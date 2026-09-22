Debutó Gran Hermano Uruguay, la primera edición del reality que se filma en Argentina: todos los participantes

La casa de Gran Hermano Uruguay está ubicada en Buenos Aires, fue remodelada y cuenta con 67 cámaras robóticas para registrar la convivencia (Video: Canal 10)

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Gran Hermano Uruguay debutó este domingo 20 de septiembre por Canal 10 Uruguay con un estreno histórico que alcanzó un pico de 29,3 puntos de índice de audiencia y un promedio de 25,7 puntos. El reality, conducido por Eduardo “Colo” Gianarelli, marcó el ingreso de 21 uruguayos a la casa más famosa de la televisión, en la primera edición local del formato creado hace más de dos décadas en Holanda, en una edición que se graba en la misma casa que hasta hace menos de una semana era la de Gran Hermano: Generación Dorada de Argentina.

La gala inaugural tuvo lugar en un estudio de Canal 10 repleto de familiares y amigos de los participantes, que siguieron el ingreso de los concursantes a través de pantallas gigantes. La producción decidió recuperar la esencia original del formato con un aislamiento estricto: los 21 participantes iniciales conformarán el grupo cerrado de la competencia, sin repechajes ni nuevos ingresos durante los tres meses de duración prevista, salvo un backup médico reservado para emergencias.

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De los 21 concursantes, 18 ingresaron como participantes oficiales y otros tres lo hicieron en calidad de aspirantes. Laura Dotto, Melanie Porta y Tatiana Cabrera deberán atravesar la primera semana de convivencia bajo una placa negativa, en la que el público vota para definir quién de las tres abandonará la casa este martes, antes de que comience formalmente el esquema de nominaciones. Ninguna de las tres aspirantes sabía cuál era la identidad de las otras dos hasta que se reveló públicamente en la gala.

Los participantes de la primera edición de Gran Hermano Uruguay

Jazmín Esquivel (22 años)

Manicura de Ciudad de la Costa. Fue la primera en cruzar la puerta y se definió como independiente, frontal y directa

Guadalupe Conti (26 años)

Salteña radicada en Montevideo. Exestudiante de odontología, contó que una tarotista le había anticipado que en 2026 se volvería famosa

Guillermo Suárez (25 años)

Peón de campo oriundo de Durazno. Ingresó identificado con sus raíces y fanático del folclore de su departamento

Fabricio Bianchessi (31 años)

Herrero apodado “El Chafa”. Se presentó como un hombre “chapado a la antigua” y no utiliza redes sociales

Laura Dotto (67 años, aspirante)

Vecina de Malvín Norte que llegó dispuesta a reivindicar toda una vida de historia

Bruno Acevedo (28 años)

Escritor y artista de Punta del Este, ganador del Premio Nacional de Literatura, con un perfil analítico y creativo

Gustavo Fernández (37 años)

Exfutbolista y padre de un adolescente de 17 años. Ingresó con confianza y con la intención de ser un líder natural del grupo

Stephanie Dudok (29 años)

Enfermera que se definió como observadora y estratega, luego de atravesar pérdidas familiares importantes

Jessica Martínez (36 años)

Emprendedora salteña que relató haber crecido junto a 17 hermanos en una situación de vulnerabilidad económica

Victoria Gallego (26 años)

Empleada montevideana de perfil empático, que busca consolidar alianzas firmes desde los primeros días

Bruno Reyes (32 años)

Guardavidas de Playa Brava, Punta del Este, con experiencia en certámenes internacionales como el Mister Global en Tailandia

Melanie Porta (36 años, aspirante)

Funcionaria de OSE y vecina de Piedras Blancas, con capacidad para generar juego según anticipó la producción

Agustina Zerbino (26 años)

Influencer del barrio Carrasco, que se autodefinió como espontánea e impulsiva a la hora de tomar decisiones

Matías Catán (31 años)

Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, con una visión enfática sobre la lectura de la convivencia diaria

Victoria Campo (30 años)

Oriunda de Ciudad de la Costa, se definió como carismática, frontal y directa a la hora de marcar diferencias

Matías Calimares (20 años)

El participante más joven de la edición. Basquetbolista y streamer, representante del barrio Sayago

Facundo Fernández (21 años)

Músico de Trinidad, Flores, que promete plasmar en el juego la competitividad de su núcleo familiar

Tatiana Cabrera (30 años, aspirante)

Oriunda de Canelones, apasionada de las cámaras desde pequeña, enfrenta la primera placa junto a Laura y Melanie

Juan Martín Santana (26 años)

Estudiante de abogacía, domador de caballos y modelo procedente de Tambores, en el departamento de Tacuarembó

Esteban Álvarez (46 años)

Chofer de ómnibus de la zona de La Unión, casado hace dos décadas, con una impronta de humor y experiencia de vida

Tatiana Milano (36 años)

Emprendedora radicada en Ciudad Vieja, la última en ingresar a la casa, ya en el centro de las miradas por su perfil

La casa utilizada para esta edición es la misma que Telefe emplea para las ediciones argentinas del formato, ubicada en Buenos Aires, aunque fue completamente remodelada para adaptarse a la identidad uruguaya. El espacio cuenta con aproximadamente 2.800 metros cuadrados cubiertos y 400 metros cuadrados de exteriores, con dos dormitorios, living, streaming room, confesionario y dos piscinas, una de ellas con playa artificial. Un total de 67 cámaras robóticas registran de manera permanente la convivencia, con el trabajo de cerca de 150 técnicos detrás de la transmisión continua.

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Eduardo “Colo” Gianarelli condujo el estreno de la primera edición uruguaya de Gran Hermano, un formato creado en Holanda

El estreno también tuvo un fuerte correlato en el ámbito digital. Las redes oficiales del programa sumaron casi 70.000 nuevos usuarios en las horas posteriores a la gala y generaron 26 millones de visualizaciones, además de más de 600.000 interacciones. El react del estreno en YouTube alcanzó 42.000 espectadores en simultáneo y superó las 227.000 reproducciones bajo demanda.

En el estudio de Canal 10, el análisis de la primera noche estuvo a cargo de un panel integrado por Ciara Nin, Lucas Fuente, Natalie Yoffe, Sofía Tardáguila, Oscar Belo y el excampeón de Gran Hermano Argentina, Santiago “Tato” Algorta, quien remarcó las expectativas depositadas en una edición con reglas propias. “Espero mucho juego y espero una edición muy uruguaya”, afirmó Algorta.

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