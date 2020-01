Ella también respondió con munición gruesa: “Schlesser no soportó que una mujer le haya ganado en una carrera tan particular como el Dakar. Él le pedía mucho dinero a sus patrocinantes para correr esa prueba y luego de mi triunfo no supo cómo justificarse. Yo sé que no me tiene simpatía, hay un problema personal entre nosotros”.