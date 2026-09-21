La burla del Atlético de Madrid a Mourinho tras su reclamo contra el arbitraje en la derrota del Real Madrid en el derbi

El club madrileño recurrió a una impresora para burlar la escena del técnico portugués sobre la actuación arbitral en el derbi

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El Atlético de Madrid respondió a la protesta de José Mourinho con un video difundido en sus redes sociales después del triunfo en el derbi ante el Real Madrid. La publicación mostró una impresora que emitía una fotografía del entrenador portugués y la frase “stop acoso arbitral ya”, en una respuesta directa a la puesta en escena que el técnico había elegido frente a los periodistas para denunciar decisiones arbitrales en el clásico.

El video retomó el elemento central de su reclamo, las imágenes impresas. La reacción llegó un día después del triunfo por 2-1 del equipo de Diego Simeone ante el Real Madrid en el Estadio Metropolitano, un partido atravesado por reclamos, cruces verbales y discusiones sobre la intervención del VAR por parte del técnico portugués.

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El posteo del Atlético de Madrid dirigido a Mourinho

Mourinho había llevado dos fotografías impresas para exponer su postura sobre el arbitraje en la conferencia de prensa posterior al partido. Una de las imágenes que mostró correspondía a una entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham y la otra a una jugada de Kang-In Lee sobre Federico Valverde. Según la interpretación del entrenador, ambas debieron ser analizadas por el VAR, que estuvo dirigido por Trujillo Suárez durante el clásico madrileño.

“Podíamos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos rojas claras”, sostuvo mientras exhibía las imágenes. El entrenador del Real Madrid añadió: “Hemos tenido muchas dificultades después con uno menos y me tengo que limitar a abrazar mis jugadores, que han hecho un gran primer tiempo, de clase y personalidad. Quien tiene que estar feliz, además del Atlético, es el Comité de Designación. Ha sido todo muy extraño”. Con esa declaración, el técnico vinculó el resultado con las decisiones arbitrales.

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El entrenador portugués también dirigió sus cuestionamientos contra Ortiz Arias, encargado de impartir justicia en el campo de juego. “Es un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos”, expresó Mourinho. “No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan. Que el Comité se ha equivocado poniendo a uno de 41 años y a otro que tiene un historial en contra del Real Madrid”, explicó el técnico y manifestó: “Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos”.

El Cholo Simeone respondió al cuestionamiento de Mourinho luego del derbi madrileño (EFE/ Ballesteros)

Durante el partido, Cristian Romero mantuvo un duelo particular con Jude Bellingham, marcado por reiterados cruces verbales entre el argentino y el británico. El VAR revisó una acción que podía derivar en la expulsión del defensor del Atlético por un pisotón sobre el inglés, aunque el árbitro principal descartó finalmente la tarjeta roja. Esa jugada fue una de las utilizadas por Mourinho en su exposición y se convirtió en uno de los ejes de la discusión posterior al clásico.

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Diego Simeone fue consultado por los dichos de Mourinho y reconoció: “Soy muy respetuoso siempre con todo lo que opinan los demás. Entiendo que estamos en un lugar privilegiado, con una exposición muy grande como entrenadores y tanto cualquier nombre, Mourinho, Flick, Pellegrini, yo, cualquier otro nombre, necesitamos tener cuidado con lo que decimos”.

El entrenador argentino profundizó su planteo y evitó referirse a las jugadas controversiales para Mourinho. “¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perder, perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llames Mourinho, por más de que te llames Simeone, por más que te llames Pellegrini, por más que te llames Flick, no va, no hay que pasar la línea”, concluyó Simeone.

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