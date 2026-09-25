Florencia Andersen analizó la tensión entre Colapinto y Gasly en Alpine: “La pica es verdadera”

Franco Colapinto se ubicó en el noveno lugar de la grilla de partida para el Gran Premio de Azerbaiyán tras la sanción impuesta a Carlos Sainz

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Franco Colapinto largará noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán, por detrás de su compañero Pierre Gasly, en una clasificación que dejó una nueva muestra de la competencia interna dentro de Alpine. El argentino terminó décimo en la Q3, pero avanzó un lugar por una penalización a Carlos Sainz, mientras que el francés clasificó séptimo.

Más allá del resultado, el momento que concentró la atención ocurrió durante la clasificación. Colapinto había colaborado con Gasly mediante un rebufo para ayudarlo a avanzar a la Q3 y, posteriormente, pidió que la estrategia se repitiera a su favor. Según explicó Florencia Andersen, periodista especializada en Fórmula 1, el equipo no respondió al pedido.

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“Cuando uno dice que Franco lo ayuda a Gasly a pasar a Q3 es cuando le da ese rebufo”, explicó Andersen durante una entrevista en Infobae al Regreso. La maniobra permite que el auto que circula detrás reduzca la resistencia al viento y gane velocidad en las rectas. En Bakú, una diferencia de algunas décimas puede resultar determinante.

De acuerdo con la periodista, Gasly había señalado que el beneficio podía llegar a cuatro décimas. “Es una diferencia abismal para pasar directamente a Q3”, sostuvo.

Franco Colapinto otorgó un rebufo a Pierre Gasly durante la clasificación para facilitar el pase del francés a la última etapa (X/@F1)

El pedido de Colapinto que Alpine no respondió

Una vez que Gasly aseguró su lugar en la última instancia de la clasificación, Colapinto buscó recibir la misma ayuda. Por radio, preguntó: “¿Estamos para intercambiar posiciones?”.

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Según Andersen, Alpine no contestó la consulta. “Ni siquiera es que le dice que no, directamente es como que ignora la pregunta”, afirmó.

La periodista consideró que la decisión no solo afectaba al argentino, sino que podía tener consecuencias para la propia escudería, que necesita sumar con ambos autos. “El equipo necesita, y esto lo dijo Briatore incluso como director de equipo, a sus dos pilotos en los puntos”, señaló.

Colapinto consiguió finalmente avanzar a la Q3, aunque estuvo cerca de quedar eliminado en la instancia anterior. Gasly ya tenía asegurado su lugar cuando surgió el pedido del argentino, por lo que Andersen no encontró un impedimento deportivo claro para que Alpine coordinara la estrategia entre ambos.

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“Gasly ya tenía su tiempo y ya estaba asegurado para pasar a la tercera parte de clasificación. O sea, no hay un motivo concreto por el cual no ayudarlo a Franco”, analizó.

Para la periodista, la situación también expone la jerarquía actual dentro de Alpine. “Yo creo que es errada, pero bueno, es parte de ser segundo piloto en un equipo que considera a Gasly el primero”, sostuvo.

Franco Colapinto otorgó un rebufo a Pierre Gasly durante la clasificación para facilitar el pase del francés a la última etapa

La pelea entre Colapinto y Gasly

El episodio se produjo en un contexto de creciente competencia entre los dos pilotos. Andersen consideró que la rivalidad es visible en la pista y que se profundizó a medida que Colapinto comenzó a acercarse al rendimiento de Gasly.

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“El año pasado ninguno de los dos podía realmente casi que estar en los puntos, entonces no había nada por lo que pelear”, explicó. La situación cambió con la mejora del rendimiento de Alpine y el crecimiento del argentino.

“En medida en que Franco se va acercando al rendimiento de su compañero y empieza a tener una buena performance, bueno, ahí se empieza a picar un poco más”, agregó.

Andersen destacó la experiencia de Gasly, pero también el nivel que comenzó a mostrar Colapinto. “Gasly es un piloto recontra experimentado, pero Franco ya le está pudiendo ganar y eso nos habla de que algo más tiene Franco”, afirmó.

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La especialista también remarcó el potencial del argentino. “Franco tiene un talento muy, muy especial que obviamente está todavía en desarrollo”, señaló.

La tensión, según su análisis, no depende exclusivamente de los pilotos. Andersen explicó que las decisiones estratégicas involucran a los ingenieros de ambos autos y a la conducción deportiva, con Flavio Briatore siguiendo las alternativas desde el muro.

La periodista Florencia Andersen afirmó que el equipo considera a Pierre Gasly como el primer piloto dentro de la estructura de Alpine (Infobae en Vivo)

“Creo que se trata de una decisión conjunta tanto del ingeniero de Gasly como el de Franco, que también ignora un poco esa duda que tiene Franco de no intercambiar, y Briatore, que tampoco toma una decisión muy concreta”, sostuvo.

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Cómo largará Colapinto en Azerbaiyán

Gasly partirá séptimo y Colapinto noveno, después de que Sainz fuera penalizado por no respetar banderas amarillas durante la clasificación.

La posición deja al argentino en una ubicación favorable para intentar sumar puntos en una pista que ya conoce bien y en la que consiguió sus primeros puntos en Fórmula 1 en 2024, cuando corría para Williams.

“Esta fue la carrera donde Franco en 2024, con el equipo Williams, sumó sus primeros puntos. Así que es una pista que le cae bien y que le trae buenos recuerdos”, recordó Andersen.

Además, la periodista destacó una característica que Colapinto ya mostró en varias oportunidades desde su llegada a la categoría: su capacidad para ganar posiciones en los primeros metros. “Una de las cosas que ya sabemos de Franco es que es un gran largador”, afirmó.

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Así, el argentino afrontará la carrera desde el noveno lugar, justo detrás de Gasly y con la posibilidad de volver a pelear por los puntos. La clasificación, sin embargo, dejó una cuestión abierta dentro de Alpine: la relación entre sus dos pilotos y la forma en que el equipo administra sus estrategias cuando ambos están en condiciones de competir por el mismo objetivo.

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