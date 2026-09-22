Honduras

Honduras presenta ante la CIJ sus observaciones en el caso por la soberanía de los Cayos Zapotillos

El caso, promovido por Belice, entrará en su fase oral en marzo de 2027, cuando los tres países expondrán ante la Corte sus respectivas posiciones dentro del procedimiento

Muebles de madera, un estrado principal, la bandera de Honduras, el escudo nacional y una ventana lateral con luz natural.
El litigio entre Honduras y Belice aborda la soberanía sobre los Sapodilla Cayes, conocidos en español como Cayos Zapotillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó este lunes que Honduras entregó dentro del plazo establecido sus observaciones ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, en respuesta a la declaración presentada por Guatemala el pasado 19 de junio de 2026.

El procedimiento se desarrolla dentro del caso sobre la soberanía de los Sapodilla Cayes o Cayos Zapotillos, un conjunto de formaciones insulares ubicado en el área marítima del Caribe en disputa entre Honduras y Belice.

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La intervención de Guatemala agrega otro elemento al proceso judicial, aunque el país centroamericano participa como Estado interviniente no parte, por lo que sus actuaciones tienen un alcance distinto al de los dos Estados directamente involucrados en el litigio.

Con ese documento, Honduras fija su posición frente a los planteamientos formulados por Guatemala y completa una nueva actuación dentro de la fase escrita del proceso.

El procedimiento avanzará hacia la fase oral, en la que Honduras, Belice y Guatemala tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos ante la CIJ.

Las audiencias serán en marzo de 2027

Durante esas sesiones se escucharán los argumentos de las partes y las observaciones de Guatemala en su condición de Estado interviniente no parte.

La fase oral permitirá que las posiciones planteadas durante la fase escrita sean expuestas directamente ante los jueces de la Corte. La fecha fijada también permite conocer el calendario de los próximos pasos del litigio, aunque la presentación de argumentos orales no significa que exista una decisión definitiva sobre la soberanía de los cayos.

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La participación de Guatemala es uno de los elementos que distinguen este proceso. Según la Cancillería hondureña, Guatemala interviene en el caso como Estado no parte: su participación se limita al procedimiento de intervención autorizado por la Corte y no equivale a convertirse en una de las partes principales del litigio entre Honduras y Belice.

La Cancillería de Honduras informó que entregó sus observaciones dentro del plazo establecido por la CIJ.
La Cancillería de Honduras informó que entregó sus observaciones dentro del plazo establecido por la CIJ.

La intervención responde al interés de Guatemala en que determinados aspectos relacionados con sus derechos o posiciones jurídicas sean considerados dentro del proceso.

El proceso ante la CIJ fue promovido por Belice contra Honduras y está relacionado con la soberanía sobre los Sapodilla Cayes, conocidos en español como Cayos Zapotillos. El litigio forma parte de las controversias territoriales y marítimas que se han trasladado al principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

La Corte, con sede en La Haya, Países Bajos, resuelve controversias jurídicas entre Estados que han aceptado su jurisdicción y emite opiniones consultivas cuando corresponde. En este caso, el proceso busca determinar las cuestiones de soberanía planteadas por las partes en relación con los cayos.

Las audiencias sobre los Cayos Zapotillos no serán el primer procedimiento de disputas territoriales entre países de la región que llegue a la CIJ en esas fechas. La Corte tiene programadas del 22 al 26 de febrero de 2027 las audiencias correspondientes al caso de la Reclamación Territorial, Insular y Marítima de Guatemala contra Belice.

Tres pequeñas banderas de mesa de Guatemala, Honduras y Belice alineadas sobre un mantel blanco.
La CIJ programó antes, del 22 al 26 de febrero de 2027, las audiencias de la reclamación territorial, insular y marítima de Guatemala contra Belice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez concluidas esas sesiones, entre el 1 y el 5 de marzo se desarrollarán las audiencias del caso sobre los Cayos Zapotillos entre Belice y Honduras. La CIJ concentrará así durante dos semanas consecutivas audiencias relacionadas con controversias territoriales y marítimas entre países de Centroamérica.

Los representantes de Honduras y Belice expondrán sus posiciones ante los jueces durante las audiencias de marzo, mientras Guatemala presentará sus observaciones en la condición procesal que le reconoció la Corte.

Después de las audiencias, corresponderá a la CIJ analizar el expediente y los argumentos presentados antes de emitir una decisión. La siguiente fecha clave será el 1 de marzo de 2027, cuando comiencen las audiencias orales del caso entre Belice y Honduras.

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