Nicaragua suma 68 detenidos por motivos políticos, según la Asociación Memoria y Justicia

La Asociación Memoria y Justicia advirtió sobre los riesgos que el incremento de las desapariciones forzadas genera en los entornos familiares. (REUTERS/Mayela Lopez)

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La Asociación Memoria y Justicia (AMJ) notificó que su Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas elevó a 68 el número de personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua. El corte fue realizado el 24 de septiembre de 2026.

La actualización incorpora ocho casos al registro que el Mecanismo elabora sobre detenciones vinculadas a razones políticas. Según la organización, la cifra incluye a 53 hombres y 15 mujeres. En el documento, la AMJ advirtió sobre el incremento de los reportes de mujeres detenidas y sobre la falta de información verificable acerca de una parte de las personas incluidas en el listado.

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El informe define que 31 personas están en desaparición forzada, una condición que, de acuerdo con el Mecanismo, impide conocer de manera independiente el lugar donde permanecen, su estado de salud y las condiciones de su detención. La organización señaló que esta situación agrava los riesgos para la vida y la integridad de quienes se encuentran incomunicados.

La Asociación Memoria y Justicia elevó a 68 el número de personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

AMJ advirtió sobre riesgos físicos y psicológicos para personas detenidas e incomunicadas

La desaparición forzada concentra casi la mitad de los casos incluidos en el nuevo corte. La AMJ sostuvo que no ha sido posible corroborar de forma autónoma el paradero de esas 31 personas ni establecer si reciben atención médica o contacto con sus familias y defensores.

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El Mecanismo señaló que los antecedentes documentados en el país muestran consecuencias físicas y psicológicas para personas que permanecen privadas de libertad sin comunicación con el exterior. El reporte menciona, entre otros factores, la incomunicación, la falta de acceso a atención médica adecuada y la ausencia de supervisión independiente sobre las condiciones de reclusión.

Seis de las ocho nuevas incorporaciones corresponden a personas detenidas durante dos jornadas de arrestos que, según la AMJ, tuvieron alcance nacional: el 4 y el 14 de julio de 2026. El Mecanismo indicó que continúa recibiendo información y verificando casos relacionados con esos hechos.

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Entre los nombres agregados al registro figura Thelma Montenegro, a quien el informe identifica como opositora al régimen y miembro de una familia que, según la organización, ha sido blanco de persecución y hechos de violencia atribuidos al régimen nicaragüense. La AMJ incluyó además al abogado Kenthyn Téllez, detenido en el año 2025, aunque su caso fue comunicado al Mecanismo con posterioridad.

El registro de AMJ contempla al abogado Kenthyn Téllez, Claudia Magaly Munguía Mayorga y Thelma Montenegro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización ubica en 15 el número de mujeres detenidas por motivos políticos. Dentro de ese grupo el documento contabiliza a dos niñas menores de edad. La presencia de menores en el registro añade un elemento específico a las alertas de la organización sobre las condiciones de privación de libertad y las garantías para las personas detenidas.

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El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas forma parte de la Asociación Memoria y Justicia y realiza tareas de documentación y seguimiento sobre la prisión política en Nicaragua. En su documento oficial, la entidad planteó que el aumento de las desapariciones forzadas y de las detenciones de mujeres requiere atención por el impacto que puede tener sobre las personas afectadas y sus entornos familiares.