Cabo Verde volvió a jugar tras su histórica participación en el Mundial 2026: el grosero error que cometió Vozinha

El arquero de 40 protagonizó un fallo que derivó en un gol del rival

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Luego de ser una de las grandes revelaciones en el Mundial 2026, la selección de Cabo Verde inició su camino en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones con una dura caída por 3-1 contra Malí. Vozinha, arquero de 40 años que fue figura en los partidos contra España y Argentina y que está nominado para el previo Lev Yashin (mejor arquero en la gala del Balón de Oro 2026), protagonizó un grosero error al fallar en un intento de despejo al salir de su área.

La derrota ante Malí expuso las dificultades de Cabo Verde para repetir la fórmula que le permitió competir ante selecciones de mayor jerarquía en la Copa del Mundo. El conjunto caboverdiano planteó un partido defensivo, con diez jugadores cerca de su área y Benchimol aislado en el ataque. Martial Tia abrió el marcador para el combinado local, mientras que Sidny Lopes Cabral, autor del mejor gol del Mundial 2026 contra Argentina, igualó el encuentro. Nene Dorgeles, delantero del Fenerbahçe de Turquía, volvió a inclinar el resultado para los locales.

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El punto de inflexión llegó a los 51 minutos, cuando Vozinha salió de su área para interceptar un avance rival y quiso controlar el balón con el pecho. Sin embargo, el control fue excesivamente largo y Dorgeles remató con el arco vacío para marcar el tercer gol de los malienses.

Vozinha integró el once ideal del Mundial 2026 y fue nominado al premio Lev Yashin (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El rendimiento de Vozinha en el seleccionado contrasta con el reconocimiento que obtuvo durante la Copa del Mundo. Cabo Verde empató sin goles con España en su debut, igualó 2-2 con Uruguay y volvió a terminar 0-0 ante Arabia Saudita antes de caer 3-2 frente a Argentina en 16avos de final, un duelo que llevó a la selección argentina hasta la prórroga.

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La campaña mundialista hizo que el perfil de Instagram del arquero alcanzara casi 30 millones de seguidores. También despertó el interés de clubes fuera de África y Europa, en un momento en que el portero negociaba como agente libre tras finalizar su vínculo con Chaves, de la segunda división de Portugal.

Finalmente, el veterano arquero arribó al Colo Colo de Chile tras consolidarse entre las figuras del torneo mundialista, con 18 atajadas y el 38,6% de los votos en la elección al mejor portero del certamen. Esos números le dieron un lugar en el 11 Ideal de la Copa del Mundo.

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El pasado 8 de septiembre, se confirmó que Vozinha fue nominado en la gala del Balón de Oro 2026 como candidato al premio Yashin, destinado al mejor arquero. El jugador africano vinculó la distinción con su país: “Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer”.

Vozinha fue titular en tres oportunidades con Colo Colo desde su llegada. Le convirtieron solo un gol (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El arquero compartió la lista de nominados con Unai Simón, campeón del mundo con España y jugador del Athletic de Bilbao; David Raya, del Arsenal; Joan García, del Barcelona; Emiliano Dibu Martínez, entonces vinculado a Aston Villa y Chelsea; y Thibaut Courtois, del Real Madrid.

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Vozinha expresó que la nominación resultaba difícil de explicar: “Hay momentos que parecen demasiado grandes... hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el viaje valió la pena. Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es difícil de expresar con palabras”. También recordó su recorrido antes de alcanzar reconocimiento internacional: “Recuerdo de dónde vengo, todo lo que he pasado, los sacrificios, las dificultades, y todos aquellos que caminaron conmigo”.

Colo Colo celebró la candidatura con una publicación en sus redes sociales: “Un Cacique nominado a mejor arquero del año. Nuestro portero albo, Vozinha, ha sido nominado para el premio”. La convocatoria de Cabo Verde dejó a Vozinha fuera de la llave de octavos de final de la Copa Chile entre el Cacique y Audax Italiano. El arquero viajó para incorporarse a su selección durante la fecha internacional, mientras su desempeño en el club chileno ha recibido cuestionamientos.

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El contrato del guardameta con Colo Colo vence en diciembre y contempla la posibilidad de extenderse por una temporada más. Vozinha llegó al plantel dirigido por Fernando Ortiz después de su participación en el Mundial.

Tras la caída con Malí, el conjunto caboverdiano visitará a Rwanda el martes 29 de septiembre, con la necesidad de recuperarse en la clasificación continental. El tropiezo dejó a los Tiburones Azules en el fondo del Grupo K, después de una Copa del Mundo 2026 en la que habían sorprendido con resultados ante España y Argentina.