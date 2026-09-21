Una menor contó que su tío abusaba de ella, su madre no le creyó y el colegio hizo la denuncia: detuvieron al acusado

Efectivos de la Policía Federal Argentina lo capturaron en José C. Paz

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Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en el partido bonaerense de José C. Paz a un hombre de 32 años acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina menor de edad. La investigación comenzó a partir de una denuncia realizada por el equipo de orientación del colegio al que asistía la víctima, después de que, según consta en la causa, la madre de la chica desestimara su pedido de ayuda.

El caso se remonta a 2022, cuando la menor le contó a su madre que su tío —hermano de la mujer— abusaba sexualmente de ella mientras dormía y que los episodios se habían repetido en varias oportunidades.

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Según pudo saber Infobae, la mujer no solo desestimó el relato de su hija, sino que además la reprendió verbalmente y le aplicó castigos físicos. De acuerdo con la investigación, argumentó que, como la chica no había presentado sangrado, no podía haber sido víctima de una violación.

La situación llegó posteriormente al equipo de orientación del Instituto General José de San Martín, de José C. Paz. Tras tomar conocimiento de lo que ocurría, y ante la situación de vulnerabilidad de la menor y la falta de intervención de su madre, los profesionales decidieron realizar una denuncia penal en marzo de 2024.

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Según las fuentes, la chica presentaba sintomatología que los profesionales consideraron compatible con los hechos que había relatado.

El hombre está acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina

A partir de la denuncia, la investigación avanzó con distintas medidas de prueba. La menor declaró en Cámara Gesell y fue sometida a pericias. Los resultados, junto con su testimonio, permitieron reunir elementos que llevaron a la Justicia a citar al acusado a prestar declaración indagatoria.

Sin embargo, cuando los investigadores fueron a buscarlo para concretar la medida, no lograron localizarlo.

Ante esa situación, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°14, a cargo del fiscal Ricardo Norberto Romero, encomendó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA las tareas destinadas a establecer su paradero.

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La pesquisa permitió determinar que el sospechoso se ocultaba en un domicilio de José C. Paz. Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del juez Mariano José Gramático Mazzari, ordenó su captura.

Los agentes montaron un operativo de vigilancia en la zona y finalmente detuvieron al hombre en la vía pública, sobre la calle Tres de Febrero al 4100. El acusado, de nacionalidad paraguaya, quedó a disposición de la Justicia.

La captura del sospechoso tuvo lugar sobre la calle Tres de Febrero al 4100

Otro acusado de abuso sexual detenido por la PFA

A mediados de julio, la PFA detuvo en el partido bonaerense de Merlo a Carlos Alberto Avalos Vallejo, un albañil paraguayo acusado de abusar sexualmente y corromper a seis varones de entre 12 y 17 años.

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Según la investigación, liderada por el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la Unidad Fiscal de Instrucción N°6 de Morón, los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2014 y octubre de 2024 en la vivienda del acusado.

De acuerdo con la acusación, Avalos Vallejo invitaba a los menores a su casa, les ofrecía caramelos y luego los sometía a abusos. También habría obligado a algunos de los chicos a mantener relaciones sexuales entre ellos bajo amenazas y les advertía que podía matar a sus familiares si contaban lo ocurrido.

El caso salió a la luz después de que los padres de una de las víctimas consultaran a un psicólogo por los problemas de aprendizaje que presentaba el chico. El profesional detectó indicadores compatibles con un posible abuso sexual y posteriormente surgieron nuevas denuncias.

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Tras conocerse las acusaciones, familiares de las víctimas incendiaron la casa del sospechoso. El hombre abandonó el barrio y, según la investigación, se refugió en la vivienda de un sobrino, donde finalmente fue localizado y detenido.