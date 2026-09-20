Tatiana Calderón, piloto colombiana, se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera en la historia de la Nascar Brasil

Tatiana Calderón relató los desafíos de la prueba y el alcance de su triunfo para el automovilismo regional - crédito @motorsportcom.brasil/Instagram

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Tatiana Calderón, La piloto colombiana, hizo historia en Brasil, al convirtirse en la primera mujer en ganar una carrera de la clasificación general de la Nascar Brasil. La bogotana se impuso este domingo 20 de septiembre en la segunda competencia de la séptima fecha, disputada en el óvalo del Circuito dos Cristais, en Curvelo, estado de Minas Gerais.

Calderón, de 33 años, condujo el Ford Mustang número 25 del equipo Pole Motorsport by SG28 y completó las 57 vueltas en 33m57s418. Superó por 0s527 al brasileño Felipe Malinowski, mientras que Ricardo Maurício finalizó tercero, a 6s951. La victoria le aseguró una plaza entre los 12 pilotos clasificados para los playoffs de la temporada 2026.

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Tatiana Calderón, pilota colombiana, se convirtió en la primera mujer en ganar una competencia de su categoría, lo hizo en Brasil - crédito @sg28nascarteam/Instagram

La colombiana había terminado cuarta en la primera carrera de la jornada, que ganó Thiago Camilo. Para la segunda prueba, Calderón partió desde el cuarto puesto debido a la inversión de las seis primeras posiciones de la competencia inicial. Tras un perodo de auto de seguridad y un incidente que afectó a los líderes, tomó la punta y resistió la presión de Malinowski durante el tramo final.

“Fueron los 30 minutos más largos de mi vida”, afirmó Calderón tras la carrera. La piloto explicó que su auto no tenía disponible el botón de sobrepaso y que concentró su manejo en defender la posición vuelta tras vuelta ante el avance de su perseguidor.

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Así quedó la clasificación de la séptima fecha de NascarBrasil en Curvelo, con Tatiana Calderón como ganadora de la segunda carrera - crédito @nascarbrasil/Instagram

El ranking de llegada de la segunda carrera en Curvelo

La clasificación general de la segunda carrera de la séptima fecha quedó de la siguiente manera:

Tatiana Calderón (Ford, Challenge), 33m57s418 Felipe Malinowski (Chevrolet, Challenge), a 0s527 Ricardo Maurício (Chevrolet), a 6s951 Arthur Gama (Chevrolet), a 7s617 Witold Ramasauskas (Chevrolet, Challenge), a 8s162 Juninho Berlanda (Ford, Challenge), a 8s337 Alfredinho Ibiapina (Ford, Challenge), a 8s724 Galid Osman (Chevrolet), a 9s829 Jorge Martelli (Chevrolet), a 12s497 Cacá Bueno (Chevrolet), a 13s618

El mejor registro de vuelta fue para Malinowski, con 29s27. La competencia incluyó abandonos de pilotos que peleaban posiciones de relevancia, entre ellos Camilo, vencedor de la carrera inicial y líder de la fase regular del campeonato.

Calderón avanzó a los playoffs de la temporada 2026

La fecha de Curvelo cerró la fase regular de la Nascar Brasil, compuesta por 14 carreras. Calderón concluyó ese tramo en el duodécimo lugar de la tabla general, con 83 puntos, y obtuvo el último cupo para los playoffs. Los 12 clasificados reciben 20 puntos adicionales para la definición del campeonato.

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Thiago Camilo terminó primero en la etapa regular con 226 unidades, seguido por Arthur Gama, con 225, y Gabriel Casagrande, con 213. En la división Challenge, Ramasauskas lideró con 209 puntos; Alfredinho Ibiapina fue segundo, con 182, y Murilo Rocha ocupó el tercer puesto, con 174.

La temporada continuará el 1 de noviembre en Chapecó, Santa Catarina, y concluirá el 29 de noviembre en Brasilia. Ambas fechas tendrán tres carreras y definirán los campeones de la clasificación general, Challenge y Rookie.

Tatiana Calderón en el podio junto a Felipe Malinowski, en segundo lugar, y Ricardo Mauricio, tercero - crédito @sg28nascarteam/Instagram

De la Fórmula 1 a su primera temporada en autos Nascar

Calderón nació en Bogotá el 10 de marzo de 1993 y comenzó a competir en karting a los nueve años. Su carrera incluyó participaciones en Fórmula 2, Super Fórmula, IndyCar, el Campeonato Mundial de Resistencia e IMSA. En 2018 probó el Sauber C37 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y fue la primera mujer latinoamericana en conducir un monoplaza de Fórmula 1.

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En abril de 2026 anunció su llegada a la competencia de Brasil junto a SG28, donde comparte estructura con la brasileña Bruna Tomaselli. El programa marcó su debut en Brasil y en vehículos de estilo Nascar. La categoría nació en 2012 como Sprint Race y obtuvo el aval oficial de la entidad en 2023.