Guatemala

El Congreso de Guatemala fija fecha para elegir al próximo Contralor: el Presidente a la expectativa

La persona designada asumirá el 13 de ese mes la dirección de la institución fiscalizadora para el período 2026-2030, tras la entrega de una nómina integrada por seis profesionales calificados

El nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas asumirá el 13 de octubre y sustituirá a Frank Helmut Bode.
El Congreso de Guatemala prevé elegir al próximo Contralor General de Cuentas el 6 u 8 de octubre para el período 2026-2030. (Contraloría General de Cuentas)
Guardar

El Congreso de la República de Guatemala prevé elegir al próximo contralor general de Cuentas el 6 u 8 de octubre, para que asuma el 13 de ese mismo mes y encabece la institución durante el período 2026-2030.

La definición quedará en manos de los diputados, que podrán reunirse libremente con los seis aspirantes para conocer sus planes de trabajo antes de la votación.

PUBLICIDAD

La Comisión de Postulación completó la nómina el domingo 20 de septiembre, después de entrevistar a los profesionales que alcanzaron la calificación mínima requerida. El nuevo titular sustituirá a Frank Helmut Bode al frente de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El presidente del Congreso, Luis Contreras, comunicó el calendario tentativo durante una reunión de jefes de bloque celebrada el 21 de septiembre. Las sesiones ordinarias del martes 6 y el jueves 8 de octubre aparecen como las fechas posibles para realizar la elección.

Contreras anticipó que los postulantes buscarán respaldo entre las bancadas y defendió que cada legislador pueda recibirlos. “Hoy les avisé a jefes de bloque. Y no vayan a perderse, que aquí van a venir todos a cabildear por su espacio en esa elección. Los diputados son libres para juntarse con quien quieran, y que les explique su plan de trabajo y así votar por quien quieran”, afirmó.

PUBLICIDAD

La Comisión de Postulación seleccionó a seis aspirantes para dirigir la Contraloría General de Cuentas en Guatemala durante el período 2026-2030.
Los seis aspirantes a la Contraloría General de Cuentas fueron escogidos tras cuatro rondas de votación entre 15 profesionales con mejores calificaciones, ahora el Congreso deberá elegir a uno. (Guatemala Visible)

El titular del Organismo Legislativo dijo que todavía no conoce personalmente a los aspirantes y que la información disponible para él procede de lo difundido por los medios de comunicación. Espera recibir oficialmente la nómina el martes siguiente.

Las entrevistas y la fase política de la elección

Los diputados Nery Ramos y Elmer Palencia indicaron que aún se evalúa si la instancia de jefes de bloque entrevistará formalmente a los candidatos. La reunión de ese lunes estuvo dedicada a revisar propuestas legislativas para aliviar la crisis de los combustibles.

Ramos coincidió con Contreras en que los seis profesionales deberían exponer sus planes de trabajo ante las bancadas. Con ese contacto directo entre candidatos y legisladores, el proceso entra en su etapa de negociación política.

El Congreso de Guatemala prevé elegir al próximo contralor general de Cuentas el 6 u 8 de octubre para el período 2026-2030.
Luis Contreras comunicó a los jefes de bloque las fechas tentativas para la elección del contralor general de Cuentas. (Congreso de Guatemala)

La nómina está integrada por seis contadores públicos, entre ellos personal de la Contraloría General de Cuentas y personas cercanas a la actual jefe de la institución. De ese grupo, el Congreso deberá escoger a quien ejercerá el cargo durante los próximos cuatro años.

Bernardo Arévalo pendiente del Legislativo

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, expresó su expectativa de que el Legislativo realice una designación que fortalezca la fiscalización estatal. El mandatario se pronunció tras la definición de la nómina, durante una conferencia de prensa en la Fuerza Aérea Guatemalteca, luego de la llegada del primer lote de armas adquirido al Gobierno de Estados Unidos.

Arévalo sostuvo que identificó perfiles profesionales consistentes entre los finalistas y respaldó el trabajo previo de la comisión.

El Congreso de Guatemala prevé elegir al próximo contralor general de Cuentas el 6 u 8 de octubre para el período 2026-2030.
Bernardo Arévalo espera que el Congreso designe a un contralor que fortalezca la fiscalización estatal. (Gobierno de Guatemala)

“Nosotros confiamos que la Comisión de Postulación haya hecho un buen trabajo, vemos que hay candidatos dentro de esa lista que hay candidatos sólidos y esperamos que el Congreso haga una decisión efectivamente orientada en fortalecer la capacidad de fiscalización del Gobierno”, declaró.

La postura de Estados Unidos y otros relevos institucionales

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jorgan Andrews, manifestó que su Gobierno sigue con atención las designaciones de funcionarios de alto rango en Guatemala, aunque señaló que respeta la decisión nacional.

