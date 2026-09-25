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Cómo surgieron los nombres de santos en las ciudades de Argentina

Las autoridades españolas usaron devociones, fechas del calendario católico y rasgos geográficos al momento de fundar poblados que aún sobreviven en el mapa

La repetición de nombres de santos en ciudades argentinas proviene del proceso de ocupación colonial ocurrido entre los siglos XVI y XVIII (Wikipedia)
La repetición de nombres de santos en ciudades argentinas proviene del proceso de ocupación colonial ocurrido entre los siglos XVI y XVIII (Wikipedia)
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La repetición de nombres de santos en ciudades argentinas no responde a una casualidad cartográfica. Es una marca del proceso de ocupación colonial: entre los siglos XVI y XVIII, las autoridades españolas eligieron denominaciones que podían expresar devoción católica, identificar una jurisdicción y dejar constancia de las circunstancias de una fundación. Así surgieron, entre otras, Santiago del Estero, San Juan, San Miguel de Tucumán y San Luis.

Según la Real Academia Española, la toponimia es la disciplina que estudia los nombres propios de los lugares, dentro de la cual se denominan hagiotopónimos a las designaciones vinculadas con santos y elementos religiosos. Esos nombres convivieron con voces indígenas: Tucumán, Paraná, Chaco, Neuquén y Chubut dan cuenta de esa diversidad.

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Esta convivencia entre fe, administración colonial y toponimia autóctona constituyó un patrón en la ocupación del territorio. De acuerdo con el estudio Urbanismo colonial temprano en la República Argentina: Aportes desde la arqueología, la mayoría de las ciudades establecidas durante los siglos XVI y XVII combinaron denominaciones religiosas con referencias geográficas locales y atravesaron traslados forzados por factores ambientales o conflictos antes de fijar su emplazamiento definitivo.

La religión como referencia política y territorial

San Juan de la Frontera fue fundada por Juan Jufré el 13 de junio de 1562, en el valle de Tulum, territorio habitado por comunidades huarpes. La historia oficial de la provincia señala que el nombre aludió a San Juan Bautista, patrono de Jufré. El añadido “de la Frontera” identificaba la posición del poblado en el límite de la expansión colonial cuyana. La ciudad inicial estaba en la zona conocida como Pueblo Viejo y fue trasladada después de una crecida del río San Juan, según el sitio oficial de turismo provincial.

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En el actual noroeste, San Miguel de Tucumán fue establecida por Diego de Villarroel el 31 de mayo de 1565 con el nombre de “San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión”. El primer emplazamiento fue Ibatín, un paraje cuyo nombre ya utilizaban los habitantes originarios. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán registra que la ciudad fue trasladada en 1685 a su ubicación actual, tras problemas de inundaciones, enfermedades y ataques. El caso ilustra cómo una denominación religiosa podía convivir con una referencia territorial local, como documenta el portal oficial de la capital tucumana.

Letras blancas grandes forman la palabra SAN PEDRO detrás de un jardín con flores coloridas y personas de pie al fondo.
Las autoridades españolas emplearon devociones católicas, fechas del santoral y rasgos geográficos para nombrar poblados coloniales en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nombres también narraban una fundación

El nombre de Santiago del Estero reúne dos referencias. “Santiago” remite al apóstol Santiago, figura central de la tradición hispánica, y “del Estero” describe el entorno próximo al río Dulce. La fecha fundacional, sin embargo, ha sido objeto de debate histórico. La Municipalidad de Santiago del Estero indica que Juan Núñez de Prado fundó El Barco en 1550 y que Francisco de Aguirre trasladó el asentamiento y le dio el nombre de Santiago en 1553. Por eso, el 25 de julio se conmemora la fundación que reconoce la tradición local, según el gobierno de la ciudad de Santiago.

En Cuyo, la capital puntana tuvo una fórmula todavía más larga: San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco. La ciudad fue fundada en 1594 por Luis Jufré de Loaysa y Meneses. La designación combinaba la invocación a San Luis, el homenaje a Loyola y una alusión a Medina de Rioseco, localidad española. Con el tiempo, el uso cotidiano redujo la expresión a San Luis, una simplificación frecuente en las denominaciones coloniales.

Los topónimos coloniales cambiaron con el uso y la memoria local

El nombre Tucumán, incorporado a San Miguel, es uno de esos ejemplos. También el valle de Tulum, asociado a la fundación de San Juan, recuerda que los nuevos centros urbanos se instalaron en territorios que ya tenían denominaciones y poblaciones. La investigación histórica sobre los lugares de fundación incluso sigue revisando certezas: un estudio difundido por el Gobierno de San Juan en 2025 señaló tres hipótesis sobre el sitio exacto donde Jufré estableció la ciudad.

Estas son: Pueblo Viejo (considerado como el primer asentamiento); Plaza 25 de Mayo (actual casco histórico) y Chimbas (por su posible ubicación inicial según su distancia respecto de Pueblo Viejo y la antigua geografía del río San Juan).

Los nombres religiosos que perduran en el mapa argentino condensan fundaciones coloniales, devociones y referencias territoriales. Aunque el uso cotidiano simplificó muchas denominaciones, cada “San”, “Santa” o “Nuestra Señora” conserva una parte de esa historia.

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