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Tras el retiro de Lionel Messi, Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la selección argentina

El mediocampista de Boca Juniors reiteró que es difícil que siga en la Albiceleste y aclaró que aún no habló con Lionel Scaloni al respecto

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Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la selección argentina. El mediocampista de Boca Juniors habló en la previa del duelo del miércoles ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina y reiteró la posibilidad de dar un paso al costado en la Albiceleste, tal como hizo Lionel Messi, quien comunicó su retiro mediante una carta.

“Va a ser difícil que siga por todo, por lo que dije en ese momento, por la suspensión, por la decisión de Leo (Messi). Sin él va a ser difícil que todo siga funcionando igual, entonces seguramente sea una decisión difícil. Lo dije hace un tiempo, obviamente no lo hablé con el entrenador (Lionel Scaloni), lo hablaré con él y seguramente sea difícil la decisión que tome”, expresó ante los medios.

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Al ahondar en los argumentos que lo llevaron a replantearse su situación en el seleccionado argentino, Paredes explicó: “La vara está muy alta y seguir compitiendo de esa manera, lograr cosas importantes va a ser difícil. Creo que en este proceso hemos conseguido armar un grupo de personas y jugadores increíbles y en ese grupo teníamos a nuestro líder que era Leo. Que no esté él va a ser muy difícil. Como dije recién: Hablaré con el entrenador y veré qué decisión tomar”.

*Leandro Paredes habló sobre el retiro de Messi de la Selección

“Fue durísimo. Seguramente como lo ha recibido todo el país, todo el mundo del fútbol por lo que significa para el deporte, los jugadores y nuestro país. Como puse ayer en mi Instagram el legado de él va a quedar para siempre, por lo que significa para nosotros, por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen, pero que al final se cumplen. Entonces, ese es legado más grande que nos deja”, continuó el jugador de 32 años. Luego, fue consultado por la posibilidad de realizar un partido despedida junto al rosarino: “Siempre queremos jugar y soy uno de los que lo quiere tener siempre. Ha tomado una decisión que no quería que se de, pero llegó”.

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Por último, Paredes reiteró que la decisión de Messi en decirle adiós a la Selección ya se había hablado: “Había sido sincero con nosotros, cuando estábamos en los últimos días del Mundial, que seguramente la final era su último partido. Nosotros lo sabíamos pero no estábamos preparados para eso. Tuvimos muchas charlas de estas cosas, pero duele por todo lo que significa él para nosotros”, concluyó el campeón del mundo.

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