Guatemala

Las lluvias provocan derrumbes en carreteras de Guatemala bloqueando el paso que conduce al Norte y hacía los puertos caribeños

El mayor desprendimiento ocurrió en el kilómetro 61, donde rocas de gran tamaño atraparon un tráiler y suspendieron la circulación de entrada y salida de Ciudad de Guatemala durante las primeras horas

Dos fotografías compuestas con grandes rocas caídas en la vía junto a camiones y una fila de vehículos detenidos entre montañas.
Un desprendimiento de tierra y rocas sobre una carretera interrumpe el paso de camiones y genera congestión de vehículos entre las montañas. (Redes Sociales) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las lluvias provocaron derrumbes en Guatemala este jueves 24 de septiembre, atraparon un tráiler bajo rocas en la ruta CA-9 Norte y bloquearon carriles de la Interamericana, dos corredores que concentran buena parte del comercio exterior del país y conectan la capital con los puertos caribeños y el occidente.

La ruta al Atlántico moviliza el 71% del valor de las exportaciones marítimas guatemaltecas y recibe cerca de 988 tráileres diarios con destino a Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Los cortes en esa vía pueden extender el trayecto desde la capital hacia los puertos, que habitualmente demora entre 12 y 18 horas, a más de 21 horas.

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El mayor desprendimiento ocurrió en el kilómetro 61 de la ruta al Atlántico, donde rocas de grandes dimensiones cayeron sobre un tráiler. El paso quedó completamente interrumpido durante las primeras horas de la mañana, tanto para ingresar como para salir de Ciudad de Guatemala.

Las autoridades habilitaron un carril reversible para permitir la circulación alternada en ambos sentidos. Equipos de tránsito y asistencia vial trabajaron para despejar el tramo y atender a los conductores detenidos.

Rocas, tierra y ramas de árboles caídas sobre el asfalto de una carretera por la que transita un motociclista
Las lluvias provocaron derrumbes en Guatemala y bloquearon el paso en la ruta CA-9 Norte tras la caída de rocas sobre un tráiler. (Conred Guatemala)

La CA-9 Norte, corredor hacia los puertos del Caribe

La interrupción en la carretera coincidió con una colisión que solo dejó daños materiales en el kilómetro 30 de la CA-9 Norte, en San Antonio La Paz, departamento de El Progreso. El incidente formó una fila de vehículos desde el kilómetro 10, en la zona 17 de la capital.

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Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito, informó que algunos conductores se quedaron dormidos dentro de sus vehículos mientras aguardaban la reapertura de la circulación. El tránsito también avanzó con lentitud entre los kilómetros 14 y 15, en el ingreso hacia Llano Largo.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres confirmó otro derrumbe en el kilómetro 52 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, El Progreso. La entidad coordinó con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial el retiro de tierra y rocas acumuladas sobre la carretera.

La falta de mantenimiento de ese corredor puede generar sobrecostos logísticos de hasta 30% para los exportadores, según la Asociación Guatemalteca de Exportadores. La vía funciona como eje de integración regional y enlaza los puertos del Pacífico con los del Caribe.

Deslizamientos en Mixco, San Juan Sacatepéquez y Alta Verapaz

Un segundo derrumbe bloqueó el carril derecho de la ruta Interamericana en dirección a San Lucas Sacatepéquez, a la altura del kilómetro 23, en Mixco. Personal de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, agentes de tránsito municipal y Bomberos Voluntarios retiraron lodo y rocas, sin que se reportaran personas heridas.

Otro deslizamiento afectó un carril en el kilómetro 18 de la ruta hacia Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, informó la Policía Municipal de Tránsito de Mixco. La Interamericana es la principal conexión entre la capital, los departamentos de occidente y la frontera con México.

En Alta Verapaz, un desprendimiento comprometió el kilómetro 270 del periférico de Lanquín. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres atendió el incidente junto con personal de la Dirección General de Caminos.

La institución mantiene la alerta por derrumbes, deslizamientos e inundaciones mientras continúen las precipitaciones en distintas regiones del país. En el barrio El Porvenir, en Sayaxché, Petén, también reportó viviendas inundadas y desplegó una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

Una roca desprendida de un cerro cayó sobre una vivienda de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Mixco, y dejó atrapada a una familia. Bomberos Municipales evacuaron a los ocupantes, quienes no sufrieron lesiones físicas, aunque recibieron atención médica por crisis nerviosa.

Las dos carreteras atraviesan áreas montañosas con pendientes pronunciadas y son vulnerables a los desprendimientos durante la temporada de lluvias, que se extiende de mayo a noviembre. Las autoridades recomendaron reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y permanecer atentos a obstáculos mientras continúan las tareas de limpieza.

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