Flor de la V criticó el silencio de Cristina Pérez ante los dichos transfóbicos de Daniel Avellaneda: "Eso es doble vara"

Flor de la V habló sobre la postura de Cristina Pérez por los dichos de Daniel Avellaneda: "Tiene una doble vara"

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Flor de la V cuestionó con dureza el silencio de Cristina Pérez ante los comentarios transfóbicos que el periodista deportivo Daniel Avellaneda lanzó en Radio Rivadavia al referirse a ella como “un señor” en reiteradas ocasiones. La conductora habló en SQP (América TV) y apuntó contra la doble vara que, según dijo, rige para ciertas figuras cuando se trata de hacer cumplir la ley de identidad de género.

El episodio se originó el 24 de septiembre durante el pase radial de Radio Rivadavia que conduce Cristina Pérez junto a Jonathan Viale. En ese espacio se leyó un posteo que la conductora de Intrusos había publicado en la red social X, en el que cuestionó el tratamiento mediático desigual ante distintos sobreseimientos judiciales: “Todos contra la jueza Laura de Marinis. Porque algunos sobreseimientos provocan indignación nacional y otros apenas merecen un comentario”, había escrito.

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A partir de esa lectura, Avellaneda insistió en desconocer la identidad de género de la conductora. “Este señor tiene la mente equivocada”, repitió en varias oportunidades, y luego fue más lejos: “Es un señor impresentable, una vergüenza”. Viale intentó marcar el límite: “Es una mujer y hay que respetar eso. No tiene nada que ver. Ahora, su pensamiento político, no”, dijo, aunque sin lograr que su compañero modificara la postura. Pérez, en tanto, se mantuvo en silencio durante todo el segmento.

Daniel Avellaneda lanzó comentarios transfóbicos contra Florencia de la V durante la emisión de un programa en Radio Rivadavia (Video: SQP, América TV)

El conflicto no quedó en el estudio. “Lu”, cronista de SQP, se acercó a la salida de Radio Rivadavia para pedirle declaraciones a Avellaneda, y el encuentro escaló. Según relató la periodista, el hombre ratificó su postura al ser consultado: “¿No es un señor? Me parece que es un señor. ¿Biológicamente no es un hombre? Para mí no es una mujer”. Luego comenzó a gritarle, llegó a rozarle el teléfono con el que registraba la nota y realizó gestos despectivos sobre la genitalidad de la conductora, lo que derivó en la presencia de un efectivo policial en la puerta para evitar que la situación escalara. “Me pareció horrible. No la pasé bien”, resumió la cronista.

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En paralelo, Avellaneda fue consultado por teléfono desde el piso de SQP y mantuvo su argumento sin señales de arrepentimiento: “Yo puedo considerarme pájaro y si me tiro de un balcón, no vuelo”, dijo para justificar su postura.

La periodista Cristina Pérez y la conductora y actriz Flor de la V

Flor de la V apuntó al silencio de su excompañera

Hoy, desde un móvil con SQP, Flor de la V recogió el episodio y se concentró especialmente en la actitud de Pérez. La conductora subrayó que no se trata de una conocida del ambiente, sino de alguien con quien compartió muchas comidas a lo largo de los años, entrevistas, galas y eventos. “Comíamos juntas, muchas veces. Hubo años en que comíamos todos los días de la semana. Vino a mi casa, me hizo entrevistas, nos encontramos en galas”, recordó.

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Cuando el movilero de SQP buscó a Pérez a la salida de la radio, ella respondió con una fórmula que repitió ante cada pregunta: “No me meto en polémicas, mi amor, en serio. Los quiero un montón”. Al día siguiente, cuando el equipo del programa volvió a buscarla para ver si revisaba su postura una vez que el tema se había viralizado, mantuvo exactamente la misma línea.

Para Flor de la V, ese silencio no es neutral. “Es la doble vara”, afirmó. “Si son tan defensores de la ley, si defienden tanto la honestidad, ella debería defenderme, porque hay una ley que me protege, que protege mi identidad”, señaló, en referencia directa a la Ley de Identidad de Género. Y completó: “Ella debería ser una defensora de la ley de identidad de género con su compañero, ni siquiera de mí”.

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Flor de la V, cuando ganó el Bailando en ShowMatch hace 20 años

El episodio reavivó una lucha que la conductora lleva dando desde hace años

La conductora conectó lo ocurrido con una historia más larga. Recordó que este año se cumplen 20 años de su victoria en Bailando por un sueño y que en aquel momento vivió una situación comparable con Laura Fidalgo, en la que ciertas actitudes transfóbicas pasaban sin cuestionamiento porque “no había perspectiva de género”. “Veinte años después sigue pasando lo mismo”, dijo.

Al mismo tiempo, Flor de la V llamó a seguir marchando, sobre todo pensando en quienes no tienen su mismo lugar de exposición pública. “Yo hablo desde mi absoluto lugar de privilegio. Tengo marido, casa, mis hijos, vivo bien, tengo trabajo. Pero lamentablemente hay muchas travestis en este país que la pasan mal”, señaló. “Hay que seguir alzando la voz, hay que seguir hablando, hay que seguir visibilizando”, cerró.

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Viale, en tanto, se comunicó con Yanina Latorre para reconocer que la situación había estado mal. “Estuvo mal eso, ya se lo dije al aire, estuvo mal”, le escribió, aunque aclaró que mantenía su desacuerdo con la opinión de la conductora sobre el fallo de la jueza De Marinis.