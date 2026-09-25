Polémica provocación de la brasileña Dumont a la argentina Ailín Pérez antes de la pelea estelar por UFC: le tiró preservativos y dólares

La boxeadora argentina y la brasileña protagonizaron un desafiante cruce que volvió a encender la rivalidad entre ambas

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Ailín Pérez buscará este sábado ante la brasileña Norma Dumont una victoria que fortalezca su candidatura al cinturón del peso gallo femenino de la UFC. La argentina, apodada Fiona, peleará en el Meta Apex de Enterprise, Nevada, como parte de UFC Vegas 121, con un registro de 13-2 y una serie de seis triunfos consecutivos en la organización.

En la previa del combate se realizó el tradicional cara a cara entre las luchadoras sudamericanas y la tensión se apoderó de la escena durante el pesaje oficial de este viernes. Ambas se presentaron frente a frente con las banderas de sus respectivos países, pero Dumont elevó la provocación al sacar de su calza una tira de preservativos y arrojársela a Pérez. La argentina recogió los objetos y los exhibió ante el público, mientras que la brasileña también aprovechó para lanzar dólares en billetes, intentando provocar a su rival.

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La boxeadora argentina compartió después el video del cruce en sus redes sociales, donde quedó registrado el intercambio verbal. “Mañana”, le dice Ailín. Dumont respondió: “No, ¿qué vas a hacer?”, y Pérez reaccionó con una pose de costado: “Esto”. La brasileña le comentó: “Espera, te traje algo. Aquí tienes, para que lo uses”, mientras le mostraba los preservativos. “Dame. Está bien”, contestó la argentina. Luego, Dumont agregó: “Claro, lo necesitas. Aquí también, mira”, al arrojarle los dólares, y Pérez le agradeció antes de que la brasileña concluyera: “¡Vaya! La vida se paga con dinero”.

Durante el pesaje oficial, la brasileña utilizó preservativos y dólares para incomodar a Ailín Pérez, previo a la pelea en UFC

La provocación de Dumont aludió al pasado de Pérez en OnlyFans, una plataforma en la que la argentina tuvo actividad pero actualmente se concentra en su carrera deportiva. La peleadora contó que esos ingresos le permitieron pagar “mucho tiempo el alquiler” y que la diferencia con lo que recibía por competir era “abismal”. En una entrevista exclusiva con el sitio SUPER LUTAS, la brasileña la llamó “puta” y expresó su rechazo hacia su rival.

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La rivalidad entre Pérez y Dumont se profundizó en los últimos años y tendrá un nuevo capítulo este sábado. Ambas ya se enfrentaron en junio de 2024, cuando la argentina se impuso ante la brasileña, por lo que una nueva victoria le permitiría alcanzar siete triunfos consecutivos y fortalecer su camino hacia una futura pelea titular.

Ailín Pérez y Norma Dumont se enfrentarán este sábado en el UFC Vegas 121

La oriunda de Hurlingham comenzó su recorrido en UFC con una derrota ante Stephanie Egger en septiembre de 2022, pero luego construyó una seguidilla de victorias frente a Ashlee Evans-Smith, Lucie Pudilova, Joselyne Edwards, Karol Rosa y Darya Zheleznyakova, a quien sometió antes de los cuatro minutos. El 28 de febrero, en Ciudad de México, sumó otro triunfo por decisión unánime contra Macy Chiasson en UFC Fight Night 268, un resultado que la ubicó séptima en el ranking de la división y la afirmó entre las contendientes al título.

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“Yo soy la número uno conteniente del título. No necesito ganarle a Norma para mostrarle a todos que soy la uno por el hecho de que le gané a la uno, ¿no? Entonces, vine a Las Vegas a hacer un trámite, que es ganar a la brasilera para poder tener una oportunidad titular sin importarme cómo quede en el ranking. Eso no me importa", lanzó Pérez en la previa, en una entrevista con DSports.

La boxeadora argentina buscará extender su racha de victorias en la UFC (Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Sobre su pronóstico para la pelea, la argentina anticipó: “Yo estoy lista para pelear tres asaltos si lo necesito. Pero la estrategia está basada en que le tengo que ganar a Norma en el primer asalto. La voy a noquear con una patada a la cabeza. Lo practiqué y así va a ser”. Además de su actividad profesional, combina su carrera con la maternidad de un niño de ocho años.

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“Me considero la Messi de la UFC, siendo la única mujer con mayor racha activa en la actualidad, con récord de derribos, récord a ras de lona y soy historia. No me lo va a quitar nadie”, había indicado en enero de 2025. Este sábado buscará sumar otro triunfo ante Dumont. El cruce forma parte de la cartelera preliminar del evento, encabezado por Raul Rosas Jr. y Raoni Barcelos, y se transmitirá por Paramount+.