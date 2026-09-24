Panamá

Panamá presenta en Berlín su proyecto ferroviario con visión de conexión regional

La propuesta fue discutida con especialistas de Europa y África mientras el estudio de factibilidad permanece bajo evaluación.

Tren moderno azul y blanco con "NUEVO TREN DE PANAMÁ" en el frente, llegando a la estación Paso Canoas. Personas en el andén y colinas brumosas de fondo.
El recorrido propuesto para el tren Panamá–David–Frontera contempla aproximadamente 475 kilómetros y 14 estaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá presentó en Berlín, Alemania su visión de un corredor ferroviario con alcance regional, durante InnoTrans 2026, una de las principales ferias internacionales del sector.

El subsecretario nacional del Ferrocarril, Manuel Arias, explicó cómo el país busca incorporar estándares técnicos y coordinación con sus vecinos desde la planificación del proyecto.

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La exposición ocurrió en el panel Interoperable Rail Corridors: Lessons from the EU Experience, dedicado a las experiencias de corredores que atraviesan fronteras. Arias planteó que las decisiones sobre el diseño del tren panameño pueden facilitar, en el futuro, su conexión con otras redes centroamericanas, según informó la Secretaría Nacional del Ferrocarril.

En términos prácticos, la interoperabilidad busca que infraestructura, trenes y procedimientos sean compatibles entre redes distintas. La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea trabaja con especificaciones para componentes como vías, energía y señalización.

Manuel Arias, subsecretario nacional del Ferrocarril, expuso en Berlín los criterios técnicos previstos para el proyecto panameño. Tomada de Instagram
Manuel Arias, subsecretario nacional del Ferrocarril, expuso en Berlín los criterios técnicos previstos para el proyecto panameño. Tomada de Instagram

Definir esos criterios desde el inicio puede evitar obstáculos técnicos si más adelante se intenta extender un servicio a otro país.

La participación panameña tuvo lugar en una feria que reúne a fabricantes, operadores y autoridades de transporte. InnoTrans se celebra del 22 al 25 de septiembre en Berlín y cuenta este año con 3,170 expositores de 59 países.

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Ese alcance da visibilidad internacional al proyecto, aunque la presentación no constituye un acuerdo para construirlo o financiarlo.

En el panel participaron representantes de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, la autoridad de desarrollo ferroviario de Ghana, la asociación ferroviaria del sur de África y UNIFE, organización de la industria europea. El intercambio permitió abordar experiencias de integración entre sistemas, según la publicación de la Secretaría panameña.

El planteamiento regional parte de un proyecto que, por ahora, terminaría en Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. El trazado divulgado por las autoridades contempla aproximadamente 475 kilómetros y 14 estaciones desde la capital panameña. Para que exista una conexión ferroviaria más allá de ese punto, harían falta decisiones y obras de otros países.

El estudio de factibilidad del ferrocarril se encuentra bajo evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas; la construcción aún no tiene un costo oficial. Secretaría Nacional del Ferrocarril. Captura de video
El estudio de factibilidad del ferrocarril se encuentra bajo evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas; la construcción aún no tiene un costo oficial. Secretaría Nacional del Ferrocarril. Captura de video

La Secretaría proyecta un sistema para transportar pasajeros y carga, con enlaces hacia puertos, carreteras, el Metro de Panamá y el ferrocarril interoceánico. La primera fase prevista llegaría hasta Divisa.

La continuidad hacia Chiriquí y la frontera dependerá de las siguientes evaluaciones y de la forma en que se financie la obra.

La presentación en Berlín llega mientras el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa el estudio de factibilidad del tren Panamá–David–Frontera, de acuerdo con información divulgada este mes por la Secretaría. Ese análisis es decisivo porque el Gobierno todavía no ha anunciado un costo oficial de construcción ni ha definido cuánto aportaría el Estado.

El proyecto contempla una servidumbre de 60 metros de ancho a lo largo del recorrido, un espacio que no estaría reservado únicamente para las vías. Dentro de esa franja podrían instalarse tuberías de agua, redes eléctricas, fibra óptica, torres celulares y otros componentes de infraestructura tecnológica.

Entre los pasos posteriores figura la posible contratación de una oficina de gestión del proyecto, encargada de coordinar sus distintas etapas. También se ha contratado un modelo financiero para examinar alternativas de ejecución.

La exposición ante especialistas internacionales no sustituye esas decisiones ni resuelve, por sí sola, la viabilidad económica del ferrocarril.

El sistema propuesto transportaría pasajeros y carga y tendría conexiones con puertos, carreteras y el Metro de Panamá. Captura de video
El sistema propuesto transportaría pasajeros y carga y tendría conexiones con puertos, carreteras y el Metro de Panamá. Captura de video

La experiencia europea ofrece una referencia, pero no equivale a adoptar automáticamente sus normas en Panamá. Su utilidad para el proyecto está en identificar con anticipación asuntos como la compatibilidad de los trenes, las vías y la operación. La propia agencia europea reconoce que persisten barreras técnicas y operativas en conexiones ferroviarias entre países.

Así, el mensaje presentado en InnoTrans apunta a planificar el tren más allá del recorrido nacional, sin dar por hecha una red centroamericana. El próximo avance comprobable estará en el resultado de la evaluación de factibilidad, la estimación de costos y las decisiones de financiación que permitan determinar si el proyecto puede pasar de los estudios a su ejecución.

El trazado incluye estaciones en Albrook, Ciudad de la Salud, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame–Coronado, Río Hato, Penonomé, Divisa, Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas. La primera fase llegaría hasta Divisa, antes de avanzar hacia Chiriquí y la frontera con Costa Rica.

Recientemente, la Secretaría realizó una presentación en Panamá al ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico de Francia, Nicolas Forissier; a la embajadora francesa en Panamá y a representantes empresariales de país europeo.

La delegación conoció la estructuración técnica, económica y financiera desarrollada, además de las oportunidades de cooperación durante las siguientes etapas del programa.

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