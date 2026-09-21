Deportes

La burla del Atlético de Madrid a Mourinho tras su reclamo contra el arbitraje en la derrota del Real Madrid en el derbi

La entidad colchonera difundió un video en sus redes y sumó un nuevo capítulo al clásico después de las declaraciones del entrenador portugués

El club madrileño recurrió a una impresora para burlar la escena del técnico portugués sobre la actuación arbitral en el derbi

Guardar

El Atlético de Madrid respondió a la protesta de José Mourinho con un video difundido en sus redes sociales después del triunfo en el derbi ante el Real Madrid. La publicación mostró una impresora que emitía una fotografía del entrenador portugués y la frase “stop acoso arbitral ya”, en una respuesta directa a la puesta en escena que el técnico había elegido frente a los periodistas para denunciar decisiones arbitrales en el clásico.

El video retomó el elemento central de su reclamo, las imágenes impresas. La reacción llegó un día después del triunfo por 2-1 del equipo de Diego Simeone ante el Real Madrid en el Estadio Metropolitano, un partido atravesado por reclamos, cruces verbales y discusiones sobre la intervención del VAR por parte del técnico portugués.

PUBLICIDAD

La burla del Atlético de Madrid a Mourinho
El posteo del Atlético de Madrid dirigido a Mourinho

Mourinho había llevado dos fotografías impresas para exponer su postura sobre el arbitraje en la conferencia de prensa posterior al partido. Una de las imágenes que mostró correspondía a una entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham y la otra a una jugada de Kang-In Lee sobre Federico Valverde. Según la interpretación del entrenador, ambas debieron ser analizadas por el VAR, que estuvo dirigido por Trujillo Suárez durante el clásico madrileño.

Podíamos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos rojas claras”, sostuvo mientras exhibía las imágenes. El entrenador del Real Madrid añadió: “Hemos tenido muchas dificultades después con uno menos y me tengo que limitar a abrazar mis jugadores, que han hecho un gran primer tiempo, de clase y personalidad. Quien tiene que estar feliz, además del Atlético, es el Comité de Designación. Ha sido todo muy extraño”. Con esa declaración, el técnico vinculó el resultado con las decisiones arbitrales.

PUBLICIDAD

El entrenador portugués también dirigió sus cuestionamientos contra Ortiz Arias, encargado de impartir justicia en el campo de juego. “Es un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos”, expresó Mourinho. “No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan. Que el Comité se ha equivocado poniendo a uno de 41 años y a otro que tiene un historial en contra del Real Madrid”, explicó el técnico y manifestó: “Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos”.

El Cholo Simeone respondió al cuestionamiento de Mourinho luego del derbi madrileño (EFE/ Ballesteros)
El Cholo Simeone respondió al cuestionamiento de Mourinho luego del derbi madrileño (EFE/ Ballesteros)

Durante el partido, Cristian Romero mantuvo un duelo particular con Jude Bellingham, marcado por reiterados cruces verbales entre el argentino y el británico. El VAR revisó una acción que podía derivar en la expulsión del defensor del Atlético por un pisotón sobre el inglés, aunque el árbitro principal descartó finalmente la tarjeta roja. Esa jugada fue una de las utilizadas por Mourinho en su exposición y se convirtió en uno de los ejes de la discusión posterior al clásico.

Diego Simeone fue consultado por los dichos de Mourinho y reconoció: “Soy muy respetuoso siempre con todo lo que opinan los demás. Entiendo que estamos en un lugar privilegiado, con una exposición muy grande como entrenadores y tanto cualquier nombre, Mourinho, Flick, Pellegrini, yo, cualquier otro nombre, necesitamos tener cuidado con lo que decimos”.

El entrenador argentino profundizó su planteo y evitó referirse a las jugadas controversiales para Mourinho. “¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perder, perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llames Mourinho, por más de que te llames Simeone, por más que te llames Pellegrini, por más que te llames Flick, no va, no hay que pasar la línea”, concluyó Simeone.

Temas Relacionados

Atlético de MadridJosé MourinhoDiego SimeoneReal MadridDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El guiño de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo en plena carrera por los 1.000 goles entre Cristiano Ronaldo y Messi

La pareja de Cristiano Ronaldo destacó una publicación de la esposa de Lionel Messi desde Fort Lauderdale, mientras ambos futbolistas se acercan a la histórica marca de las mil conquistas oficiales

El guiño de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo en plena carrera por los 1.000 goles entre Cristiano Ronaldo y Messi

Los elogios de una estrella de la Fiorentina a Mastantuono: “Realiza pases que no veíamos desde hace 10 años”

Francesco Flachi, recordado ex delantero del Viola, destacó el trabajo del argentino en sus primeros partidos en Italia

Los elogios de una estrella de la Fiorentina a Mastantuono: “Realiza pases que no veíamos desde hace 10 años”

Fue campeón del mundo y medallista olímpico con Armenia y ahora ganó el oro para Argentina en los Juegos Suramericanos

Arsen Julfalakyan se consagró en la categoría de 77 kilogramos de lucha grecorromana bajo la bandera albiceleste. Su historia

Fue campeón del mundo y medallista olímpico con Armenia y ahora ganó el oro para Argentina en los Juegos Suramericanos

Así fue la llegada de los jugadores de la selección de Francia tras el nuevo reglamento que eliminó los “desfiles de moda”

El plantel se presentó en en el predio de Clairefontaine con una imagen más discreta y bajo un protocolo que limita la exposición ante las cámaras durante el inicio del ciclo de Zinedine Zidane como entrenador

Así fue la llegada de los jugadores de la selección de Francia tras el nuevo reglamento que eliminó los “desfiles de moda”

La curiosa respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que Messi juegue en Newell’s

El entrenador del Inter Miami, referente de Rosario Central, aseguró: “Solo quiero que sea feliz”

La curiosa respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que Messi juegue en Newell’s

MALDITOS NERDS

Rocket League saltará a Unreal Engine 6 en 2027 con ayuda de profesionales

Rocket League saltará a Unreal Engine 6 en 2027 con ayuda de profesionales

Microsoft registra un sistema de anuncios adaptado a lo que ocurre en cada juego

Bungie promete nuevas historias de Destiny y más supervivencia en Marathon

‘Final Fantasy VII Revelation’ dejará saltar el grindeo para seguir la historia

‘Escape from Playtime’ lleva a los Smiling Critters al terror cooperativo en PC

ENTRETENIMIENTO

Así fueron los últimos días de Presley Gerber antes de morir a los 27 años

Así fueron los últimos días de Presley Gerber antes de morir a los 27 años

Meryl Streep como Aslan: el polémico casting que sacudió a los fans de Narnia

Polémica en torno a Orlando Bloom por su escena de trío con las hermanas Mara en nueva película

La autopsia de Presley Gerber revela nuevos detalles de la investigación: esto se sabe de su muerte hasta el momento

Presley Gerber habló de su experiencia con la ketamina, la droga que mató a Matthew Perry

INFOBAE AMÉRICA

Honduras eleva su tasa de interés al 6%: qué puede pasar con los créditos, la inflación y el dinero de los hondureños

Honduras eleva su tasa de interés al 6%: qué puede pasar con los créditos, la inflación y el dinero de los hondureños

La detención de un padre cubano deja a su hija de 14 años desamparada en Florida

La Hemeroteca Nacional de Guatemala: Una colección con más de dos siglos de noticias y debates

República Dominicana prevé exportar tierras raras en 2028 tras medir y procesar sus reservas

Dictan prisión contra abuela de niño de 10 años que falleció en circunstancias extrañas en Panamá