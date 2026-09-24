Guatemala

Guatemala recibe a 3,411 mexicanos retornados y los entrega en la frontera a las autoridades de México

El protocolo regional permite la permanencia de los deportados por un máximo de 24 horas en el aeropuerto La Aurora, antes de su traslado terrestre, con atención médica, información, kits de apoyo y vestuario

Un grupo de hombres sentados en sillas azules en una sala de espera utiliza teléfonos móviles y sostiene pertenencias personales
Guatemala recibió a 3.411 ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos para su traslado inmediato hacia la frontera mexicana. (Agencia Guatemalteca de Noticias)
Guardar

Guatemala recibió hasta el 22 de septiembre a 3,411 ciudadanos mexicanos retornados desde Estados Unidos, dentro de un mecanismo regional que los traslada de inmediato hacia México. Las personas permanecen como máximo 24 horas en territorio guatemalteco y ninguna solicitó asilo ni se quedó en el país.

El Instituto Guatemalteco de Migración también atendió a 198 personas centroamericanas procedentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

PUBLICIDAD

Trece de ellas pidieron protección internacional en Guatemala, principalmente ciudadanos nicaragüenses, según información de la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La llegada de los mexicanos ocurre mediante vuelos con deportados desde Estados Unidos, seguidos por un traslado terrestre hacia la frontera mexicana.

El procedimiento se aplica únicamente a mayores de edad sin alertas de seguridad, órdenes de captura ni trámites de asilo abiertos en Estados Unidos.

Un grupo de hombres sentados en sillas azules en una sala de espera utiliza teléfonos móviles y sostiene pertenencias personales
Guatemala recibió a 3.411 ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos para su traslado inmediato hacia la frontera mexicana. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Un tránsito de hasta 24 horas hacia la frontera mexicana

Los ciudadanos mexicanos llegan al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde el consulado de México verifica su nacionalidad y los entrevista en el centro de recepción de retornados. Después reciben atención médica, información, kits de apoyo y vestuario cuando lo necesitan.

PUBLICIDAD

El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Alfredo Danilo Rivera, explicó a la Agencia Guatemalteca de Noticias que las autoridades mexicanas reciben a sus ciudadanos una vez que son trasladados por tierra.

El funcionario indicó que el país no registró solicitudes de asilo de mexicanos dentro de este esquema.

La coordinación comienza antes de la llegada de cada vuelo. Rivera afirmó en un comunicado del organismo: “Este mecanismo responde a una coordinación con Estados Unidos para facilitar el tránsito de ciudadanos mexicanos hacia su país de origen. El IGM recibe la información de los vuelos con 48 horas de anticipación y la comparte con la embajada o el consulado de México para la identificación de sus ciudadanos”.

El mecanismo excluye a unidades familiares, niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Las autoridades revisan además que las personas no tengan alertas internacionales antes de admitir su ingreso temporal.

Rivera sostuvo que la atención busca preservar la dignidad y los derechos de los retornados, cumplir la legislación guatemalteca y coordinar el regreso con los países de origen. Por las características de la medida, aseguró que Guatemala no actúa como tercer país seguro.

Las solicitudes de protección de ciudadanos centroamericanos

Entre los retornados centroamericanos hubo 88 hondureños, 63 salvadoreños y 47 nicaragüenses. El resto de quienes no solicitó asilo fue trasladado hacia su respectivo país de origen.

Las personas pueden pedir protección en Guatemala si presentan allí su primera solicitud de asilo. Sin embargo, el criterio aplicado excluye a quienes mantienen un expediente abierto en Estados Unidos o ya fueron reconocidos como refugiados en ese país.

Los grupos recibidos están compuestos principalmente por adultos. El Instituto Guatemalteco de Migración indicó que las restricciones para familias y menores buscan garantizar el respeto de los derechos humanos durante el retorno.

La recepción de deportados se desarrolla mientras Guatemala registra un volumen mayor de retornos de sus propios nacionales. Entre el 1 de enero y el 6 de septiembre de 2026, el país contabilizó 47.306 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos y México.

El reclamo de Claudia Sheinbaum a Washington

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó que Estados Unidos deporte a ciudadanos mexicanos hacia países de Centroamérica. El Instituto Nacional de Migración informó que más de 2.900 connacionales fueron enviados a Guatemala, Honduras y Costa Rica.

Durante una conferencia, Sheinbaum expresó la posición de su Gobierno: “No estamos de acuerdo. No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica, algún país de Centroamérica. Ninguna razón”.

El titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón, señaló que México comunicó su inconformidad a Washington mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Ambos gobiernos mantienen conversaciones para frenar los traslados a terceros países.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMéxicomigrantes mexicanosIGMMigración de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos socavones en Guatemala atrapan un picop y un camión cisterna tras el colapso de drenajes por las lluvias

La colonia Pablo VI ya había registrado hundimientos antes, pero esta vez la emergencia fue doble. El alcalde Neto Bran prometió actuar de inmediato con tuberías de alta resistencia mientras los vecinos esperan una solución definitiva.

Dos socavones en Guatemala atrapan un picop y un camión cisterna tras el colapso de drenajes por las lluvias

Ministerio Público de Guatemala realiza allanamientos en inmuebles vinculados a Miguel Martínez hombre de confianza de Alejandro Giammattei

La fiscalía contra el crimen organizado, respaldada por investigadores y agentes policiales, inspeccionó este miércoles propiedades en Jocotenango, Santa Lucía Cotzumalguapa y la capital, donde decomisó aparatos electrónicos y documentos

Ministerio Público de Guatemala realiza allanamientos en inmuebles vinculados a Miguel Martínez hombre de confianza de Alejandro Giammattei

Organizaciones empresariales de Guatemala y República Dominicana firman convenios para facilitar el comercio y la inversión

Los pactos fueron formalizados el 22 de septiembre en Santo Domingo durante un encuentro con más de 100 compañías dominicanas, donde se presentó la oferta exportable del país centroamericano

Organizaciones empresariales de Guatemala y República Dominicana firman convenios para facilitar el comercio y la inversión

Guatemala exonera impuestos a combustibles y el Presidente Bernardo Arévalo tiene un dilema en sus manos

La norma, fue respaldada por 148 votos en un trámite de urgencia nacional, suspende el IDP y el IVA sobre gasolinas, diésel y gas oil desde su publicación oficial hasta el 31 de diciembre

Guatemala exonera impuestos a combustibles y el Presidente Bernardo Arévalo tiene un dilema en sus manos

Asalto en Guatemala terminó en caos: un sospechoso muerto entre un camión, un herido y un supuesto cómplice fugado

Edy Moisés Calderón Pocor, de 28 años, recibió un disparo en el tórax mientras conducía por la calzada Roosevelt. El incidente obligó a cerrar dos carriles y a desviar el tránsito hacia rutas alternas.

Asalto en Guatemala terminó en caos: un sospechoso muerto entre un camión, un herido y un supuesto cómplice fugado

TECNO

Australia investiga si el hackeo de un agente de OpenAI a un sitio de salud pública violó la ley

Australia investiga si el hackeo de un agente de OpenAI a un sitio de salud pública violó la ley

WhatsApp prepara una función que permitirá enviar mensajes de texto sin tocar el teclado

Un robot cuadrúpedo completó una maratón en 4 horas sin recargar su batería

Un profesor publicó más de 200 textos académicos en nueve meses con ayuda de la IA y quedó bajo la lupa

Spotify prueba un límite de caché en Android para ahorrar almacenamiento y no eliminar la app

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre ‘Cuando fui bonita’, el remake mexicano del kdrama ‘She Was Pretty’: cuándo se estrena y dónde verlo

Todo sobre ‘Cuando fui bonita’, el remake mexicano del kdrama ‘She Was Pretty’: cuándo se estrena y dónde verlo

Woody Harrelson reflexionó sobre su amistad con Matthew McConaughey: “Es más cercano que mis propios hermanos, desde hace años”

Taylor Swift hará historia en los MTV VMAs 2026 al convertirse en la artista con más premios en la trayectoria de la ceremonia

Quién era Rick Sollo, el cantante brasileño que murió en un accidente de helicóptero, y cuáles fueron sus temas más reconocidos

El viaje a Tailandia que terminó en una pesadilla para una streamer china: piden 90 mil dólares por ella

MUNDO

Alemania anunció que abandonará los combustibles fósiles antes de 2045

Alemania anunció que abandonará los combustibles fósiles antes de 2045

¿Vapor volcánico como antiparasitario? Así es el curioso comportamiento de las aves en Nueva Zelanda

Un activista contra la inmigración fue detenido por dañar una lancha con una navaja en el canal de la Mancha

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU

En fotos: así fue la recepción de Xi Jinping en la Casa Blanca