de visitantes durante el semestre. Canadá aportó el 20%, Colombia el 11% y Argentina el 7%.

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Esa distribución muestra la dependencia del turismo dominicano de un puñado de mercados concentrados en el continente americano. Cualquier variación en la conectividad aérea con esos países impacta de forma directa en el flujo de visitantes.

Collado proyectó que el país cerrará el año con más de 12 millones de visitantes. El ministro advirtió que esa cifra dependerá de la evolución de los costos globales de transporte y de la conectividad aérea con los principales mercados emisores.

La proyección oficial implicaría sumar cerca de 3.4 millones de visitantes adicionales entre septiembre y diciembre respecto de los 8.556.415 acumulados hasta agosto.

Un pasaporte de la República Dominicana es sostenido en primer plano en la pista del Aeropuerto Internacional del Cibao, con un avión de pasajeros de Delta en el fondo, listo para abordar.

El resultado final quedará sujeto a factores que escapan al control del sector turístico dominicano, como el precio del petróleo y la evolución del conflicto en Medio Oriente que ya condicionó el desempeño mundial durante el primer semestre.

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El conflicto en Medio Oriente golpeó la demanda mundial

¿Por qué se frenó el turismo mundial en 2026? Porque la combinación de tensiones bélicas en Medio Oriente y el alza en los precios del petróleo encareció los viajes y golpeó la confianza de los consumidores, según ONU Turismo.

El resultado fue un crecimiento casi nulo en la llegada de turistas internacionales durante el primer semestre, muy por debajo del ritmo registrado un año antes.

El primer trimestre de 2026 había mostrado un crecimiento de 2% en las llegadas internacionales, pero el segundo trimestre cerró con una caída de 1%.

Abril registró un descenso de 3%, atribuido en parte al calendario de Semana Santa y a las primeras consecuencias del conflicto iniciado a fines de febrero en Medio Oriente. En junio, la contracción global volvió a ubicarse en 3%.

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La región de Medio Oriente fue la más afectada, con una caída acumulada de 22% en las llegadas internacionales durante el primer semestre.

Turistas tomando algo en una terraza en Santander, Cantabria (España) (Nacho Cubero / Europa Press)

ONU Turismo señaló que las disrupciones en el tráfico aéreo comenzaron a atenuarse en mayo y junio tras el anuncio de un alto el fuego, lo cual permitió la reapertura de algunas rutas y una recuperación gradual, aunque desigual, de la confianza de los viajeros.

Europa creció 3% y África 4% en el primer semestre, mientras que las Américas mostraron una expansión moderada con resultados dispares entre subregiones.

El impacto del conflicto se propagó a otros mercados a través de tarifas aéreas más altas, cambios de rutas, reducción de la capacidad de vuelos y un desplazamiento de la demanda hacia destinos más cercanos y percibidos como más seguros.

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Los precios del petróleo se dispararon y luego cedieron

Uno de los factores centrales de la desaceleración fue la volatilidad del mercado petrolero. El precio del crudo WTI pasó de USD 67 por barril el 27 de febrero a USD 113 el 7 de abril, un salto de 68% vinculado a la incertidumbre sobre la producción y el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

El valor cayó por debajo de los USD 70 a fines de junio y luego se estabilizó en un rango de entre USD 80 y USD 90 en julio.

En la encuesta de septiembre realizada por ONU Turismo, el 53% de los expertos consultados afirmó que la crisis en Medio Oriente afecta de manera negativa la demanda en sus destinos, una proporción menor al 64% registrado en mayo. Del total, 39% calificó el impacto como moderado y 14% como alto, mientras que 47% lo consideró menor o inexistente.

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ONU Turismo casi duplicó a la baja su previsión anual

Ante estos resultados, el organismo redujo su proyección de crecimiento para 2026 a un rango de entre 1% y 2%, frente al 3% a 4% estimado en enero. La revisión dependerá, según el organismo, de la duración del conflicto y de su efecto sobre los precios del petróleo y la inflación general.

“El mensaje del nuevo Barómetro es claro: el turismo internacional no ha entrado en una recesión, pero el período de crecimiento fácil y rápido ha llegado, por el momento, a su fin”, señaló ONU Turismo en el informe, según recogió Money Tourism, portal especializado en el sector.