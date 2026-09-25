El duro descargo de Valentina Tellado tras la eliminación de su hermana en Popstars: “Inventen otra cosa”

Máxima Tellado fue eliminada de Popstars

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La salida de Máxima Tellado de Popstars, el reality de Telefe, generó una reacción inmediata dentro y fuera del estudio. Su hermana Valentina, quien también participa del certamen, publicó mensajes en sus redes sociales y grabó un video para expresar su disconformidad con el argumento que recibió la concursante al momento de quedar eliminada. “Y se atreven a decirle que no transmitió”, escribió antes de ampliar su descargo.

Máxima había interpretado Me muero de amor, la canción de Natalia Oreiro, durante la instancia que definió su continuidad en el programa. Tras la presentación, el jurado consideró que la participante no logró conectar con el sentido de la letra y señaló que debía profundizar la interpretación de cada tema que eligiera para cantar.

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Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue el de Charlie García. El jurado sostuvo que la actuación no le generó una emoción y observó una distancia entre el clima de la canción y la actitud que, según su mirada, Máxima mostró sobre el escenario. “No me transmitió absolutamente nada. Tiene que enfocar su energía cuando interpreta y entender qué tipo de tema está cantando”, manifestó.

El evaluador agregó que la concursante debía prestar atención al significado de las letras para sostener una interpretación acorde con cada propuesta musical. “Está alegre y contenta cuando interpreta algo que tendría que atravesar a la gente. Creo que tiene que aprender a entender los temas que está interpretando”, explicó durante la devolución.

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La crítica del jurado fue el punto que provocó el mayor enojo de Valentina Tellado. La joven eligió Instagram para dejar asentada su postura apenas se conoció la eliminación de su hermana. En una historia, cuestionó de forma directa el concepto de que Máxima no hubiera transmitido en su performance.

Valentina expresa sus descargos tras la eliminación de su hermana Máxima en el programa Popstars

“Y se atreven a decirle que ‘no transmitió’, jaja, no me hagan reír, inventen otra cosa”, publicó Valentina. El mensaje se difundió mientras el episodio comenzaba a generar comentarios entre los seguidores del programa, sobre todo porque ambas hermanas comparten la experiencia dentro del reality.

Más tarde, Valentina decidió extenderse en un video de TikTok. Allí relató que, según su versión, la dinámica de ingreso al estudio hizo que ella no presenciara el instante en el que Máxima recibió la noticia. La participante afirmó que separaron a las hermanas en grupos distintos antes de la eliminación, por lo que no pudo acompañarla en ese momento.

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“Voy a salir a hablar. Básicamente no quisieron que me enterara de que echaron a Máxima, porque la hicieron entrar con un grupo de chicas, donde la eliminan, y a mí me hacen entrar con otro grupo de chicas por otra puerta”, sostuvo. Para Valentina, esa organización respondió a la intención de que no conociera el resultado de manera inmediata.

La participante contó que, al terminar una instancia dentro del set, se cruzó con Máxima y advirtió que algo no estaba bien por la expresión que tenía su hermana. Aun así, aseguró que no imaginó que el jurado hubiera decidido eliminarla de la competencia.

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“Salgo del set, me cruzo con Máxima, que me hace una cara rara. Claramente no pensé que la iban a eliminar nunca”, relató. La situación comenzó a resultarle más clara cuando observó el estado de ánimo del resto de las concursantes que se encontraban cerca de ella.

El conductor Nico Vázquez abraza a la participante Máxima Tellado luego de su eliminación del programa Popstars.

“Me empieza a caer la ficha cuando veo que todas mis compañeras lloraban. Ahí empecé como a fingir demencia y dije: ‘No puede estar pasando esto’”, expresó. Luego completó su relato con una frase que dejó en evidencia el impacto que le produjo la salida de su hermana: “Y bueno, pasó, gente”.

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Valentina insistió en que el aspecto que más le molestó no fue que Máxima dejara el certamen, sino la explicación que utilizó el jurado para fundamentar la decisión. “Lo que me da bronca es que le hayan dicho que no interpretaba bien, que no transmitía”, afirmó.

Según explicó, habría aceptado de otra manera una devolución vinculada con un criterio de selección o con el perfil que el programa esperaba para avanzar dentro de la competencia. “Es preferible que le digan que no buscaban tu perfil o cualquier otra cosa antes que decir que no transmite”, planteó.

En su descargo, rechazó que la actuación de su hermana hubiera tenido un problema de interpretación o falta de conexión emocional. “Me molesta que le quieran buscar un error cuando no lo hubo. Literalmente, lo que le dijeron fue cualquier cosa”, sostuvo.

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Las palabras de la participante sumaron un nuevo capítulo a la eliminación de Máxima, que quedó fuera de Popstars después de su versión de un tema asociado a Natalia Oreiro. El episodio también expuso el costado personal de la competencia, ya que Valentina continuó en carrera mientras debía afrontar la salida de su hermana del ciclo.

Hacia el final de su video, la joven contó que atravesó la situación con angustia y que no tuvo la posibilidad de procesarla al mismo tiempo que ocurría la eliminación. “Me lloré todo y ni siquiera me enteré en vivo, digamos, sino por mis compañeras”, señaló.

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Valentina explicó que, cuando Máxima se acercó para hablar con ella, ya había entendido lo sucedido a partir de las reacciones de las otras participantes. Con ironía, cerró el mensaje: “Nada, linda experiencia, che”.