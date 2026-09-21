Polémica en torno a Orlando Bloom por su escena de trío con las hermanas Mara en nueva película

Orlando Bloom habló en el Festival de San Sebastián sobre la escena de trío que filmó con Rooney Mara y Kate Mara para "Bucking Fastard", la nueva película de Werner Herzog (REUTERS/Providence Road Entertainment)

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Orlando Bloom habló públicamente sobre una escena de trío que filmó junto a las hermanas Rooney y Kate Mara para la nueva película de Werner Herzog.

El actor ofreció detalles de la secuencia durante el Festival de Cine de San Sebastián, en España, y sus declaraciones causaron reacciones divididas entre usuarios de la plataforma Reddit.

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La cinta se titula Bucking Fastard y marca la segunda colaboración de Bloom con el cineasta alemán.

En ella, el actor interpreta a Gareth Mulroney, un hombre atrapado entre el deseo de dos hermanas gemelas.

Rooney Mara, de 41 años, y Kate Mara, de 43, dan vida a Joan y Jean Holbrooke, respectivamente. Se trata de la primera vez que las hermanas colaboran juntas en una producción cinematográfica.

"Bucking Fastard" marca la segunda colaboración de Orlando Bloom con Werner Herzog y presenta al actor como Gareth Mulroney, un hombre atrapado entre el deseo de dos hermanas gemelas (REUTERS/Yara Nardi)

Según describió Bloom, ambas comparten sueños, hablan al unísono y se enamoran del mismo hombre.

Ese vínculo tan intenso terminó ligado a escándalos mediáticos y procesos judiciales dentro de la trama.

La película está inspirada en la historia real de las hermanas gemelas idénticas británicas Freda y Greta Chaplin.

Ambas se convirtieron en un fenómeno mediático durante los años 80 tras enamorarse del mismo vecino.

Bucking Fastard tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia el 3 de septiembre.

Rooney Mara y Kate Mara interpretan a Joan y Jean Holbrooke en Bucking Fastard, la primera película que las hermanas filman juntas (Providence Road Entertainment)

Por el momento, la producción no cuenta con una fecha de estreno comercial confirmada.

Durante su intervención en San Sebastián, Bloom explicó el enfoque que buscó darle a la escena junto a las hermanas Mara.

“Hay tal simplicidad en los personajes y sus deseos carnales, pero también una inocencia en las hermanas”, afirmó el actor, según recogió la revista Variety.

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El intérprete de 49 años agregó que su personaje conserva un lado sensible pese a la situación.

“Mi personaje, el ‘Bucking Fastard’, también es sensible. Y bastante rápido se encuentra fuera de su zona de confort en algunos sentidos”, explicó Bloom. “Fue un momento muy sincero el que se creó”.

La trama de "Bucking Fastard" muestra a dos hermanas que comparten sueños, hablan al unísono y se enamoran del mismo hombre, un vínculo que deriva en escándalos y procesos judiciales (Providence Road Entertainment)

El director Werner Herzog, de 84 años, relató que decidió dejar que los actores manejaran la secuencia sin instrucciones específicas.

“Estás en la cama, y tienes a dos mujeres en tus brazos. Cómo lo manejes, yo no puedo darte instrucciones”, le dijo al actor, según recordó el propio realizador.

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Herzog calificó el resultado final como “hermoso” y sostuvo que la escena tiene “tanto encanto como hondura”.

Tras la difusión de las declaraciones de Bloom, usuarios de Reddit expresaron opiniones encontradas sobre la secuencia.

Algunos comentarios calificaron la escena como “repugnante” y “extraña”.

Las reacciones en Reddit oscilaron entre el rechazo y la defensa del trabajo actoral de Bloom y las hermanas Mara (REUTERS/Yara Nardi)

“Esto es simplemente extraño”, escribió un usuario, mientras otro cuestionó por qué las hermanas Mara habrían aceptado participar en la secuencia.

Otros usuarios defendieron el trabajo de los actores. “Es actuación. Son todos adultos”, sostuvo un comentario.

Un internauta agregó: “No se supone que tengas que sentirte atraído o disfrutar las escenas de sexo. Es un trabajo”.

Kate Mara es reconocida tras haber sido nominada al Emmy por su papel en la serie House of Cards, emitida entre 2013 y 2018. Su hermana Rooney Mara cuenta en su carrera con dos nominaciones al Oscar.

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Una fue por su actuación protagónica en La chica del dragón tatuado (2012) y otra por su papel de reparto en Carol (2016).

Orlando Bloom dijo que buscó una escena sincera y sostuvo que su personaje en "Bucking Fastard" conserva sensibilidad e incomodidad fuera de su zona de confort (REUTERS/Yves Herman)

No es la primera vez que Bloom asume un desafío físico o emocional fuera de lo habitual para un rol.

Para su película de 2025, The Cut, el actor bajó unos 23,5 kilogramos para interpretar a un boxeador.

Cabe destacar que ese proceso le causó agotamiento mental y físico, además de pensamientos intrusivos durante la restricción alimentaria supervisada por su nutricionista.