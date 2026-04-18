La piloto de 22 años que marcó un hito en la historia de la Fórmula 1 al rodar en un monoplaza de Mercedes

La pilota de 22 años participó de una prueba privada con Mercedes

Doriane Pin marcó un hito en la Fórmula 1 al participar de una prueba privada oficial en el histórico circuito de Silverstone de la mano de Mercedes. Además de convertirse en la primera mujer francesa en conducir un monoplaza moderno de la categoría, se transformó en la primera campeona de la F1 Academy en rodar con un vehículo de la Máxima.

La joven de 22 años concretó su primer ensayo oficial con el W12, monoplaza con el que Lewis Hamilton y Valtteri Bottas ganaron el título de constructores en 2021. Según la información oficial que brindó Mercedes, Pin completó 76 vueltas al trazado de 2,639 km, lo que se tradujo en 200 km recorridos. Cabe recordar que la francesa es parte de la escudería como pilota de desarrollo gracias al respaldo de Toto Wolff, jefe del equipo.

“Conducir un coche de F1 por primera vez hoy fue increíble. Estoy muy agradecida por esta oportunidad y por estar rodeada de este equipo tan extraordinario. Fue una oportunidad única y me aseguré de disfrutar al máximo del día, además de dar lo mejor de mí. Si bien ser mujer piloto no me define, fue genial demostrar lo que somos capaces. Fue un día muy emotivo y también estoy agradecida de haber podido compartir esta experiencia con mi familia”, describió Doriane Pin tras su estreno, en declaraciones difundidas en un comunicado oficial de Mercedes.

A esto, sumó: “El W12 es obviamente muy diferente de los otros coches que he tenido la oportunidad de conducir. Todo es distinto, más grande y más potente. Me alegra haber podido ganar confianza vuelta tras vuelta y demostrar lo que soy capaz”.

Doriane Pin es la primera mujer en participar en una sesión oficial de la F1 con Mercedes (@MercedesAMGF1)

El salto de Doriane Pin ocurre tras más de una década sin participación femenina en una sesión oficial de entrenamiento libre en la Fórmula 1. La última mujer en intervenir fue Susie Wolff —actual directora general de F1 Academy—, quien condujo un Williams en 2014. Más recientemente, en 2023, Jessica Hawkins realizó una prueba privada con Aston Martin, aunque fuera del marco oficial del campeonato.

“Doriane, nuestra campeona de la F1 Academy. Tu primera prueba de Fórmula 1. ¡Qué día tan especial! No será hasta que te abroches el cinturón y arranquen el motor que todo se vuelva real. Saldrás a la pista de Silverstone. No te creerás lo rápido que puede ir ese coche en línea recta. Sé que, como me pasó a mí, estarás deseando marcar un tiempo rápido para demostrar de lo que eres capaz. Estamos orgullosos de ti, ¡mucha suerte!”, fue el mensaje de la propia Susie Wolff a Doriane Pin minutos antes de que se suba al monoplaza.

En los 76 años de historia de la Fórmula 1, solo cinco mujeres han llegado a pilotar un monoplaza de la categoría y únicamente dos han disputado carreras puntuales. La italiana María Teresa de Filippis compitió en cinco eventos entre 1958 y 1959, mientras que su compatriota Lella Lombardi participó en 17 Grandes Premios y es la única corredora en haber sumado puntos, al terminar sexta en el Gran Premio de España de 1975 y recibir media unidad. La inglesa Divina Galica intentó clasificarse para tres carreras entre 1976 y 1978, incluida una en Argentina, pero no consiguió plaza. Posteriormente, tanto la sudafricana Desiré Wilson (1980) como la italiana Giovanna Amati (1992) no lograron ingresar a la parrilla principal.

Doriane Pin completó 76 vueltas al trazado de 2,639 km, lo que se tradujo en 200 km recorridos (@MercedesAMGF1)

El impacto inmediato de esta actuación se refleja en el reconocimiento otorgado entre los responsables de Mercedes. Andrew Shovlin, director de ingeniería de pista, expresó: “Ha sido fantástico que Doriane haya completado hoy una jornada de pruebas con el W12. Esto supone otro paso importante en lo que se perfila como una carrera muy emocionante y prometedora, y además la convierte en la primera mujer piloto de un coche de Fórmula 1 de Mercedes”. Este también subrayó el profesionalismo y la rápida adaptación de la joven, al afirmar que “se la vio como en casa desde las primeras vueltas y supo disfrutar conduciendo el coche al límite”.

Antes de llegar a la Fórmula 1, Pin acumuló experiencia en carreras de resistencia con el proyecto Iron Dames dentro de la clase LMP2 en 2022 y en la categoría LMP2 Pro-Am en 2026. Su puesto en Mercedes implica trabajo constante en simulador, colaboración estrecha con ingenieros y aporte técnico tanto en fábrica como en los circuitos, así como asistencia a varias carreras durante la temporada para fortalecer su adaptación al entorno de la máxima categoría.

Doriane Pin se consagró campeona de la F1 Academy, un hito trascendental en su carrera (@MercedesAMGF1)

La oportunidad otorgada a Pin representa un punto de inflexión tras la creación, en 2022, de la F1 Academy por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM). Ninguna campeona había accedido hasta ahora a una posición activa dentro de la estructura de la Fórmula 1. Bradley Lord, subdirector de Mercedes, explicó: “Su éxito en la F1 Academy, y la oportunidad que presenta la categoría, la han preparado bien para este siguiente paso y estamos entusiasmados por verla afrontarlo con ganas, junto con un programa de competición que será anunciado próximamente”.

Pin destacó la relevancia que ha tenido la academia en su formación: “La categoría brinda una plataforma brillante para las pilotos mujeres, y me siento honrada de estar recogiendo el trofeo de campeona esta noche”. La joven oriunda de Ivry-sur-Seine, nacida el 6 de enero de 2004, inició su carrera en el karting y se consolidó tras su victoria en el Ferrari Challenge, el tercer puesto en la Finali Mondiali de 2021, un triunfo en la European Le Mans Series y el subcampeonato de Fórmula 4 del Sudeste Asiático.

Doriane Pin se convirtió en la primera mujer en manejar un monoplaza de la F1 en una sesión oficial desde 2014 (@MercedesAMGF1)