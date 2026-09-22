Honduras

Así funcionará el plan de Honduras para hacer que llueva: 20 vuelos, 600 mil dólares y hasta tres meses de ejecución

Los vuelos solo podrán realizarse cuando las condiciones atmosféricas sean adecuadas para intentar aumentar las precipitaciones

Honduras prepara un programa de estimulación de nubes para intentar aumentar las precipitaciones en zonas con déficit hídrico.
La siembra de nubes no garantiza lluvias y dependerá de la humedad y las condiciones atmosféricas.
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Honduras prepara un programa de estimulación de nubes para intentar incrementar las precipitaciones en zonas afectadas por déficit hídrico.

La estrategia contempla 20 vuelos, una inversión aproximada de 600 mil dólares (alrededor de 16.1 millones de lempiras).y un período de ejecución de entre dos y tres meses, de acuerdo con las autoridades.

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La cobertura proyectada alcanza alrededor de 2.3 millones de hectáreas, aunque esto no significa que toda esa superficie recibirá lluvia como consecuencia directa de los vuelos.

La intervención dependerá de que se formen nubes con las características necesarias para aplicar el procedimiento.

Cuando los equipos meteorológicos identifiquen formaciones nubosas que reúnan las condiciones requeridas, una aeronave especialmente adaptada realizará la intervención mediante la liberación de yoduro de plata, compuesto que favorece la formación de cristales de hielo dentro de determinadas nubes y, bajo condiciones apropiadas, contribuye a la generación de precipitación.

Los vuelos no se realizarán de forma automática ni sobre cualquier formación nubosa. La operación estará sujeta a la existencia de humedad y de estructuras nubosas que permitan intentar el procedimiento.

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Las autoridades han explicado que la técnica no consiste en crear lluvia desde un cielo despejado: para que pueda realizarse una intervención primero debe existir una nube que reúna las condiciones meteorológicas necesarias.

Honduras prepara un programa de estimulación de nubes para intentar aumentar las precipitaciones en zonas con déficit hídrico.
Los vuelos de siembra de nubes dependerán del monitoreo meteorológico y no se realizarán en fechas fijas ni con cielo despejado.

20 vuelos en hasta tres meses

El programa contempla 20 vuelos distribuidos durante un período estimado de dos a tres meses. La cantidad de vuelos no implica intervalos regulares: el momento de cada operación dependerá de la aparición de condiciones atmosféricas favorables. La aeronave no despegará porque corresponda una fecha determinada, sino porque se hayan identificado nubes aptas para la intervención.

Esta condición es uno de los elementos centrales del programa, dado que la estimulación de nubes depende de factores naturales que no pueden ser controlados por los operadores.

Zonas prioritarias y cultivos beneficiados

Entre las zonas identificadas se encuentra el Corredor Seco, una de las regiones más expuestas a períodos de déficit de lluvia y donde la actividad agrícola y ganadera tiene una marcada dependencia de las precipitaciones.

También se contemplan las cuencas que abastecen al Distrito Central, sectores relacionados con la represa El Cajón, el Alto Aguán y áreas de producción agrícola y ganadera consideradas prioritarias.

La selección responde a la necesidad de concentrar las intervenciones en territorios donde la disponibilidad de agua tiene un impacto directo sobre la producción y otros usos estratégicos del recurso.

Entre los cultivos mencionados se encuentran la caña de azúcar, okra, melón y granos básicos, además de áreas destinadas a pasturas para el ganado. El objetivo es que una eventual mejora en las precipitaciones contribuya a reducir parte de la presión que el déficit de agua genera sobre estas actividades.

La lluvia no está garantizada

El compuesto previsto para las operaciones es yoduro de plata y según autoridades de la SAG el yoduro de plata posee características que permiten utilizarlo en procesos relacionados con la formación de cristales de hielo dentro de determinadas nubes. La aplicación se realizará desde la aeronave únicamente cuando los responsables del programa determinen que existen condiciones meteorológicas apropiadas.

Honduras prepara un programa de estimulación de nubes para intentar aumentar las precipitaciones en zonas con déficit hídrico.
El Corredor Seco, las cuencas del Distrito Central, El Cajón y el Alto Aguán figuran entre las zonas prioritarias del programa.

La técnica requiere que previamente exista una nube con suficiente humedad y características adecuadas; por ello, el programa depende tanto de la tecnología utilizada como del comportamiento de la atmósfera.

Sequía en 75 municipios

Esto explica que los vuelos estén sujetos a monitoreo meteorológico y no se ejecuten de manera indiscriminada: el propósito es intervenir únicamente las formaciones que presenten posibilidades de responder al procedimiento.

La iniciativa se desarrolla mientras distintas regiones de Honduras enfrentan los efectos del déficit de precipitaciones. Mediante el PCM-016-2026, el gobierno declaró estado de emergencia en 75 municipios de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle, afectados por El Niño y la sequía meteorológica.

Las autoridades han señalado que esta tecnología no sustituye las medidas estructurales necesarias para mejorar la disponibilidad y gestión del agua en Honduras.

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