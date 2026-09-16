La dura sanción a Chacarita por la guerra en su barra y el castigo al que se expone Platense por los incidentes en la Libertadores

Cruce interno entre la barra de Chacarita

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La guerra de la barra le salió carísima a Chacarita. Porque si bien el club trató de hacerles entender a los organismos de seguridad que su responsabilidad en los hechos fue nula, que todo ocurrió varias horas después de la derrota en el clásico frente a Atlanta y cuando el operativo policial ya se había retirado, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte fue tajante y tomó igual la decisión que por San Martín no se esperaba: que los próximos dos partidos de local del Funebrero se jueguen a puertas cerradas. Y teniendo en cuenta la situación del equipo tricolor en el torneo de la Primera Nacional, donde quedan apenas siete fechas y hoy está en posición de descenso directo, la sanción cayó como un balde de agua fría en la ya complicadísima realidad que atraviesa. Así, los partidos contra Quilmes de este domingo por la tarde y el siguiente de local, nada menos que con Patronato con el que pelea por ver quién se salva y quién baja de categoría, serán sin público.

Pero, además, la autoridad de aplicación agrega que, de producirse algún tipo de aglomeramiento o incidente en la calle mientras se estén jugando esos dos partidos, la sanción podrá extenderse más allá en el tiempo. Y que, en caso de que no ocurra nada, para los últimos dos partidos de local en el torneo que le quedarán a Chacarita, frente a Deportivo Maipú y nada más ni nada menos que contra Nueva Chicago, no podrán ingresar con banderas de ningún tipo, instrumentos musicales ni nada que haga referencia a alguna de las dos facciones en que está dividida la barra.

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Si bien los hechos no se produjeron durante el acontecimiento deportivo, la Aprevide tomó la decisión en vista de que tiene información de que podría haber otro enfrentamiento entre ambos sectores buscando terminar la guerra que comenzaron hace bastantes años y que tuvo un capítulo a balazos tras el clásico, y que terminó con cuatro heridos de arma de fuego, entre ellos Angélica Molina, jefa de la facción oficial bautizada La Famosa banda de San Martín. El otro sector que le pelea el poder se hace llamar Los Pibes de Chacarita.

Vale recordar que, aquel 5 de septiembre, la gente de La Famosa fue a emboscar y robar banderas de sus rivales dos horas y media después de terminado el encuentro contra Atlanta. Sabían que el sector opuesto guardaba sus vituallas en una casa frente a la platea del estadio y creyeron que no habría nadie custodiándolas. Pero se equivocaron: cuando 40 barrabravas llegaron para tomar por asalto las cosas, más de 50 de Los Pibes de Chacarita aún estaban en la zona y eso terminó con una batalla campal que empezó con piedras, armas blancas y puños y a medida que la guerra se iba trasladando hacia el territorio que domina la barra oficial, en la calle Gutiérrez, aparecieron las armas de fuego y los disparos.

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Facciones de la barra brava del club Chacarita Juniors se enfrentan en la vía pública

Los vecinos, aterrados por una situación que duró cerca de 15 minutos, llamaron a la Policía, que cuando llegó dispersó con balas de goma y se llevó detenidos a 17 barras que insólitamente tres horas después fueron dejados en libertad por la Justicia, que les aplicó la carátula únicamente de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad cuando como mínimo se podría haber caratulado todo como abuso de armas de fuego, o hasta tentativa de homicidio. Al mismo tiempo, Angélica Molina era trasladada con herida de bala al hospital Castex y otro miembro de su grupo, Brian Cisneros, también terminó internado por un orificio de entrada y salida en sus miembros inferiores. Mientras que del lado de Los Pibes de Chacarita hubo dos heridos que fueron atendidos en un lugar privado de Hurlingham, por lo que no quedó constancia de sus situaciones en el parte oficial.

Al otro día, desde las redes sociales de ambos bandos se juraron venganza y ante la imposibilidad de brindar un marco de total seguridad, la Aprevide decidió que los dos partidos siguientes de Chacarita se jueguen sin público. Si bien para el club es una desventaja cuando está en un momento crucial de su destino futbolístico, habrá que ver si para los jugadores no termina siendo beneficioso dado el clima de tensión que hay y que se traduce en insultos al primer pase equivocado.

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Por otro lado, una sanción similar o más dura aún se viene para Platense tras los hechos de violencia una vez terminado el partido contra Fluminense que dejó al Calamar fuera de la Copa Libertadores. La Aprevide está terminando de procesar las imágenes en las que se ve a hinchas que saltan de la platea para robar una bandera de la hinchada del equipo brasileño, y después cómo buena parte de la barra que tiene su asiento en el barrio Mitre de Saavedra intenta agredir alambrado de por medio a los torcedores del Flu y también a algunos barras de Vélez que acompañaban al equipo visitante y se pusieron a cantar contra Platense, como si eso ameritara la agresión.

Incidentes entre hinchas de Platense y Fluminense por una bandera en la tribuna

Según pudo saber Infobae, la primera acción fue robar una bandera que después exhibieron en el barrio como trofeo, pero lo que decidió a casi toda la barra a ingresar al campo de juego fue cuando barras del Flu se treparon para ir hacia la platea a llevarse la bandera que dice “Para los pibes de Platense la libertad”, que los violentos ponen siempre en homenaje a sus barras que están presos, entre ellos el líder, Kevin Torres, quien cayó por varias causas, entre ellas entraderas a casas y robos a mano armada. Desde ese momento la tribuna quedó en manos de Casqui González, otro hombre con peso en el barrio Mitre que salió de prisión en 2022. Por fuera de esta situación, hubo allegados a la institución que se pelearon en pleno campo de juego con jugadores rivales. Un combo explosivo.

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Platense ya venía siendo advertido, porque desde que el club entregó el buffet a la barra, los hechos de violencia venían in crescendo. El último y grave se produjo en el torneo infantil de futsal de la Liga Fefi, cuando la barra ingresó a pegarle a padres del equipo de Parque Patricios. Ahí llegó el ultimátum: al próximo incidente, clausura. Y los hechos de ayer llevan a que la medida se haga efectiva a la brevedad. Platense juega este domingo de local contra Newell’s y habrá que ver si la sanción comienza este fin de semana o no dan los tiempos porque el club tiene derecho a su descargo. Pero todos saben que habrá sanción y será dura.

Incidentes tras el partido entre Platense y Fluminense en Argentina