El Congreso de Guatemala fija fecha para elegir al próximo Contralor: el Presidente a la expectativa

El Congreso de Guatemala prevé elegir al próximo Contralor General de Cuentas el 6 u 8 de octubre para el período 2026-2030. (Contraloría General de Cuentas)

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El Congreso de la República de Guatemala prevé elegir al próximo contralor general de Cuentas el 6 u 8 de octubre, para que asuma el 13 de ese mismo mes y encabece la institución durante el período 2026-2030.

La definición quedará en manos de los diputados, que podrán reunirse libremente con los seis aspirantes para conocer sus planes de trabajo antes de la votación.

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La Comisión de Postulación completó la nómina el domingo 20 de septiembre, después de entrevistar a los profesionales que alcanzaron la calificación mínima requerida. El nuevo titular sustituirá a Frank Helmut Bode al frente de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El presidente del Congreso, Luis Contreras, comunicó el calendario tentativo durante una reunión de jefes de bloque celebrada el 21 de septiembre. Las sesiones ordinarias del martes 6 y el jueves 8 de octubre aparecen como las fechas posibles para realizar la elección.

Contreras anticipó que los postulantes buscarán respaldo entre las bancadas y defendió que cada legislador pueda recibirlos. “Hoy les avisé a jefes de bloque. Y no vayan a perderse, que aquí van a venir todos a cabildear por su espacio en esa elección. Los diputados son libres para juntarse con quien quieran, y que les explique su plan de trabajo y así votar por quien quieran”, afirmó.

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Los seis aspirantes a la Contraloría General de Cuentas fueron escogidos tras cuatro rondas de votación entre 15 profesionales con mejores calificaciones, ahora el Congreso deberá elegir a uno. (Guatemala Visible)

El titular del Organismo Legislativo dijo que todavía no conoce personalmente a los aspirantes y que la información disponible para él procede de lo difundido por los medios de comunicación. Espera recibir oficialmente la nómina el martes siguiente.

Las entrevistas y la fase política de la elección

Los diputados Nery Ramos y Elmer Palencia indicaron que aún se evalúa si la instancia de jefes de bloque entrevistará formalmente a los candidatos. La reunión de ese lunes estuvo dedicada a revisar propuestas legislativas para aliviar la crisis de los combustibles.

Ramos coincidió con Contreras en que los seis profesionales deberían exponer sus planes de trabajo ante las bancadas. Con ese contacto directo entre candidatos y legisladores, el proceso entra en su etapa de negociación política.

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Luis Contreras comunicó a los jefes de bloque las fechas tentativas para la elección del contralor general de Cuentas. (Congreso de Guatemala)

La nómina está integrada por seis contadores públicos, entre ellos personal de la Contraloría General de Cuentas y personas cercanas a la actual jefe de la institución. De ese grupo, el Congreso deberá escoger a quien ejercerá el cargo durante los próximos cuatro años.

Bernardo Arévalo pendiente del Legislativo

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, expresó su expectativa de que el Legislativo realice una designación que fortalezca la fiscalización estatal. El mandatario se pronunció tras la definición de la nómina, durante una conferencia de prensa en la Fuerza Aérea Guatemalteca, luego de la llegada del primer lote de armas adquirido al Gobierno de Estados Unidos.

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Arévalo sostuvo que identificó perfiles profesionales consistentes entre los finalistas y respaldó el trabajo previo de la comisión.

Bernardo Arévalo espera que el Congreso designe a un contralor que fortalezca la fiscalización estatal. (Gobierno de Guatemala)

“Nosotros confiamos que la Comisión de Postulación haya hecho un buen trabajo, vemos que hay candidatos dentro de esa lista que hay candidatos sólidos y esperamos que el Congreso haga una decisión efectivamente orientada en fortalecer la capacidad de fiscalización del Gobierno”, declaró.

La postura de Estados Unidos y otros relevos institucionales

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jorgan Andrews, manifestó que su Gobierno sigue con atención las designaciones de funcionarios de alto rango en Guatemala, aunque señaló que respeta la decisión nacional.

“Respetamos totalmente el procedimiento guatemalteco para seleccionar a unas personas de alta calidad con mucha experiencia, estamos muy pendientes de los resultados. Respetamos el proceso y es por los guatemaltecos decidir estas cosas”, aseguró.

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El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jorgan Andrews, participó en una conferencia de prensa junto con Bernardo Arévalo. (Gobierno de Guatemala)

Andrews añadió que la representación diplomática estadounidense está dispuesta a trabajar con quien resulte elegido. “Estamos totalmente dispuestos a trabajar con cualquiera de las personas que sean seleccionadas en estos puestos”, afirmó.