Respetamos totalmente el procedimiento guatemalteco para seleccionar a unas personas de alta calidad con mucha experiencia, estamos muy pendientes de los resultados. Respetamos el proceso y es por los guatemaltecos decidir estas cosas”, aseguró.

El Congreso de Guatemala prevé elegir al próximo contralor general de Cuentas el 6 u 8 de octubre para el período 2026-2030.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jorgan Andrews, participó en una conferencia de prensa junto con Bernardo Arévalo. (Gobierno de Guatemala)

Andrews añadió que la representación diplomática estadounidense está dispuesta a trabajar con quien resulte elegido. “Estamos totalmente dispuestos a trabajar con cualquiera de las personas que sean seleccionadas en estos puestos”, afirmó.

Temas Relacionados

Contraloría GeneralGuatemalaCongresoBernardo ArévaloPresidenteContralor General

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Erradicaron dos campos con 12,908 matas de marihuana valuadas en USD 872,198 en Guatemala

Fuerzas del Ejército, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público intervinieron en la Cooperativa Ixmucané, municipio de Las Cruces, donde destruyeron e incineraron los cultivos localizados durante patrullajes de reconocimiento en el norte de Guatemala

Erradicaron dos campos con 12,908 matas de marihuana valuadas en USD 872,198 en Guatemala

Hallaron el cuerpo decapitado de un hombre desaparecido en Santiago Atitlán en Guatemala

José Tacaxoy Solugui de 56 años, había salido a trabajar el viernes y fue reportado como desaparecido tras no regresar a su vivienda de Chukmuk II; las autoridades investigan el crimen

Hallaron el cuerpo decapitado de un hombre desaparecido en Santiago Atitlán en Guatemala

Ofrecía empleos a mujeres y luego las violaba: detienen a presunto violador serial en Guatemala

Rosendo de Jesús Herrera Moguel, de 51 años, fue capturado en San José Pinula por dos órdenes de aprehensión; la investigación lo señala por violaciones contra mujeres de 19, 38 y 65 años

Ofrecía empleos a mujeres y luego las violaba: detienen a presunto violador serial en Guatemala

Comisión de postulación elige a seis aspirantes para dirigir la Contraloría en 2026-2030 en Guatemala, estos son sus perfiles

El Congreso deberá nombrar al próximo jefe de la CGC con al menos 81 votos, tras cuatro rondas entre 15 perfiles mejor evaluados y la aprobación unánime de publicar la lista oficial

Comisión de postulación elige a seis aspirantes para dirigir la Contraloría en 2026-2030 en Guatemala, estos son sus perfiles

Maíz y frijol: prácticas para enfrentar la variabilidad climática en Guatemala

Un instituto privado de investigación propone usar información climática, semillas tolerantes y captación de agua para reducir pérdidas antes de que haya emergencias

Maíz y frijol: prácticas para enfrentar la variabilidad climática en Guatemala

TECNO

Truecaller tilda de anticompetitiva la nueva norma de la India que exige ceder reportes de spam

Truecaller tilda de anticompetitiva la nueva norma de la India que exige ceder reportes de spam

Cómo evitar que WhatsApp descargue automáticamente archivos

El 30% de los argentinos delegaría sus compras por completo a la inteligencia artificial, revela un estudio

GTA 6 tendrá un nuevo sistema de daño: qué significarán las señales amarillas, rojas y blancas

Por qué Apple lanzó el iPhone Duo a pesar de que los teléfonos plegables tiene poco éxito

ENTRETENIMIENTO

Meses antes de su muerte, Presley Gerber contó cómo enfrentaba sus adicciones con un cóctel de medicamentos

Meses antes de su muerte, Presley Gerber contó cómo enfrentaba sus adicciones con un cóctel de medicamentos

Sharon Stone revela que la gente le tenía miedo después de verla en ‘Basic Instinct’

Así fueron los últimos días de Presley Gerber antes de morir a los 27 años

Meryl Streep como Aslan: el polémico casting que sacudió a los fans de Narnia

Entre Los Simpson y Los expedientes X: el guiño secreto que pocos recuerdan

MUNDO

Macron afirmó que mantuvo una reunión “muy constructiva” con Trump en donde abordaron la situación en el mar Rojo y la guerra en Ucrania

Macron afirmó que mantuvo una reunión “muy constructiva” con Trump en donde abordaron la situación en el mar Rojo y la guerra en Ucrania

Los hutíes amenazaron a Turquía y Pakistán si intervienen junto a Arabia Saudita en el conflicto con Yemen

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán este martes el acuerdo que reforzará la seguridad en el territorio ártico

Reino Unido se involucra en la guerra de Yemen: ayudará a Arabia Saudita con el reabastecimiento de sus aviones

Estados Unidos pidió más inversión militar de sus aliados en el Ártico ante el avance estratégico de Rusia y China