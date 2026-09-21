El guiño de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo en plena carrera por los 1.000 goles entre Cristiano Ronaldo y Messi

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Georgina Rodríguez dejó un comentario en una publicación de Antonela Roccuzzo en Instagram que se destacó por encima de las demás reacciones. La pareja de Cristiano Ronaldo escribió “Radiante”, acompañado de un corazón gris, en respuesta a una serie de fotografías que la esposa de Lionel Messi compartió durante su estadía en Fort Lauderdale, Estados Unidos. El gesto se dio en medio de la definición futbolística que enfrenta a ambos futbolistas por convertirse en el primero en alcanzar las mil conquistas oficiales de su carrera.

Roccuzzo publicó seis imágenes en las que se la ve en distintos espacios de un hotel durante una jornada de descanso, además de una cena en el restaurante Evelyn’s Fort Lauderdale. La publicación reunió numerosas reacciones de sus seguidores, pero el mensaje de Georgina se destacó por el vínculo que une indirectamente a ambas mujeres a través de sus parejas, dos de los futbolistas más reconocidos de la historia del fútbol mundial.

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"Radiante": el elogio de Georgina Rodríguez para Antonela Roccuzzo

El comentario de Georgina llegó apenas horas después de que Messi volviera a acortar distancias en la tabla histórica de goleadores. El capitán de la selección argentina marcó un gol de tiro libre en el empate 2-2 de Inter Miami ante San Diego FC, por la jornada 26 de la MLS, y llegó a 930 conquistas en su carrera profesional.

La cifra lo mantiene detrás de Cristiano Ronaldo, quien alcanzó 979 goles tras marcar en la victoria de Al Nassr por 2-1 sobre Abha en la Liga Saudí. Entre ambos delanteros hay una diferencia de 49 tantos, mientras el portugués quedó a apenas 21 goles de convertirse en el primer futbolista de la historia en llegar a las mil anotaciones oficiales.

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El tanto de Messi frente a San Diego FC llegó cuatro días después de que el rosarino alcanzara sus 100 goles con la camiseta de Inter Miami, en la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul. Con la ejecución de tiro libre, además, el capitán argentino llegó a 75 conquistas de ese tipo en el fútbol profesional y quedó a tres tantos de Marcelinho Carioca, poseedor del registro más alto entre los especialistas en la disciplina.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en plena carrera por alcanzar los 1.000 goles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comentario de esta semana se suma a una serie de gestos que Roccuzzo y Rodríguez mantienen desde hace tiempo en redes sociales. La rosarina ya había reaccionado anteriormente a publicaciones de Georgina, quien también elogió en distintas oportunidades looks de Antonela.

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Uno de los intercambios más recientes ocurrió cuando la pareja de Cristiano le envió a Roccuzzo productos de Mimoa, su marca propia de indumentaria loungewear. La rosarina mostró el obsequio en sus historias de Instagram y le agradeció públicamente. “Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió.

Antonela Roccuzzo muestra en redes sociales el obsequio de la marca Mimooa enviado por Georgina Rodríguez.

Pese a los gestos recurrentes, Roccuzzo y Rodríguez nunca fueron fotografiadas juntas ni suelen mostrarse compartiendo momentos en persona. Su vínculo se mantiene, según coincidieron las distintas fuentes consultadas, en un plano cordial que se limita a “me gusta” y comentarios ocasionales en Instagram, sin que exista una amistad pública conocida entre ellas.

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La interacción se dio en un contexto marcado históricamente por la rivalidad futbolística entre Messi y Ronaldo, considerados durante más de una década los dos máximos referentes del fútbol mundial. Antes de sumarse a la convocatoria de la selección argentina, Messi disputará un compromiso más con Inter Miami, como visitante ante Columbus Crew el domingo 27, para luego presentarse el 6 de octubre en el estadio Monumental frente a Benín, en lo que se anticipa como su última presentación con la Albiceleste.

Esa competencia deportiva, sin embargo, nunca se trasladó al vínculo entre sus parejas, que construyeron de manera paralela sus propias carreras en el terreno de la moda, las redes sociales y los negocios. Antonela se consolidó como una de las figuras argentinas con mayor presencia en Instagram, mientras que Georgina combina su actividad como modelo con Mimoa y otros emprendimientos propios.

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LAS FOTOS DE ANTONELA ROCCUZZO QUE DESPERTARON LOS ELOGIOS DE GEORGINA RODRÍGUEZ

(@antonelaroccuzzo)

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