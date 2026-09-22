Guatemala

Una boda convertida en funeral: así despidieron a los dos jóvenes guatemaltecos que murieron horas antes de casarse

Daniel Grande y Angélica García, de 25 y 21 años, fallecieron en un accidente de tránsito en Escuintla el día en que contraerían matrimonio, dejando a sus familias y comunidad religiosa sumidas en el dolor

Familiares y amigos ingresaron los féretros de Daniel Grande y Angélica García a la iglesia con los trajes que prepararon para su boda.
Daniel Grande y Angélica García murieron en un accidente de tránsito en Guatemala horas antes de su boda. (Infobae América)
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Con la Marcha Nupcial “Sueño de una noche de verano” de Felix Mendelssohn, fueron despedidos los cuerpos de Daniel Grande y Angélica García, quienes fallecieron en un trágico accidente de tránsito en Guatemala, horas antes de su boda.

La ceremonia de despedida de Daniel Enrique Grande Brand, de 25 años, y de Angélica Gabriela García Estrada, de 21, inició el domingo 20 de septiembre con un culto en la iglesia evangélica Ministerio Cristiano Shaddai, ubicada en Masagua, Escuintla, donde la pareja tenía previsto contraer matrimonio ese mismo día.

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Los enamorados no caminaron al altar. En su lugar, familiares y amigos cargaron los féretros de la pareja y los ingresaron al recinto religioso. Cada uno vestía con el traje que habían preparado para su boda.

Daniel Grande y Angélica García murieron en un accidente de tránsito en Guatemala horas antes de su boda.
La despedida de la pareja inició con un culto en la iglesia Ministerio Cristiano Shaddai de Masagua, Escuintla.

Tal y como si se tratara de sus nupcias, los ataúdes pasaron por un arco formado por los invitados con flores blancas. Dos damitas de honor vestidas de rosado cargaban sus anillos, los cuales fueron puestos sobre el ataúd de cada uno de los.

Al terminar la ceremonia, ambos fueron llevados al área donde festejarían la unión de su amor, pero en lugar de celebrar su boda, se realizó su velación.

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A las 14 horas de este lunes 21 de septiembre, los cuerpos de los jóvenes partieron en una caravana de vehículos hacia el cementerio de Masagua, donde fueron inhumados.

La velación de Daniel Grande y Angélica García se realizó en el lugar donde celebrarían su boda. Ambos fallecieron horas antes de la celebración de su matrimonio en un fatal accidente en Guatemala. (Redes Sociales)

Ambos servían en la iglesia

La joven pareja era recordada no sólo por el amor que habían mostrado durante los últimos años, sino porque ambos entregan su vida al servicio de la iglesia.

“Eran apasionados y profundamente comprometidos con el Ministerio Juvenil de su congregación”, detallaron amigos que los conocían a través de las redes sociales.

Daniel Grande y Angélica García murieron en un accidente de tránsito en Guatemala horas antes de su boda.
Daniel Grande y Angélica García participaban en el Ministerio Juvenil de su congregación evangélica. (Redes Sociales)

Según indicaron, los dos organizaban dinámicas, vigilias, talleres bíblicos y actividades recreativas con un solo objetivo: “acercar a más jóvenes al camino de Dios y predicar el evangelio con alegría. Eran un ejemplo de entrega, siempre dispuestos a servir y a extender una mano a quien lo necesitara dentro y fuera del templo”, expresaron miembros de la iglesia a medios locales.

Un amor que había crecido con el tiempo

Familiares de las víctimas contaron que los jóvenes tenían un noviazgo que había iniciado hace tres años, pese a las adversidades, su amor se había consolidado.

Se comprometieron un año después de iniciar a ser pareja. Querían esperar para trabajar juntos y ahorrar dinero para llevar a cabo su boda e iniciar su vida juntos. Todo estaba listo y los novios se casarían este domingo.

Un grupo de personas traslada dos ataúdes a hombros por una vía pública durante un cortejo fúnebre de Daniel Grande y Angélica García, quienes se casarían este domingo 20 de septiembre, pero fallecieron horas antes en un accidente de tránsito en Guatemala. (Redes Sociales)

Familiares recuerdan que el vestido blanco de Angélica fue traído desde Canadá, como parte del regalo de un familiar. Mientras que Daniel usaba un traje beige que había comprado con una gran ilusión.

Accidente mortal

Sus sueños e ilusiones quedaron truncados. Ambos fallecieron en un accidente múltiple ocurrido la tarde del sábado 19 de septiembre en el kilómetro 63 de la ruta a Masagua, en el departamento de Escuintla.

La colisión vial en el kilómetro 63 de la ruta a Masagua, en Escuintla, dejó tres fallecidos y tres heridos críticos el 19 de septiembre.
El accidente en la ruta a Masagua, Escuintla, Guatemala involucró tres motocicletas, dos automóviles livianos y un camión cisterna con combustible, según los Bomberos Voluntarios. (Bomberos Voluntarios)

Familiares comentaron a Prensa Libre que los jóvenes salieron en dos motocicletas diferentes. Daniel iba a la casa de su tío y Angélica llevaba a su mamá. Los tres regresaban de comprar artículos de último momento para la boda.

Tras el percance, Daniel falleció en el instante, mientras que la joven fue llevada hacia un centro asistencial en estado grave, pero falleció minutos después de su arribo. La muerte fue confirmada por autoridades del Hospital.

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