Debutó Gran Hermano Uruguay, la primera edición del reality que se filma en Argentina: todos los participantes

Gran Hermano Uruguay debutó este domingo 20 de septiembre por Canal 10 Uruguay con un estreno histórico que alcanzó un pico de 29,3 puntos de índice de audiencia y un promedio de 25,7 puntos. El reality, conducido por Eduardo “Colo” Gianarelli, marcó el ingreso de 21 uruguayos a la casa más famosa de la televisión, en la primera edición local del formato creado hace más de dos décadas en Holanda, en una edición que se graba en la misma casa que hasta hace menos de una semana era la de Gran Hermano: Generación Dorada de Argentina.
La gala inaugural tuvo lugar en un estudio de Canal 10 repleto de familiares y amigos de los participantes, que siguieron el ingreso de los concursantes a través de pantallas gigantes. La producción decidió recuperar la esencia original del formato con un aislamiento estricto: los 21 participantes iniciales conformarán el grupo cerrado de la competencia, sin repechajes ni nuevos ingresos durante los tres meses de duración prevista, salvo un backup médico reservado para emergencias.
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De los 21 concursantes, 18 ingresaron como participantes oficiales y otros tres lo hicieron en calidad de aspirantes. Laura Dotto, Melanie Porta y Tatiana Cabrera deberán atravesar la primera semana de convivencia bajo una placa negativa, en la que el público vota para definir quién de las tres abandonará la casa este martes, antes de que comience formalmente el esquema de nominaciones. Ninguna de las tres aspirantes sabía cuál era la identidad de las otras dos hasta que se reveló públicamente en la gala.
Los participantes de la primera edición de Gran Hermano Uruguay
- Jazmín Esquivel (22 años)
- Guadalupe Conti (26 años)
- Guillermo Suárez (25 años)
- Fabricio Bianchessi (31 años)
- Laura Dotto (67 años, aspirante)
- Bruno Acevedo (28 años)
- Gustavo Fernández (37 años)
- Stephanie Dudok (29 años)
- Jessica Martínez (36 años)
- Victoria Gallego (26 años)
- Bruno Reyes (32 años)
- Melanie Porta (36 años, aspirante)
- Agustina Zerbino (26 años)
- Matías Catán (31 años)
- Victoria Campo (30 años)
- Matías Calimares (20 años)
- Facundo Fernández (21 años)
- Tatiana Cabrera (30 años, aspirante)
- Juan Martín Santana (26 años)
- Esteban Álvarez (46 años)
- Tatiana Milano (36 años)
La casa utilizada para esta edición es la misma que Telefe emplea para las ediciones argentinas del formato, ubicada en Buenos Aires, aunque fue completamente remodelada para adaptarse a la identidad uruguaya. El espacio cuenta con aproximadamente 2.800 metros cuadrados cubiertos y 400 metros cuadrados de exteriores, con dos dormitorios, living, streaming room, confesionario y dos piscinas, una de ellas con playa artificial. Un total de 67 cámaras robóticas registran de manera permanente la convivencia, con el trabajo de cerca de 150 técnicos detrás de la transmisión continua.
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El estreno también tuvo un fuerte correlato en el ámbito digital. Las redes oficiales del programa sumaron casi 70.000 nuevos usuarios en las horas posteriores a la gala y generaron 26 millones de visualizaciones, además de más de 600.000 interacciones. El react del estreno en YouTube alcanzó 42.000 espectadores en simultáneo y superó las 227.000 reproducciones bajo demanda.
En el estudio de Canal 10, el análisis de la primera noche estuvo a cargo de un panel integrado por Ciara Nin, Lucas Fuente, Natalie Yoffe, Sofía Tardáguila, Oscar Belo y el excampeón de Gran Hermano Argentina, Santiago “Tato” Algorta, quien remarcó las expectativas depositadas en una edición con reglas propias. “Espero mucho juego y espero una edición muy uruguaya”, afirmó Algorta.
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