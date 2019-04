-¿Por qué pensás que no hay más mujeres dentro del automovilismo?

-Porque creen que no es una opción para ellas. Sus padres no las llevan al karting de peñas, en vez de eso les compran una muñeca. Hoy gracias a iniciativas como Dare to be Different de Susie Wolff y la FIA Women in Motorsport se está promoviendo más la participación de las mujeres en el deporte motor y creo que por ahí se empieza, mostrando que es posible y que hay más mujeres haciéndolo bien en todos los campos. Que se cambie la percepción cultural que existe sobre la mujer en el automovilismo.