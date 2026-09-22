Juicio a Lotocki: cuatro inspectores señalaron que el médico no estaba autorizado para realizar cirugías en CABA

Aníbal Lotocki está imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual (Foto/Fiscales.gob.ar)

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La sexta audiencia del juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de Christian Zárate estuvo centrada en las condiciones en las que funcionaba el Centro Médico Conde (CEMECO), donde el paciente fue operado en abril de 2021. La semana pasada, cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación que participaron de la clausura del establecimiento declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y sostuvieron que el médico no estaba habilitado para realizar cirugías en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con lo publicado en el sitio Fiscales.gob.ar, los testigos también aseguraron que CEMECO “no estaba habilitado para internaciones” y reconstruyeron la inspección que realizaron el 4 de mayo de 2021, menos de tres semanas después de la muerte de Zárate. Según explicaron, la clínica tampoco contaba con los servicios necesarios para realizar cirugías generales.

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Los inspectores llegaron al centro médico, ubicado en el barrio porteño de Caballito, convocados por la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad.

Durante sus declaraciones explicaron que la habilitación original de CEMECO databa de 2012 y permitía el funcionamiento de consultorios externos, un quirófano y una sala de recuperación para procedimientos ambulatorios, es decir, aquellos tras los cuales los pacientes pueden regresar a sus domicilios dentro de las seis horas posteriores a la intervención.

La situación era diferente para las cirugías generales o aquellas que requirieran internación. Según los inspectores, el establecimiento no disponía de los servicios necesarios para ese tipo de prácticas y, ante una complicación, el paciente debía ser derivado a una clínica de mayor complejidad.

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Los profesionales señalaron que la clínica presentaba varias irregularidades

Los funcionarios también señalaron que el establecimiento no contaba con un director médico al momento de la inspección. Andrea Isabel Torelli se presentó como responsable del lugar y les informó que el director médico había sufrido un ACV y no podía comunicarse.

Los inspectores consideraron que, ante esa situación, el centro se encontraba acéfalo desde el punto de vista de la dirección médica, lo que incumplía la normativa sanitaria vigente.

Durante el procedimiento encontraron además un contrato entre CEMECO y Lotocki para el alquiler de los quirófanos. El documento había sido firmado el 18 de abril de 2021, tres días después de la operación de Zárate y dos días después de su muerte, y establecía que el médico no pertenecía al plantel ni tenía una relación de dependencia con la clínica.

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Sin embargo, los inspectores señalaron que en el establecimiento encontraron historias clínicas firmadas por Lotocki anteriores a la fecha de ese contrato, correspondientes a procedimientos que había realizado allí.

Otro de los puntos de la declaración estuvo relacionado con la habilitación de Lotocki para operar. Ante una pregunta de la fiscal María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General N°30, los inspectores explicaron que el acusado posee un título de médico cirujano expedido por la Universidad Nacional del Litoral, pero que para realizar ese tipo de procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires debía estar inscripto en un registro específico.

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Según declararon, Lotocki no figuraba como especialista en cirugía general ni en cirugía plástica y tampoco les constaba que hubiera iniciado el trámite correspondiente para inscribirse.

La fiscal general María Luz Castany (Foto/Matías Pellón/Fiscales.gob.ar)

Fentanilo, propofol y medicamentos vencidos

Los inspectores también describieron una serie de irregularidades sanitarias detectadas durante el procedimiento. Entre ellas, mencionaron que había una gran cantidad de fentanilo y propofol distribuida en distintos sectores de la clínica.

Incluso, encontraron ampollas almacenadas en muebles de fácil acceso al público, una situación que los inspectores consideraron un riesgo sanitario.

El informe elaborado tras la inspección también consignó medicamentos vencidos mezclados con otros que todavía estaban vigentes y la ausencia de los libros de registro de estupefacientes, en los que debía quedar asentado el ingreso de esos fármacos y a qué pacientes habían sido administrados.

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También hallaron material que se presentaba como esterilizado junto a otros elementos sucios. En una heladera utilizada para guardar pan y café, además, encontraron ampollas de propofol.

Los inspectores explicaron que los medicamentos que requieren cadena de frío deben conservarse en una heladera de uso exclusivo y con control de temperatura.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 (Foto/Matías Pellón/Fiscales.gob.ar)

Lotocki pidió declarar

Al finalizar la audiencia, la defensa de Lotocki informó que el médico quería declarar sobre lo ocurrido con Christian Zárate. El tribunal dispuso que podrá hacerlo durante la audiencia prevista para este miércoles 23 de septiembre.

Después de esa instancia está previsto que comiencen a declarar las cinco mujeres que denunciaron a Lotocki por las lesiones gravísimas que, según la acusación, sufrieron luego de someterse a intervenciones quirúrgicas con él.

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Zárate había sido operado el 15 de abril de 2021 en CEMECO. Se le practicó una dermolipectomía con técnica “tulua” y una liposucción. Luego de la intervención, una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y se lo comunicó a Lotocki, quien dispuso que el paciente regresara al quirófano.

Aníbal Lotocki pidió declarar y lo hará este miércoles (Fiscales.gob.ar)

Durante la noche, Zárate permaneció dolorido y sin poder dormir. A la mañana siguiente se descompensó, fue intubado y desde la clínica solicitaron una ambulancia. Los médicos que llegaron advirtieron la complejidad del cuadro y pidieron un segundo móvil. El paciente sufrió un paro cardíaco y murió pese a las maniobras de reanimación.

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En la audiencia anterior, ocho peritos analizaron la atención que recibió Zárate y describieron ante el tribunal una secuencia de deterioro clínico que, según sus conclusiones, no recibió la respuesta que requería el cuadro.

Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate. Junto con él son juzgados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y Torelli.

Por otra parte, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada de encubrimiento agravado, bajo la sospecha de haber ocultado el teléfono de Lotocki para impedir que fuera encontrado por los investigadores.

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